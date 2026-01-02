Teleshow

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Desde Turquía, unas horas después de recibir el 2026, la actriz reaccionó a un posteo en el que se burlan de su imagen, musicalizó su respuesta con la canción de la ex de Mauro Icardi y se despachó contra ella

La actriz se despachó contra la ex de Mauro Icardi y compartió un furioso posteo que musicalizó con una de las canciones de la animadora (Video: X)

El 2025 llegó a su fin, pero ni siquiera en el primer día de 2026 la guerra entre la China Suárez y Wanda Nara encuentra paz y armonía. Desde Turquía un misil de la actriz contra la conductora, que pasó su fin de año en Punta del Este, llegó a través de un escandaloso posteo que solo duró unos segundos publicado para después ser eliminado.

La protagonista de La hija del fuego y Linda se hizo eco de un meme que circula en las redes en el que comparan una foto de su cara sin ningún tipo de maquillaje junto a otra, en la que aparece producida en las redes, tras pasar por un profesional del make up. “El 31 de diciembre a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”, ironiza la publicación.

Los comentarios en el meme viral motivaron la furia de la actual pareja de Mauro Icardi, quien salió con todo a responsabilizar a la conductora de MasterChef Celebrity de llevar una campaña de desprestigio contra ella, usando ese tipo de imágenes para burlarse de ella.

El meme sobre la China
El meme sobre la China Suárez que molestó a la actriz y salió con todo desde sus redes a responsabilizar a Wanda Nara (Instagram)

El detalle que le puso aún más picante a la situación: la China eligió musicalizar su respuesta con “Bad bitch”, el hit de Wanda, como para no dejar dudas sobre la destinataria de sus palabras. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huevo. ¡Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor”, afirmó, enojadísima. “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”, se despachó, molesta.

El posteo de la China duró muy pocos minutos, pero fue suficiente para que la gente lo capten. Así cuentas populares que siguen a las figuras de la farándula en sus redes sociales como Gossipeame o Mundofamososok se hicieron eco de la furia de la expareja de Benjamín Vicuña. “Una que había arrancado trancu el año desde Turquía es la China. Subió y eliminó. ¡Si tuvo alguien que le dijo ‘Amiga, no da’ bárbaro por ese ser humano del bien!“, opinó Pochi de la cuenta Gossipeame.

Envuelta en un ambiente de lujo y romanticismo, la llegada del año 2026 en Estambul marcó un hito especial para China Suárez y Mauro Icardi, quienes optaron por dejar atrás los grandes festejos y sumergirse en una celebración íntima. La pareja, que recientemente había regresado a Turquía tras pasar la Navidad en Argentina junto a sus hijos, eligió un exclusivo restaurante para recibir el nuevo año.

“Cuando pagan para hundirte pero
“Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huevo. ¡Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor”, afirmó, enojadísima. “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”, lanzó la China Suárez

En medio de la velada, el futbolista del Galatasaray alzó su copa y compartió un mensaje emotivo, agradeciendo a su compañera por el año transcurrido: “Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

El festejo continuó en el restaurante, donde China Suárez posó serena ante la cámara, rodeada de candelabros dorados, joyas y el costoso reloj que recibió como obsequio de su pareja días antes. La actriz se mostró confiada y tranquila, sentada frente a un menú abierto, mientras el fondo de ladrillos a la vista y la mesa cuidadosamente dispuesta realzaban la atmósfera acogedora. Más tarde, una imagen al aire libre los mostró con Estambul de fondo, simbolizando el nuevo ciclo que comenzaban juntos lejos de Argentina.

La declaración más profunda de la noche llegó desde las historias de Instagram de China Suárez, donde expresó: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”, escribió la actriz, reflejando el nivel de intimidad y complicidad que marcó la velada.

Posteos y palabras de amor que quedaron a un lado, en una noche de Año Nuevo que terminó con un capítulo más del “culebrón turco”.

