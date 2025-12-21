Teleshow

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

La pareja abrió una ventana a su vida cotidiana en Suiza con imágenes que muestran momentos de calidez y unión familiar en vísperas del nacimiento de su segundo hijo

Maxi López y Daniela Christiansson
Maxi López y Daniela Christiansson transitan los últimos días del embarazo de Lando, su segundo hijo juntos (Instagram)

Daniela Christiansson compartió en sus redes sociales una postal íntima que da cuenta del momento personal que atraviesa junto a Maxi López en Suiza. A pocos días de dar a luz a su segundo hijo, Lando, la modelo sueca publicó una imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores y del propio Maxi. En la fotografía se observa un plato caliente de carne y verduras, listo al regresar del hospital tras un control médico. Junto al plato, Daniela escribió una frase breve acompañada de dos emojis: manos juntas en gesto de agradecimiento y una carita de enamorada. “Volviendo del hospital (chequeo) con el almuerzo listo”, anunció. El clima hogareño enmarca la inminente llegada del nuevo integrante y muestra la cotidianeidad de una familia que transcurre sus días en medio de la tranquilidad suiza, donde el invierno asoma en el paisaje y marca el pulso de la rutina doméstica.

La dinámica familiar se desarrolla entre gestos sencillos y momentos de ternura que Daniela y Maxi comparten con su hija Elle, la primera en llegar al hogar. Las imágenes difundidas en blanco y negro refuerzan la intimidad de la escena y el carácter entrañable del presente que viven. En una de ellas, Daniela aparece vestida de negro, con el cabello rubio cayendo sobre su espalda, mientras sostiene en brazos a Elle. La niña acaricia a su perro siberiano en un atardecer rodeado de vegetación, una fotografía que condensa el espíritu familiar y la conexión entre madre e hija. El invierno, con sus bajas temperaturas, invita a ambas a abrigarse y disfrutar de la proximidad en casa, mientras el exfutbolista alterna su presencia entre Europa y Argentina según lo requiere su vida personal y profesional.

En la recta final del
En la recta final del embarazo, Daniela Christiansson compartió su almuerzo a poco de regresar de chequeos en el hospital (Instagram)

Durante este embarazo, una protagonista inesperada adquiere cada vez más relevancia en el día a día de la familia: la perra Kika. Esta Akita Inu, de cinco años, se encuentra presente en cada momento clave. Kika, con perfil propio en redes sociales y múltiples apariciones en historias y posteos, acompaña a Daniela desde el primer embarazo. La relación entre ambas se profundizó durante los períodos en que Maxi López debió trasladarse a Buenos Aires por compromisos laborales, como las grabaciones de Masterchef Celebrity. Kika no funciona solamente como mascota, sino como apoyo incondicional y pilar emocional, especialmente en la etapa final de la gestación.

Kika llegó a la familia en 2020, un regalo de Maxi a Daniela cuando la cachorra apenas nacía. Con el correr de los años, la Akita Inu fue ocupando un lugar central en la vida cotidiana del clan, al punto de ser reconocida públicamente como “nuestro primer bebé”. Presente en celebraciones, viajes y actividades domésticas, Kika mantiene una relación especial con cada miembro de la familia. Durante el embarazo de Elle, la perra descansaba al lado de Daniela cuando ella meditaba, un comportamiento que la modelo interpretó como una forma de percibir al bebé en camino. Esa misma conducta se repite ahora con la inminente llegada de Lando. En sus redes, Daniela mostró a Kika recostada cerca de ella durante sus momentos de relajación prenatal y explicó cómo la calma y compañía de la perra se transforman en sostén emocional.

La tierna foto que compartieron
La tierna foto que compartieron Daniela Christiansson y Maxi López a días de dar a luz a su segundo hijo (Instagram)

La vida familiar se reparte entre Suiza y Buenos Aires, con desafíos logísticos y emocionales que aumentan durante el embarazo. Daniela registra estos instantes en redes sociales, agradeciendo el apoyo de Maxi en los tiempos que logra compartir en familia y reconociendo la importancia de Kika cuando le toca enfrentar la gestación en soledad.

Con la llegada del invierno europeo, la familia se prepara para un presente inmediato marcado por la expectativa y el reencuentro. Maxi López regresó recientemente a Europa para acompañar el último tramo de embarazo de Daniela y compartir la experiencia con Elle. La postal familiar muestra a la modelo embarazada, Maxi abrazándola y Kika entre ambos, una instantánea que sintetiza el momento vital de la pareja.

A través de un divertido challenger, Maxi López y Daniela Christiansson contaron los inicios de su romance (Video: Instagram)

Los planes de la familia contemplan una mudanza a Argentina una vez que Lando nazca. Maxi López expresó su deseo de instalarse por un tiempo en el país junto a Daniela y sus hijos luego de cumplir con la reciente etapa en Europa. El sueño de radicarse en Argentina busca consolidar el proyecto familiar y brindar un entorno estable para la crianza de los más pequeños. Con la próxima llegada de Lando, la familia López-Christiansson suma un miembro más y perfila una nueva etapa, signada por la movilidad internacional y el fortalecimiento de los vínculos familiares y afectivos que la acompañan en cada destino.

