Párense de Manos III, en vivo: hora, TV, peleas, shows musicales, los famosos que compiten y las últimas noticias

Desde las 18, el estadio de Huracán será el escenario principal del evento que reunirá numerosos combates organizados por Lucas Rodríguez junto al programa Paren la Mano

Lucas Rodríguez y Vorterix organizan
Lucas Rodríguez y Vorterix organizan una velada que fusiona combates, alfombra roja y entretenimiento digital en Parque Patricios

El estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó, será el escenario del Párense de Manos III, el evento que combina el boxeo amateur con el mundo del entretenimiento digital, que contará con una cartelera que reúne numerosos combates con una puesta en escena que integrará espectáculos musicales junto con una transmisión en vivo.

La organización, encabezada por el streamer Lucas “Luquita” Rodríguez y por Vorterix, ideó una experiencia que trasciende el combate, incorporando alfombra roja, entrevistas y presentaciones en vivo para captar tanto al público presente en Parque Patricios como a quienes lo sigan desde casa.

La transmisión por televisión solo cubrirá dos horas (17:00 a 19:00) que irán por Telefé. La totalidad del evento podrá verse completo a través del canal de Lucas Rodríguez (LuquitaRodriguez) en la plataforma Kick.

18:42 hsHoy

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

El evento de boxeo organizado por Lucas Rodríguez y el programa Paren la Mano contará con múltiples y atractivos combates en el Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán

Párense de Manos III, el
Párense de Manos III, el evento de boxeo en el que participarán importantes figuras del mundo del streaming y del deporte (@parensedemanosok)

La tercera edición de Párense de Manos, el evento que fusiona el boxeo amateur con el entretenimiento digital, se prepara para marcar un hito en Argentina este sábado 20 de diciembre. Con una cartelera repleta de combates, la presencia de figuras como Sergio Maravilla Martínez y una producción que incluye shows musicales y transmisión en vivo, la jornada promete consolidar este formato como uno de los más influyentes del año en el estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán.

18:44 hsHoy

El subte extendió su horario para facilitar el regreso del evento

La línea H del subte
La línea H del subte extiende su horario nocturno para facilitar el regreso del público tras el evento en el estadio Tomás Adolfo Ducó

La línea H funcionará en horario nocturno, ofreciendo en esta jornada un último tren que partirá desde Caseros a las 2:00, con estas estaciones designadas únicamente para bajar.

Las paradas exclusivas de descenso son Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui. El criterio para seleccionarlas responde al análisis del flujo de personas y a la estrategia para garantizar una distribución adecuada de los usuarios.

18:08 hsHoy

La organización ratificó el evento a pesar de la lluvia

La organización confirma la realización
La organización confirma la realización de Párense de Manos III a pesar de la lluvia en Buenos Aires, garantizando la seguridad de los asistentes

Ante la lluvia que se desató sobre el mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, la organización difundió un comunicado afirmando que el evento se realizaba a pesar de las complicaciones climáticas.

“Dado que el pronóstico nos indica que las lluvias cesaran previas al inicio del evento, confirmamos que se realizara con normalidad”, escribieron en sus redes sociales.

18:04 hsHoy

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Después de años de idas y vueltas en televisión y redes, las ex Combate sellan su historia en una de las peleas estelares de Párense de Manos III. Cronología del enfrentamiento que marcó a una generación

Mica Viciconte y Flor Vigna
Mica Viciconte y Flor Vigna se enfrentarán en un ring de boxeo en el evento Párense de manos III

El Estadio Tomás Adolfo Ducó se vestirá de expectativa pura el 20 de diciembre. Flor Vigna y Mica Viciconte, históricas rivales surgidas del reality Combate, se enfrentarán en un combate de boxeo en el evento “Párense de manos”. Años de tensión mediática, de equipos cruzados, de abrazos y distancias, desembocan por fin en un ring. ¿Quién imaginó, viendo esos primeros duelos de destreza en televisión, que la competencia alguna vez sería con guantes puestos?

18:04 hsHoy

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La ex Gran Hermano habló con Teleshow antes de su combate frente a Carito Müller en el evento organizado por Luquitas Rodríguez. Una nueva faceta para la correntina, que sabe cómo reinventarse en el mundo del espectáculo

Coti Romero en la previa a su participación en Párense de Manos lll

Coty Romero, reconocida por su paso por Gran Hermano 2022, será protagonista de una experiencia distinta en el evento Párense de Manos III. La joven de 23 años participará en un combate de boxeo amateur contra la influencer Carito Müller, en el marco del evento que, para el mundo del espectáculo, tendrá como plato central el cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna.

