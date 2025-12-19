Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

La emoción de Maxi López al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson

Este jueves, el estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) vivió uno de sus momentos más emotivos cuando los participantes recibieron, como regalo de Navidad, una serie de cartas que le habían enviado sus seres queridos. Entre sonrisas y muestras de felicidad, los jugadores experimentaron un instante inolvidable. Sin embargo, uno de los más sensibilizados por la situación fue Maxi Lopez, quien no pudo contener las lágrimas al leer las palabras de su esposa, Daniela Christiansson.

El episodio se desarrolló cuando los concursantes recibieron obsequios de sus familias. López, visiblemente conmovido, inició la lectura de la carta frente a las cámaras. “Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste, todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando”, escribió Christiansson desde Suiza. La emoción superó al exjugador, quien interrumpió la lectura con la voz quebrada y expresó: “No me quiero poner mal… Te amo, Dani”.

El mensaje de Daniela Christiansson destaca la admiración y el apoyo hacia Maxi López durante su participación en el programa

El mensaje, cargado de afecto y admiración, llegó en un contexto especial: la pareja espera el nacimiento de su segundo hijo, mientras ella reside en Ginebra junto a su hija Elle y él permanece en Argentina por compromisos laborales. La distancia y el inminente nacimiento de su pequeño intensificaron el significado del mensaje. López explicó que, a diferencia de embarazos anteriores, en esta ocasión no ha podido acompañar a su esposa como hubiera deseado.

“Es difícil. Daniela está embarazada y yo acompañé todos mis embarazos. En este me tocó estar un poquito menos, pero estoy trabajando también para ellos”, confesó, aludiendo a la recta final del embarazo y a la residencia de Christiansson en Ginebra junto a Elle. El clima emotivo se alivió con un toque de humor cuando Wanda Nara, conductora del programa, destacó que la carta estaba escrita en español pese a la nacionalidad sueca de la modelo. López, entre risas, respondió: “Tiene que empezar a practicar”.

Maxi López se emociona en MasterChef Celebrity al recibir una carta de su esposa Daniela Christiansson desde Suiza

La conversación giró hacia el futuro familiar cuando Nara preguntó si López planeaba mudarse a la Argentina tras el nacimiento de su hijo, Lando. El exfutbolista optó por la cautela, aunque no descartó la posibilidad: “Hay que tener la reunión. Tengo que reunirme con mi familia allá en Suiza y empezar a trabajar el 2026. Vamos a ver qué pasa”. La conductora, entusiasmada, aseguró que la modelo disfrutaría del país y se ofreció como guía para mostrarle Buenos Aires.

En paralelo a la exposición mediática, la pareja compartió recientemente en redes sociales la historia de su primer encuentro en Milán, una anécdota que revela el costado más íntimo de su relación. López relató que, tras meses de insistencia de un amigo, accedió a una cena en un restaurante de sushi llamado Origami. Christiansson, por su parte, recordó que llegó tarde esa noche y que apenas prestó atención al ambiente, centrada en sus amigos y en recuperarse de una relación larga que había terminado esa misma mañana. El exfutbolista confesó su sorpresa al verla y su deseo inmediato de entablar conversación, aunque la modelo se mostró esquiva durante la velada.

La distancia entre Maxi López y su familia se intensifica por el embarazo de Daniela y su residencia en Ginebra

La noche continuó en un boliche cercano, aunque Christiansson admitió no recordar esa parte. Ambos coincidieron en que buscaban distraerse tras rupturas sentimentales recientes. La modelo evocó su llegada tardía y la presencia de otras modelos en el restaurante, mientras López, con humor, destacó la frescura de su esposa aquella noche. El exjugador utilizó una metáfora para describir la actitud de Christiansson: “Eras un pescadito y yo estaba con la caña de pescar. Yo te seguía de un lado para el otro. Ibas para allá y vos ibas para el otro lado. Parecía que me lo hacías a propósito. Estabas en otra”. Entre risas, la modelo recordó cómo un amigo la presentó a López, a quien apenas saludó antes de continuar la noche.

El intercambio de anécdotas y bromas entre la pareja, tanto en el programa como en sus redes sociales, dejó en evidencia la complicidad y el humor que comparten, incluso en los momentos de mayor emotividad. Así, la velada en MasterChef Celebrity cerró con un comentario irónico de López, que sintetizó el carácter reservado de su esposa y puso el broche final a una noche cargada de emociones.