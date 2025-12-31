Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia”: cuánto gastó

Sofia Gonet mostró cómo hizo terapia despues de un año polémico

Desde protagonizar explosivas producciones hasta sus llamativos comentarios en MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet vivió un año cargado de emociones. Sin embargo, más allá de lo laboral, este 2025 también trajo momentos de tristeza para La Reini, como su polémica separación de Homero Pettinato. Así las cosas, a tan solo horas para que finalice el año, la influencer mostró la terapia que hizo para sanar su corazón: irse de compras.

“Hola, reinis. Acompáñenme a hacer terapia después de un año bastante polémico. Dicen que fin de año es para hacer balances, pero yo prefiero hacer compras. Porque cuando tenés peleas mediáticas, decepciones amorosas y una reputación en juego, lo mejor que puedes hacer es vestirte”, comenzó diciendo la joven de cara a sus millones de seguidores en TikTok.

En ese marco, la influencer relató su primera parada: “Primera visita del día, Zadig & Voltaire. Me quería comprar un bolso grandote para usar todos los días donde entren varias cosas y me terminé eligiendo uno de los modelos más clásicos, pero en el tamaño XL. Las carteras de Zadig rondan entre los novecientos y los mil quinientos dólares”.

Con la terapia recién en su primera etapa, La Reini siguió con su tratamiento: “Pasé por otro local en patio Bullrich, que me gusta mucho por la calidad de los cueros que manejan. Como estamos en la temporada de verano, me probé otras cositas y la verdad es que me llevé todo. Este saquito oversize me pareció espectacular y me lo llevé también en color chocolate, el mini short, este mono de denim y mi favorito es este top de cuero rojo muy “Toxic” de Britney Spears, o sea, hola, justo para mí. Acá cada prenda rondaba entre los doscientos y los quinientos dólares”.

Continuando con su recorrido, Sofía destacó uno de los locales que más le impactó por sus precios: “Después pasé por Swarovski y este collar que la cara es Kim Kardashian vale más de tres millones de pesos, pero no me terminé llevando nada y la verdad es que en Zara tampoco. Así que de ahí me fui directo para la boutique de Hermès. Me probé un par de cosas y ya les voy a estar mostrando cuáles fueron las que me llevé. Ni me animé a preguntar cuánto salió una cartera, así que eso se los debo para la próxima. Lo sí les digo que las botas más lindas del universo están acá y salen tres mil setecientos dólares. Mañana les prometo subirles el unboxing de todo, pero este día de compras no termina acá”.

Para cerrar, Gonet relató su paso por un reconocido shopping y por uno de los locales que más le atrajo: “De ahí me fui al Alto Palermo porque tenía ganas de conocer el local de Victoria’s Secret. Y la verdad que me sorprendió porque la atención es muy buena y tienen un montón de cosas. Yo pensé que iban a estar flojitos de stock, pero la verdad es que encontré de todo. No, chicos, nada de esto es canje. Yo ya no hago canjes. Había muchas promos de tres panties por cien mil. Aproveché para stockearme de lencería, me compré pijamas y me llevé un millón de body scrubs, cremas corporales y body splash. Me gustan para hacerme mi rutina de ducha y oler superrico. Y en todo lo que compré, habré gastado unos ochocientos mil pesos. Terminé agotada, pero curó bastante mi corazón roto”.

Semanas atrás, la joven cerró el capítulo de su conflicto con Pettinato al relatar cómo vivió ese momento. “Estoy bien, estoy bárbara de haberme sacado un recontra peso de encima que me arruinó todo el año, la verdad”, dijo, marcando el tono desde el arranque. Y agregó que, si decide seguir hablando, lo hará más adelante:“Si en algún momento quiero seguir contando cosas, las voy a contar, pero en este momento estoy bien y duermo tranquila”, afirmó en charla con A la tarde(América TV).

En ese marco, se refirió a la versión del humorista, quien había dicho que tuvieron una conversación privada después de la filtración. Ella lo confirmó sin vueltas: “Hablamos por teléfono, sí. Y nos bloqueamos. Ya está”. Cuando le preguntaron si para ella la relación estaba terminada, fue tajante: “Para mí también, súperterminada. Gracias a Dios. Estoy muy contenta, de verdad, de habérmelo sacado de encima”.