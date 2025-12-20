Teleshow

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Las históricas rivales de Combate se enfrentaron en el ring durante tres rounds

Flor entró rodeada de un grupo de bailarines y cantó una de sus últimas canciones (Video: Párense de Manos III- Telefe)

El estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán, fue el escenario de un enfrentamiento que se retoma a las glorias de Combate. Mica Viciconte y Flor Vigna se enfrentaron en el ring de Párense de Manos III en una pelea de boxeo que revivió la histórica rivalidad de las dos mujeres.

La primera en entrar en escena fue Flor decidida a transformar su ingreso en un verdadero show. Desde la presentación misma de Luquitas Rodríguez —“Ella peleó el año pasado, fue la argentina que puso la bandera argentina en lo más alto de Párense de Manos. Tiene 31 años, esta vez pesó 62 kilos ochocientos. En la esquina roja va a estar Flor Vigna”— todo anunciaba que el espectáculo recién empezaba.

Vigna se lució en la pasarela, llegando rodeada de bailarines mientras el estadio retumbaba de expectativas. Prendida al micrófono, Florencia levantó la temperatura con un discurso desafiante: “El día de hoy es un sueño para mí, pero también uno de los desafíos más grandes de toda mi vida. Hoy dos leonas se sacan la cabeza en el ring ¿están listos?”. El despliegue no terminó ahí: dos bailarines la levantaron en el aire y, suspendida, comenzó a interpretar su canción “Apunta y dispara”. Entre canto, coreografía y energía desbordante, Vigna puso la vara bien alta y encendió el ring, preparando el terreno para un enfrentamiento que hizo historia y alimentó la mística de una rivalidad que sigue vigente cada vez que pisan una pista —o un cuadrilátero— juntas.

Mica hizo su entrada triunfal acompañada por su pareja y entrenador

Por su parte, Viciconte hizo su ingreso al estadio Tomás Adolfo Ducó de la mano de su familia, que la acompañó vistiendo remeras verdes, color que históricamente la identificó tanto en el cuadrilátero como en su paso por Combate. La elección de las camisetas no solo fue un homenaje a su equipo del reality que la vio nacer mediáticamente, sino también una muestra de unidad y apoyo incondicional en una noche cargada de emociones.

Al igual que Flor Vigna, Mica sumó música y show a su presentación: entró al ritmo de una canción especialmente elegida para la ocasión, generando un clima de concentración y fuerza que se sintió en todo el estadio. La presencia de su círculo íntimo acompañándola en la pasarela y el color verde como bandera aportaron un plus de energía y de mística al enfrentamiento, reafirmando la marca personal y el temperamento competitivo que caracteriza a Viciconte.

Entre aplausos, cánticos y la emoción del público, la peleadora dejó claro que llegaba al ring decidida a dar todo por la victoria y a dejar —una vez más— su huella en el recuerdo de los fanáticos del show y del deporte.

Después de tres duros round, la bailarina logró imponerse sobre su histórica enemiga

Tras tres rounds sumamente parejos y repletos de emoción, la bailarina se consagró ganadora en el esperado duelo de boxeo El clima fue de alta tensión hasta el último momento y la definición quedó en manos de los jurados, que dieron su veredicto de manera contundente.

Con la voz de Luquitas Rodríguez como presentador, la emoción del anuncio llenó el estadio: “La ganadora de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte. La ganadora, la ganadora estaba en el rincón rojo. La ganadora es ¡Flor Vigna!” Aplausos, música y la ovación de miles de personas celebraron la consagración de Flor, mientras Mica se mostró digna en la derrota: “Espectacular. Es una experiencia única, hermosa. Se lo recomiendo a todos, es espectacular. Gastás toda la energía que tenés acá, así que lo disfruto mucho. Me encantó esta experiencia. Así que feliz.”

Entre aplausos y agradecimientos, Rodríguez reconoció a ambas peleadoras: “Gracias, gracias por todo el trabajo, por sumarte y por tomártelo como te lo tomaste, de verdad, muchas gracias”. Vigna, con el cinturón de campeona en sus manos, resumió su alegría y el aprendizaje tras una pelea durísima: “Guau, esta hija de pu… me dio pelea. La verdad, Luquita, yo muchas veces lo intento, ¿viste? Y muchas veces pierdo intentando y se me burlan en internet y nadie sabe qué etiqueta tengo, un día soy boxeadora, otro día cantante. Pero yo les juro que todo lo hago con el corazón y con una garra y una disciplina para merecerme cada meta. Entonces, poder ganarlo con una mina tan fuerte como Mica me hace tener ganas de seguir intentando. Hoy gané, pero muchas veces voy a perder. Por favor, no se burlen cuando pierdo, ¿sí? Que soy una loca intentando”.

