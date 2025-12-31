Silvina Escudero disfruta bajo el sol de Mar del Plata: “Amo vivir acá y desayunar mirando el mar”

La artista comparte sus cuidados en la playa y destaca la importancia del cuidado de la piel bajo el sol de la costa marplatense

Silvina Escudero comenzó el año disfrutando de Mar del Plata junto a su familia. La artista acompaña a su hermana Vanina Escudero durante la temporada teatral y, en diálogo con Teleshow, comparte cómo alterna los momentos en la ciudad costera con sus nuevos desafíos profesionales para el año.

Al referirse a su llegada a La Feliz, Escudero enfatiza la importancia de la ciudad en el ámbito familiar: “Vinimos en familia para el debut de Vanina, y pude hacerlo porque dejamos grabado los programas de Polémica en el Bar de esta semana, y vuelvo a Buenos Aires el próximo viernes”, cuenta Silvina a Teleshow.

Vanina integra el elenco de la obra Hermanos en Llamas, que debutará el próximo 2 de enero en Mar del Plata, en el teatro Enrique Carreras. Este esperado estreno cuenta con un elenco integrado por Nito Artaza, Sergio Gonal, Julieta Zara y Flor Marcasoli.

Silvina Escudero disfruta de Mar del Plata junto a su familia y acompaña a su hermana Vanina en la temporada teatral

De este modo, la bailarina enfatiza que “el eje de la reunión familiar está en la agenda artística de su hermana”, dejando a la playa para una próxima salida. Sobre la rutina en la ciudad, compartió con Teleshow: “Hoy, por ejemplo, me levanté y a las ocho de la mañana, un ratito de playa y ya. Yo hasta las cuatro y media no me pongo al sol. Es imposible, hay que cuidarse”, remarcó Silvina para el cuidado de la piel.

Silvina Escudero celebra sus recientes logros académicos en locución y ya suma propuestas laborales en radio y televisión

En el plano profesional, Escudero se mostró entusiasmada al hablar de sus expectativas laborales y académicas, destacando especialmente sus recientes logros y títulos. “Estoy muy contenta y ya con dos propuestas como locutora. Así que imaginate. Todavía siento el título fresco y ya tengo dos propuestas”, relata entusiasmada.

Sin poder adelantar detalles sobre estos nuevos proyectos, aclara que “las ofertas corresponden tanto a televisión como a radio”. En cuanto a los aprendizajes que le proporcionó la carrera de locución, detalló: “Descubrí cosas que no sabía que me gustaban, como hacer doblaje. Nunca había estudiado la carrera por doblaje. Una de las materias y me pareció fabuloso, el neutro, me encantó. Me encanta todo lo que es publicitario, me gusta lo narrativo”.

El esfuerzo por equilibrar trabajo y estudio define la trayectoria de Silvina Escudero, quien mantiene su independencia económica

La inquietud por seguir formándose surgió de manera natural: “Ahora decidí y quiero estudiar otra carrera”, afirmó, mostrando sus múltiples intereses. Entre sus pasiones recurrentes, mencionó la veterinaria, aunque reconoció que su rutina laboral dificulta coordinar ambos caminos: “Te juro que estaba deseosa de terminar… quiero volver a despertarme a las diez de la mañana porque terminaba el canal tarde y me despertaba a las seis de la tarde para ir a cursar a capital, yo vivo en zona norte. Y terminé y dije: ‘Ay, si retomo veterinaria’. Pero lo que pasa es que tendría que dejar de trabajar, porque veterinaria es de nueve a cinco de la tarde la cursada”.

La dedicación de Silvina Escudero a su formación resulta evidente al describir su esfuerzo por equilibrar trabajo y estudio: “Fue muy difícil, la verdad que siempre laburé mucho y estudié mucho a la vez, estudié ingeniería, pero yo soy así, la verdad... Me gusta laburar, mantenerme económicamente sola”.

Silvina Escudero compartió su emoción tras recibirse como locutora (Instagram)

La relación que mantiene con Mar del Plata también atraviesa la nostalgia profesional cuando hacía teatro y especialmente en temporada. “Extraño muchísimo las temporadas artísticas, porque veinte años ininterrumpidos de temporada hice yo. Esta es mi cuarta... cuarta temporada que no hago teatro”, remarca la bailarina.

La reconexión de Silvina Escudero con el arte y el mar: familia, sueños de veterinaria y las ofertas que cambian su rumbo profesional

La entrevista de Teleshow retrata a Silvina Escudero en un momento de reconexión con el mar, la familia y el arte, mientras despliega nuevos horizontes personales y laborales. Para Escudero, la satisfacción que le brinda Mar del Plata permanece intacta, renovando su entusiasmo en cada despertar junto al mar.