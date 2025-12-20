Párense de Manos III, en vivo: hora, TV, peleas, shows musicales, los famosos que compiten y las últimas noticias

Lucas Rodríguez y Vorterix organizan una velada que fusiona combates, alfombra roja y entretenimiento digital en Parque Patricios

El estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó, será el escenario del Párense de Manos III, el evento que combina el boxeo amateur con el mundo del entretenimiento digital, que contará con una cartelera que reúne numerosos combates con una puesta en escena que integrará espectáculos musicales junto con una transmisión en vivo.

La organización, encabezada por el streamer Lucas “Luquita” Rodríguez y por Vorterix, ideó una experiencia que trasciende el combate, incorporando alfombra roja, entrevistas y presentaciones en vivo para captar tanto al público presente en Parque Patricios como a quienes lo sigan desde casa.

La transmisión por televisión solo cubrirá dos horas (17:00 a 19:00) que irán por Telefé. La totalidad del evento podrá verse completo a través del canal de Lucas Rodríguez (LuquitaRodriguez) en la plataforma Kick.