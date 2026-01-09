Teleshow

Así es el mega vestidor de Wanda Nara en su nueva casa de Nordelta que ocupa tres habitaciones

La conductora de MasterChef Celebrity mostró uno de los sectores más importantes de su “Casa de los sueños”

Guardar
La conductora mostró como quedó el vestidor de su nuevo hogar e impacto con el tamaño de la habitación (Video: Instagram)

Wanda Nara abrió las puertas virtuales de su nueva casa en Nordelta y compartió en sus redes sociales el resultado final de uno de los ambientes más esperados: su vestidor y camarín. En un video, la empresaria y conductora mostró en detalle cada rincón de este espacio, pensado al milímetro para conjugar lujo, orden y funcionalidad, y adaptado a las exigencias de su día a día.

El vestidor, de diseño minimalista y moderno, destaca por su amplitud y distribución inteligente. Los materiales en tonos claros y las líneas rectas predominan en los muebles, generando una atmósfera luminosa y sofisticada. Estantes flotantes y cajoneras amplias brindan lugar para organizar ropa, zapatos y accesorios, mientras que grandes espejos empotrados multiplican la luz y dan sensación de mayor espacio. Los detalles de iluminación LED, integrados en los estantes y rincones, aportan un toque contemporáneo y realzan cada prenda y complemento.

Uno de los puntos fuertes del vestidor es el sector tipo camarín, especialmente diseñado para las rutinas de maquillaje y belleza. Allí, un gran espejo ovalado rodeado de luces —al mejor estilo de los camerinos teatrales— se convierte en el centro de la escena, acompañado por una mesa de apoyo de líneas simples y superficie generosa, ideal para desplegar cosméticos y herramientas de cuidado personal. La presencia de ventanales con vistas al exterior suma luz natural y genera una conexión directa con el entorno verde de Nordelta.

"Mi proyecto", compartió Wanda Nara
"Mi proyecto", compartió Wanda Nara junto a fotos de la casa que construye en Nordelta (Instagram)

En el recorrido, Wanda se mostró entusiasmada y agradecida por el resultado: “Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, escribió en sus publicaciones, dejando en claro que este ambiente es uno de sus favoritos y una verdadera inversión en bienestar cotidiano. La empresaria también destacó la importancia de contar con un espacio ordenado y funcional que le permita optimizar su rutina entre grabaciones, eventos y su vida familiar.

La elección de cada detalle, desde los materiales hasta la disposición de los muebles, refleja el gusto de Wanda por los espacios exclusivos y bien resueltos, donde el diseño y la practicidad van de la mano. Este vestidor, además de ser un sueño hecho realidad para cualquier amante de la moda, marca un nuevo capítulo en la intimidad de su vida en Nordelta y refuerza el perfil de Wanda Nara como referente del lifestyle de lujo, la organización y el diseño personalizado.

Así, la empresaria celebró la finalización de uno de los sectores más personales de su casa, mostrando cómo el confort, la estética y la atención a los detalles pueden transformar la rutina diaria en una experiencia llena de placer y sofisticación.

La vista desde uno de
La vista desde uno de los balcones de la lujosa propiedad de Wanda Nara en Nordelta

Hace meses que la conductora de MasterChef anunció que había comprado una nueva casa para compartir junto a sus cinco hijos, en especial luego de que acusara a Mauro de haber adquirido él la propiedad que realmente quería. El inmueble está ubicado en Nordelta y tiene vista a la laguna del barrio privado.

Mientras tanto en Buenos Aires. La verdadera y propia casa de mis sueños”, escribió Nara en el video que compartió con sus 17 millones de seguidores. En este se puede ver que la casa todavía se encuentra en plena construcción y uno de los encargados de este trabajo le narra los detalles. “Wanda, llegó el ascensor, ya lo están instalando. Llegó todo el equipamiento”, es escucha decir a la persona encargada de grabar el video.

En el corto que subió se pueden ver el ventanal que da a un patio con la laguna a un costado, luego grandes habitaciones todavía en plena obra, pero con las aberturas, en color negro, colocadas y una pequeña escalera con loza negra en un costado.

Wanda Nara mostró como avanza la construcción de la casa de sus sueños

Ya en el piso de arriba, en la habitación de la empresaria, un gran balcón con vista al barrio privado domina la estancia y para disfrutar a pleno de este decidió colocar un jacuzzi. Este tuvo que ser subido por el costado de la propiedad con sogas y la presentadora se mostró feliz de este acontecimiento.

#Micasadelossueños. Siempre consigo todo lo que quiero. Un jacuzzi en mi balcón para 6 o más personas”, detalló en la fotografía donde se puede ver el aparato. Este minitour por su nueva casa vino minutos después de que diera algunos detalles de su futuro laboral, con un aura de misterio.

