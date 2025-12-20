Silvina Escudero cerró una importante etapa de su vida y festejó la obtención de su diploma

La bailarina obtuvo su título como locutora nacional y celebró junto a sus maestros

Después de años de esfuerzo y estudio, Silvina Escudero cerró una importante etapa de su vida. Entre aplausos y emoción, este viernes, la figura de la televisión festejó la obtención de su diploma como locutora nacional. En ese marco, la exbailarina de ShowMatch posó con sus maestros y se mostró agradecida por el apoyo de sus seres queridos.

“Entrega de diplomas, locutora”, escribió Escudero en sus stories de Instagram junto a dos emojis de micrófonos. Con pura emoción, la bailarina subió las escaleras y alzó los brazos como símbolo de triunfo. Segundos después, la influencer se abrazó con su profesor. En ese contexto, tras la muestra de cariño, ambos posaron ante la cámara y Silvina mostró orgullosa su diploma.

En su siguiente posteo, la bailarina festejó junto a sus seres queridos, alzando el diploma en señal del final de su carrera. Como no podía ser de otra manera, Escudero también compartió una foto junto a su maestro: “Con uno de mis profes, un genio total. Gracias por todo lo aprendido Marcelo Perez Fantoni”.

Silvina Escudero posó con uno de sus profesores al recibir el diploma

Semanas atrás, Silvina Escudero, reconocida por su trayectoria en la televisión argentina y su paso como bailarina en ShowMatch, celebró la finalización de la carrera de Locución con una fiesta callejera llena de color, espuma, papel picado y bengalas de humo en tonos rosa y violeta. La artista compartió su alegría junto a familiares, amigos, compañeros y seguidores, en un festejo que reflejó el esfuerzo y la dedicación invertidos durante los últimos cuatro años.

Durante este período, Escudero combinó el estudio con sus compromisos laborales y personales, transitando un camino marcado por la perseverancia. La jornada estuvo colmada de risas, abrazos y la tradicional “bañada de espuma”, una costumbre entre quienes celebran la obtención de títulos académicos. Vestida con una remera blanca atada, jean corto, botas negras y una tiara, la bailarina posó con un marco decorado que anunciaba: “Ya soy locutora”. Entre los presentes, su pareja participó activamente de la celebración, y una imagen junto a su sobrina sosteniendo el cartel del logro se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos de la jornada. Las redes sociales también se llenaron de mensajes de felicitación y aliento por parte de sus seguidores.

En una extensa reflexión personal publicada tras finalizar la cursada, Escudero repasó el camino que la llevó a este nuevo logro académico. Recordó que, años atrás, había dedicado cinco años a la carrera de Veterinaria, pero la creciente demanda de su trabajo como bailarina y coreógrafa la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar esos estudios. “Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettisima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, expresó.

El festejo de Silvina Escudero junto a sus seres queridos

La artista relató que, cuatro años atrás, decidió iniciar la carrera de Locución, motivada por el deseo de sumar herramientas a su desempeño en los medios y por la convicción de que siempre es posible reinventarse. “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”, compartió Escudero en su mensaje.

Durante su reflexión, la bailarina subrayó la importancia de escucharse a uno mismo y de atreverse a elegir caminos distintos, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. “La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca”, afirmó, destacando el valor de la perseverancia y la pasión en la consecución de metas personales.

Escudero también dedicó palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron en este proceso, tanto en el ámbito familiar como entre sus amistades y seguidores. El apoyo recibido se hizo visible tanto en la celebración presencial como en los mensajes virtuales que inundaron sus redes sociales, donde compartió imágenes y anécdotas del festejo.