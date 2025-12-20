Christian Petersen: el álbum de las vacaciones junto a su esposa apenas días antes de la internación

Las imágenes del cocinero Christian Petersen en sus últimas vacaciones en Santa Catarina, Brasil, junto a su esposa Sofía Zelaschi

Las imágenes más recientes de Christian Petersen, reconocido cocinero y conductor televisivo, lo muestran disfrutando de unas vacaciones en Brasil junto a su esposa Sofía Zelaschi en el estado de Santa Catarina. Apenas días después de ese viaje, Petersen sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín en la Patagonia argentina, episodio que lo mantiene internado en terapia intensiva. El contraste entre la serenidad de sus días en Brasil y la gravedad de su estado actual ha generado conmoción en la comunidad gastronómica y entre sus seguidores.

Durante su estadía en Santa Catarina, Petersen y Zelaschi se alojaron en Awasi Santa Catarina, una posada ubicada en Ponta dos Ganchos, al norte de Governador Celso Ramos. Allí, la pareja combinó el descanso con actividades recreativas y una intensa exploración gastronómica. Andrea Moschetti, anfitriona del lugar, que se define como “facilitadora de Conciencia y experta en Diseño Humano”, expresó su gratitud por la visita: “Fue un placer recibirlos! Hasta la próxima ✨ Un abrazo!”.

Las últimas vacaciones de Christian Petersen junto a su esposa Sofía Zelaschi en Celso Ramos, Santa Catarina, antes de viajar al Lanín y descompensarse

Las publicaciones de Petersen en redes sociales reflejaron su entusiasmo por la cocina local, destacando la frescura y el colorido de los platos del sur de Brasil. “El sur de Brasil es maravilloso, su cocina llena de sabor, muy fresca y con mucho color… Muchos chef de Brasil son muy inspiradores… como la chef @danidamasceno de Santa Catarina. Tapiocas, miel tropical, mango, yogurt y kéfir súper cremoso, pão de queijo, café de Brasil, sus frutas, su huerta orgánica, su alegría y generosidad”, escribió el cocinero. Dani Damasceno, chef brasileña a cargo del restaurante de Awasi, respondió con afecto: “¡Muchísimas gracias, Chef! Fue un verdadero placer poder mostrarte un poco de nuestra gastronomía. Espero de corazón que hayas disfrutado la experiencia. Nos quedamos con muchas ganas de volver a recibirlos muy pronto”.

Las fotografías compartidas por la pareja retratan momentos de relax y complicidad. En una de ellas, Petersen y Zelaschi caminan por una pasarela de madera rodeada de vegetación frondosa, con libros bajo el brazo y sonrisas relajadas. Otra imagen muestra al cocinero en la playa, junto a una canoa de madera clara con estabilizadores rojos, bajo un cielo nublado y frente a un mar en calma. También se los ve compartiendo un partido de tenis en una cancha de arcilla, rodeados de vegetación, donde ambos lucen atuendos deportivos y se estrechan la mano con gestos de alegría.

Paseos abrazados, relax a orillas del mar y fotos en la playa: las imágenes de las vacaciones del chef y su esposa en Brasil apenas días antes de su viaje al sur argentino

El viaje a Brasil tuvo un significado especial para la pareja. Petersen y Zelaschi, exparticipante de El gran premio de la cocina, celebraron su matrimonio el 18 de abril de 2025 en una ceremonia privada en San Isidro, tras cinco años de relación. Las vacaciones en Santa Catarina se convirtieron en una oportunidad para fortalecer su vínculo, compartir actividades deportivas y culturales, y disfrutar de la gastronomía local. Las imágenes y mensajes publicados reflejan la armonía y felicidad que vivieron durante esos días.

Antes de regresar a Argentina, la pareja hizo una escala en San Pablo, donde visitaron la exposición “Ponto sem retorno” de la artista plástica Clarissa Tossin en el Museo de Arte de San Pablo Assis Chateaubriand. Esta experiencia cultural sumó un matiz especial al viaje, permitiéndoles conectar con el arte contemporáneo brasileño y cerrar su recorrido por el país con una actividad distinta.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi en Brasil: él le sacó fotos en la playa, se mostraron muy unidos y ya en San Pablo, visitaron la muestra de Clarissa Tossin

De vuelta en Argentina, Petersen se preparó para una travesía de trekking en la Patagonia. El cocinero, conocido por su espíritu activo y su pasión por la naturaleza, emprendió el ascenso al volcán Lanín acompañado por un grupo de excursionistas. Durante la subida, sufrió una descompensación que obligó a activar un operativo de rescate coordinado por el guía de la excursión y el guardaparque de la zona. Petersen fue descendido de la montaña y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, para luego ser derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde permanece bajo cuidados intensivos. Según el parte médico, ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica.

Los días en Brasil fueron de pura alegría y amor entre Petersen y Sofía. Hoy, el cocinero lucha por su vida en San Martín de los Andes

La noticia del delicado estado de salud de Petersen generó una ola de preocupación en la comunidad gastronómica y entre sus allegados. Mensajes de apoyo y muestras de afecto se multiplicaron en redes sociales, mientras su entorno permanece atento a la evolución de su cuadro clínico.

En medio de la incertidumbre, los recuerdos de los días felices y la compañía cercana cobran un valor especial, recordando que los momentos compartidos y el afecto genuino son el verdadero motor de la vida.