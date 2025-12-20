Párense de Manos III, en vivo: hora, TV, peleas, shows musicales, los famosos que compiten y las últimas noticias

El estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó, será el escenario del Párense de Manos III, el evento que combina el boxeo amateur con el mundo del entretenimiento digital, que contará con una cartelera que reúne numerosos combates con una puesta en escena que integrará espectáculos musicales junto con una transmisión en vivo.
La organización, encabezada por el streamer Lucas “Luquita” Rodríguez y por Vorterix, ideó una experiencia que trasciende el combate, incorporando alfombra roja, entrevistas y presentaciones en vivo para captar tanto al público presente en Parque Patricios como a quienes lo sigan desde casa.
La transmisión por televisión solo cubrirá dos horas (17:00 a 19:00) que irán por Telefé. La totalidad del evento podrá verse completo a través del canal de Lucas Rodríguez (LuquitaRodriguez) en la plataforma Kick.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento que fusiona el boxeo amateur con el entretenimiento digital, se prepara para marcar un hito en Argentina este sábado 20 de diciembre. Con una cartelera repleta de combates, la presencia de figuras como Sergio Maravilla Martínez y una producción que incluye shows musicales y transmisión en vivo, la jornada promete consolidar este formato como uno de los más influyentes del año en el estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán.
El subte extendió su horario para facilitar el regreso del evento
La línea H funcionará en horario nocturno, ofreciendo en esta jornada un último tren que partirá desde Caseros a las 2:00, con estas estaciones designadas únicamente para bajar.
Las paradas exclusivas de descenso son Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui. El criterio para seleccionarlas responde al análisis del flujo de personas y a la estrategia para garantizar una distribución adecuada de los usuarios.
Ante la lluvia que se desató sobre el mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, la organización difundió un comunicado afirmando que el evento se realizaba a pesar de las complicaciones climáticas.
“Dado que el pronóstico nos indica que las lluvias cesaran previas al inicio del evento, confirmamos que se realizara con normalidad”, escribieron en sus redes sociales.
El Estadio Tomás Adolfo Ducó se vestirá de expectativa pura el 20 de diciembre. Flor Vigna y Mica Viciconte, históricas rivales surgidas del reality Combate, se enfrentarán en un combate de boxeo en el evento “Párense de manos”. Años de tensión mediática, de equipos cruzados, de abrazos y distancias, desembocan por fin en un ring. ¿Quién imaginó, viendo esos primeros duelos de destreza en televisión, que la competencia alguna vez sería con guantes puestos?
Coty Romero, reconocida por su paso por Gran Hermano 2022, será protagonista de una experiencia distinta en el evento Párense de Manos III. La joven de 23 años participará en un combate de boxeo amateur contra la influencer Carito Müller, en el marco del evento que, para el mundo del espectáculo, tendrá como plato central el cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna.