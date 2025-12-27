Teleshow

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

El comunicado fue publicado a horas de que el chef fuera trasladado desde San Martín de los Andes hacia Buenos Aires y lleva la firma del director médico de la institución sanitaria

Guardar

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico informando que Christian Petersen permanece estable tras su reciente traslado a la capital argentina para ser atendido en un centro de mayor complejidad. El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), indica que “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente CP fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad.

Al arribar al Hospital, CP se encontraba estable, y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención.

El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica".

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el viernes 26 de diciembre en un avión sanitario, proceso que se completó sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo. Petersen había pasado previamente por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en especial en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El primer parte médico del
El primer parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.

El parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo confirmaba el estado reservado del paciente e instaba al máximo respeto por su privacidad. Desde entonces, tanto la familia como los equipos médicos mantuvieron una estricta política de confidencialidad, focalizando los esfuerzos en el acompañamiento cercano.

En este contexto, el círculo íntimo de Petersen reconoció la labor de los profesionales que lo atendieron y manifestó su gratitud. En un mensaje difundido antes de las fiestaas, la familia expresó: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. Su hermano, Roberto Petersen, también resaltó la dedicación médica y la fortaleza de Christian, junto con el apoyo recibido.

La presencia de Sofía Zelaschi, esposa de Petersen, fue señalada como pilar fundamental en el proceso de recuperación. La pareja mantenía varios proyectos personales y profesionales antes del incidente, incluyendo la gestión de un restaurante en Buenos Aires, desarrollos televisivos y planes de viaje.

El caso generó una amplia ola de solidaridad en el sector gastronómico y en redes sociales. Diversos colegas, instituciones y medios especializados compartieron mensajes de aliento. Desde el canal elGourmet, que tiene en su pantalla un ciclo culinario de los hermanos Petersen, se destacó el acompañamiento y la confianza en la recuperación del chef, en consonancia con la decisión de la familia de preservar la intimidad y subrayar el impacto positivo del apoyo público y privado en momentos de alta exposición.

Previo a esta situación, Petersen atravesaba una etapa de replanteo personal y buscaba un mejor equilibrio entre su vida laboral y familiar, así como la delegación de responsabilidades en sus proyectos. Tras la emergencia, el resguardo de la privacidad adquirió aún mayor importancia para el chef y su entorno, priorizándose el acompañamiento íntimo frente a la exposición pública.

La familia y allegados consideran que el afecto recibido y el respeto constante de la sociedad representan un sostén clave para la recuperación de Christian Petersen y el bienestar de quienes lo acompañan en este momento delicado.

Temas Relacionados

Christian PetersenHospital Alemán de Buenos AiresFibrilación auricularVolcán LanínBuenos AiresHospital Ramón Carrillo

Últimas Noticias

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

En medio de sus idas y vueltas con Ian Lucas, el reciente posteo de una de sus hijas alimentó las versiones de un acercamiento de la modelo con el futbolista. Su palabra

Evangelina Anderson habló sobre los

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

El reconocido mago y comediante revela las sensaciones que le produce cada actuación en la costa atlántica. En charla con Teleshow, presenta su unipersonal, repasa su carrera y anticipa su futuro

Soy Rada, un “chanta” suelto

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

La influencer sorprendió en redes sociales al asociar a sus colegas de programa con diversas preparaciones. La reacción de Marixa Balli al escucharla

La insólita respuesta de Sofía

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

La modelo y el polista se cruzaron en un exclusivo evento en Uruguay. El paso a paso de la situación que evidenció su compleja relación

El tenso encuentro entre Zaira

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

Luego de seis meses de relación, la pareja de la conductora se habría contactado con la modelo para juntarse a tomar un café

Claudia Ciardone contó que recibió
DEPORTES
La reflexión de una figura

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate

TELESHOW
Evangelina Anderson habló sobre los

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

La pantalla que devoró la

La pantalla que devoró la educación de tu hijo

Ocho siglos de enigmas sobre el Codex Gigas: la vitela perdida, el incendio en Estocolmo y la leyenda del demonio

Un hombre cantó villancicos durante 42 horas seguidas y busca el récord Guinness

Bukele destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador tras años azotado por la violencia: “Es una muestra del renacimiento de El Salvador”

El Museo Reina Sofía se hace con este cuadro de Maruja Mallo por 570.000 euros: estas son todas las nuevas adquisiciones del centro