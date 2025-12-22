El regreso de Midachi para su gran despedida de los escenarios: “Este show lo vamos a recordar para siempre”

El trío humorístico regresa con un espectáculo en el Gran Rex para celebrar su carrera y ponerle un broche de oro (Video: MP Comunicación)

Después de años de rumores, silencios, distancias y reencuentros parciales, la noticia que miles de fanáticos esperaban finalmente se hizo realidad: Midachi vuelve a los escenarios. El trío humorístico integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato anunció oficialmente su regreso con una serie de funciones que marcarán una despedida histórica y prometen convertirse en uno de los grandes eventos del espectáculo argentino.

La vuelta será nada menos que en el Teatro Gran Rex y se presentará los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en cuatro funciones que buscan cerrar un ciclo de más de cuatro décadas con risas, emoción y un fuerte componente nostálgico. Las entradas saldrán a la venta el lunes 22 de diciembre a las 12 del mediodía.

La confirmación llegó acompañada de un comunicado cargado de épica, humor y sensibilidad, fiel al ADN del grupo. “Porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo”, expresaron, dejando en claro que esta vuelta no responde a una lógica comercial sino a la necesidad de reencontrarse con su público para un cierre definitivo, consciente y celebrado.

Teleshow conversó con el Chino Volpato sobre esta esperada vuelta. “¡Midachi vuelve por última vez! Vengan a ser parte de nuestra despedida. Será el show que vamos a recordar para siempre“, afirmó el humorista invitando al público que los sigue desde hace 40 años.

“Aquí estamos. Volvimos”, señaló, sobre el encuentro del trío completo que vienen deseando sus seguidores. ¿Cuál es su deseo para este regreso que será el broche de oro para su historia? “¡Vengan a reírse!“, manifestó, sobre la búsqueda esencial que llevan desde sus comienzos.

Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. Desde sus inicios en peñas y teatros del interior hasta llenar estadios y convertirse en un fenómeno televisivo, el trío supo construir un lenguaje propio basado en la observación cotidiana, los vínculos familiares, los códigos provincianos y una galería de personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva. Durante décadas, Midachi fue sinónimo de convocatoria récord y risas aseguradas, un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.

El regreso no surge de la nada. En las últimas semanas, una imagen encendió las alarmas de la nostalgia: Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato volvieron a mostrarse juntos en Los Ángeles durante una cena que rápidamente se volvió viral. La foto fue compartida por Dante Gebel, quien confirmó que el trío viajó a Estados Unidos para grabar un especial para La Divina Noche. Ese reencuentro, impensado hasta hace poco tiempo, fue leído por los fans como una señal inequívoca de que algo estaba gestándose.

En los videos que circularon desde esa noche, la química entre los tres seguía intacta. Las bromas, los pases de factura y el ritmo humorístico clásico aparecieron de manera espontánea, como si el tiempo no hubiera pasado. Incluso, en tono irónico, Dady Brieva lanzó: “Es la segunda vez que Miguel se tira la copa. Parece que no tiene ganas de que vuelvan los Midachi”, mientras Del Sel se justificaba entre risas y Volpato observaba la escena con complicidad. Para muchos, esas imágenes fueron la prueba definitiva de que la dinámica del trío seguía viva.

Midachi se había despedido formalmente de los escenarios en 2019 con Midachi Kindon. Luego, la pandemia frustró planes de gira y el futuro del grupo quedó en pausa. En ese contexto, Del Sel y Volpato retomaron la actividad en formato dúo, mientras que Brieva tomó otros rumbos artísticos y personales. Durante mucho tiempo, la posibilidad de una reunión parecía lejana, incluso descartada. Sin embargo, el paso del tiempo, la madurez y el afecto compartido terminaron allanando el camino.

Según adelantaron, los shows en el Gran Rex recorrerán los sketchs, personajes y momentos más emblemáticos de su carrera, funcionando como un gran viaje emocional tanto para el público como para los propios artistas. No se trata de una vuelta indefinida ni de una nueva etapa prolongada, sino de un reencuentro final, pensado como celebración y despedida al mismo tiempo. “Gracias con el cuerpo entero. Con la risa. Con la música. Con el silencio final. Uuaaaaa, qué formal… jajaja. MIDACHI VUELVE… ¡PORQUE SÍ!”, resumieron en el comunicado, mezclando solemnidad y humor, marca registrada del grupo.