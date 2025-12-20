El sentido mensaje de Dolli Irigoyen y Ximena Sáenz para Christian Petersen: “Estamos pensando en vos”

Christian Petersen pelea por su vida en San Martín de los Andes (Alejandro Guyot)

El viernes 12 de diciembre, Christian Petersen se descompensó mientras realizaba una excursión al volcán Lanín y desde entonces se encuentra internado en San Martín de los Andes con un cuadro delicado. La noticia recién se conoció seis días después, cuando el hospital emitió un parte médico informando que el reconocido cocinero había sufrido una falla multiorgánica.

Durante estos días, todo se manejó en un profundo hermetismo por pedido de la familia, especialmente de su esposa, Sofía Zelaschi. Un pedido que se trasladó a la comunidad gastronómica, que acompañó de manera respetuosa. En este panorama, surgieron diversas muestras de apoyo, como la de sus compañeros en la última emisión de El gran premio de la cocina.

La encargada de disparar el saludo fue su colega Ximena Sáenz, quien subió a sus historias de Instagram una selfie en la que aparece junto a Petersen, Dolli Irigoyen y Gustavo Nari y los conductores Chino Leunis y Mica Vázquez: “A esta altura del año pasado grabábamos con este equipo maravilloso. Estamos todos pensando en vos y mandándote fuerza, Christian Petersen. Te adoramos”, escribió la ex Cocineros Argentinos.

La historia fue replicada por sus colegas, dejando en claro que el sentir es colectivo. Y hay un dato que no es menor. La cita al certamen que se emitió en El Trece tiene una carga representativa, ya que allí se produjo el flechazo con Sofía, entonces participante, luego pareja y actualmente esposa y sostén.

Petersen se descompensó el viernes 12 de diciembre, mientras participaba en una expedición al volcán Lanín. El guía que lo acompañaba detectó signos de malestar y solicitó ayuda al guardaparque local, quien organizó la evacuación. Petersen fue trasladado primero al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos diagnosticaron un cuadro de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa, y un brote. Una vez estabilizado, los profesionales decidieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó en terapia intensiva, ya afectado por una disfunción en varios órganos.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi, un amor surgido entre hornallas y reflectores

El equipo médico difundió un único parte oficial, en el que indicó: “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”. Se solicitó expresamente a la prensa y al público general respetar la privacidad de Petersen y su familia, y consultar únicamente las fuentes institucionales del centro de salud para conocer novedades.

El concepto de falla multiorgánica o síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), según exponen organismos médicos internacionales, ocurre ante el colapso simultáneo de dos o más órganos vitales, lo que obliga a internación en unidades de cuidados críticos. Las causas pueden incluir infecciones graves como la sepsis, traumatismos importantes o afecciones cardíacas agudas. El abordaje exige tratamiento especializado y un seguimiento estricto del estado clínico, ya que el pronóstico depende de la respuesta a las terapias y del control de la enfermedad de base.

Hasta el momento del incidente, Christian Petersen era reconocido tanto por su labor en la televisión y la gastronomía bonaerense como por su trabajo en proyectos recientes, entre ellos una concesión en un club de tenis y nuevos ciclos en la señal elGourmet. Desde allí, enviaron públicamente mensajes de apoyo a la espera de mejores noticias sobre su evolución clínica.

La familia ha pedido que se respete su entorno e intimidad mientras se aguardan novedades. El Hospital Dr. Ramón Carrillo y el Ministerio de Salud de Neuquén actualizarán el estado de salud a través de partes oficiales, mientras el chef continúa bajo estricta observación médica.