Las vacaciones de J Balvin en Carlos Paz, entre las sierras, fernet y familia: “El tiempo pasa rápido aquí”

J Balvin eligió Villa Carlos Paz como destino para celebrar las fiestas junto a Valentina Ferrer y su familia cordobesa

J Balvin volvió a demostrar que su vínculo con la Argentina va mucho más allá de lo musical. En plena temporada de fiestas, el artista colombiano eligió Villa Carlos Paz como destino para descansar y celebrar junto a su pareja, la modelo cordobesa Valentina Ferrer, y la familia de ella. Lejos de los grandes escenarios y del ritmo frenético de las giras internacionales, el cantante se mostró relajado, en contacto con la naturaleza, compartiendo momentos íntimos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Las imágenes publicadas por el propio vocalista en su cuenta de Instagram dejaron en claro el espíritu de la escapada. “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor”, escribió el músico junto a una serie de postales que combinan descanso, paisaje serrano y escenas cotidianas. Hamacas bajo la sombra de los árboles, caminatas cerca del río, fotos contemplativas frente al agua y reuniones familiares marcaron el tono de su estadía.

El viaje tuvo un fuerte componente afectivo. No se trató solo de turismo, sino de un reencuentro con las raíces de su novia, oriunda justamente de Villa Carlos Paz. La pareja, que suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, volvió a elegir Córdoba como refugio, repitiendo una postal que ya se había dado en años anteriores, cuando Balvin visitó la provincia para compartir celebraciones familiares.

El cantante colombiano compartió imágenes en Instagram que muestran su descanso y conexión con la naturaleza en Córdoba

El viaje de J Balvin coincidió con el éxito de su BZRP Music Session, que continúa creciendo en plataformas digitales

Uno de los momentos que más repercusión generó fue un video difundido por Ferrer en el que se ve a un grupo de familiares y amigos disfrutando de una tarde distendida. La escena cambia cuando comienza a sonar la reciente colaboración del colombiano con Bizarrap, la BZRP Music Session que fusiona el vallenato con la impronta electrónica característica del productor argentino. En ese clima festivo, J Balvin aparece levantando un vaso de fernet.

Pero el viaje no fue solo descanso y celebración. Durante su estadía en Córdoba, la pareja también protagonizó una acción solidaria que terminó de consolidar el impacto de su paso por la provincia. El artista y su pareja visitaron un comedor y merendero de Villa San Nicolás, donde compartieron una tarde con niños y familias, llevaron juguetes y colaboraron con distintas iniciativas sociales. Según relataron desde la organización al medio local Carlos Paz Vivo, la visita se dio de manera sencilla y sin estridencias, con un trato cercano y respetuoso que sorprendió incluso a quienes no reconocieron de inmediato al artista.

Desde la fundación que los recibió destacaron no solo la ayuda material, sino también la predisposición de la pareja para seguir trabajando en conjunto a futuro. La posibilidad de articular acciones solidarias durante 2026 quedó planteada como un objetivo concreto, mostrando que la visita tuvo un trasfondo que excede lo simbólico.

Villa Carlos Paz y el Valle de Calamuchita confirman su atractivo como destinos turísticos elegidos por celebridades internacionales

Una tarde con familiares y amigos incluyó la viralización de la colaboración entre J Balvin y Bizarrap en las redes sociales

En paralelo, la estadía en las sierras coincidió con un momento profesional clave para J Balvin. La colaboración con Bizarrap continúa sumando reproducciones y comentarios en plataformas digitales, posicionándose como uno de los lanzamientos más comentados del verano. La letra introspectiva, el cruce cultural entre Colombia y Argentina y la lectura de resiliencia y crecimiento personal encontraron en Córdoba una suerte de celebración íntima, lejos del ruido mediático.

Villa Carlos Paz, el Valle de Calamuchita y zonas como El Durazno se consolidan así como escenarios elegidos por figuras internacionales que buscan combinar descanso, naturaleza y vínculos afectivos. En el caso de J Balvin, el motivo del viaje quedó claro: celebrar las fiestas rodeado de familia, reconectar con lo simple y agradecer el amor recibido por un país que, una vez más, lo adoptó como propio.

Entre fotos al aire libre, brindis improvisados y gestos solidarios, el cantante dejó una imagen distinta: la de una estrella global que, en plenas fiestas, eligió bajar un cambio y vivir la Argentina desde adentro.