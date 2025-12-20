Arturo Puig reflexionó sobre la muerte de Selva Alemán y habló de mala praxis: “Entró y no salió más”

Hace poco más de un año que falleció Selva y finalmente Arturo se animó a hablar de esa fatídica noche (Video: Solo en Bares-Conexión abierta)

A poco más de un año de la muerte de Selva Alemán, el duelo sigue formando parte de la vida cotidiana de Arturo Puig, como una presencia persistente y silenciosa. En una reciente entrevista con Karim González para Sola en los bares (Conexión abierta)

El actor relató, con tristeza y cierto asombro, cómo planeaban viajar a Italia juntos apenas terminará la temporada, disfrutando de uno de sus destinos favoritos: “Teníamos esos planes y pensamos decir: ‘Bueno, hagamos un viaje antes de ir a Mar del Plata… Italia, que adoramos. Y, bueno, y nada, y de golpe pasó esto”. Siguió describiendo cómo, sin aviso previo, la salud de Selva se vio comprometida de un momento a otro: “Elba estaba bárbara, además... Selva era cuidadosa, estricta de una manera casi tremenda. Ella tenía arritmia, pero estaba medicada”.

Puig afirmó que, en retrospectiva, cree que hubo errores en la atención médica inicial: “Yo creo que ahí, te voy a ser muy sincero. Yo creo que hubo un error del primer médico que vino a ver lo que le pasaba a ella, el infarto en las mujeres se provoca como en el estómago, un dolor, en los hombres generalmente es el brazo. En las mujeres, entonces, Selva estaba, ‘Ay, tengo un dolor de estómago, tengo dolor de estómago’, suponíamos que era algo que le cayó mal… vino un médico extranjero, la revisó, le hizo un chequeo, presión. ‘No, no, está bien’, dijo, ‘no hay ningún problema’“.

Y siguió con su triste recuero: “Y bueno, al rato, Selva se recostó un poco y me dice: ‘Ay, me duele cada vez más, cada vez más’. Siempre el estómago, nunca el pecho. Llamé a la ambulancia, vino la ambulancia y ahí fue donde el tipo me dijo: ‘Es un infarto’. Salimos volando para el sanatorio. Entró y no salió más. Pero si yo sabía esto del primer médico, nosotros vivíamos a dos cuadras del ICVA, que es el centro cardiológico. La llevaba volando. Pero bueno, evidentemente, viste estos médicos… te toman la presión y te dicen ‘estás todo bien’”.

Apenas se vieron, supieron que terminarían juntos: Arturo y Selva

Aunque su interlocutora sugirió que hubo mala praxis, Puig fue reservado respecto a acciones legales: “No sé, tendrían que, no sé, hacer... Buscar algo, no sé. No, la verdad que no. Ya está”. También compartió el impacto emocional de la pérdida: “Justamente esto es lo terrible, que fue tan de golpe y tan inesperado. Yo, ¿viste?, pienso, yo salgo a la calle a hacer, no sé, algún mandado, a alzar al perro y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otro caés, el día está mal, el otro... y así vas viviendo”.

Sobre la posibilidad de sentir la presencia de Selva o alguna señal, el actor fue sincero: “No, no... ojalá, ojalá. Me encantaría, pero todavía no recibí nada. Ojalá, me encantaría”.

Karim y Puig continuaron la conversación sobre el duelo por la pérdida de Selva abordando las secuelas prácticas y emocionales que enfrentó el actor luego de la muerte de su compañera de vida durante más de cincuenta años. La charla, íntima y llena de honestidad, puso de relieve los aprendizajes diarios, los cambios inesperados y el proceso de resiliencia personal requerido frente a la ausencia.

“Es difícil la situación en que yo vivo, porque bueno, la partida de Selva para mí fue una explosión en la cara desde todo punto de vista, desde extrañarla. Todavía no puedo creer no verla más. Me cuesta mucho,” admitió Puig. Reconoció la magnitud de la pérdida al decir: “Más me di cuenta que era un nene mimado con ella, porque ahora tengo que hacer un montón de cosas que antes no hacía. Todo lo hacía así, lo hacía un poco ella. Lo hacíamos juntos, pero bueno, ella era la mayor parte, era el centro de la familia. Ahora estoy, bueno, con todo el asunto este de los bancos y las cosas que yo no sabía nada, estoy aprendiendo. Y bueno, después me mudé. Yo vivía con ella en una casa muy grande y me mudé a un departamento que estoy más acotado, pero acostumbrándome, porque yo vivía en una casa, más de sesenta años de una casa a la otra. Siempre en casas.”

A pocos meses de la muerte de su esposa, decidió dejar la casa que compartieron durante 50 años (Video: Solo en Bares-Conexión abierta)

La transición de una casa grande a departamento vino impulsada por la insistencia de su hija Jimena, preocupada por las escaleras y la seguridad: “Mucha insistencia de mi hija, de Jimena, de mudarme, porque me decía: ‘No, papá, la escalera, la escalera’. Así que ahora estoy en un departamento lindo, cómodo, cerca de donde vivía, pero bueno, en un departamento.”

En lo emocional, Puig fue contundente: “La partida de Selva fue tan de golpe y tan inesperada. Yo, ¿viste?, pienso, yo salgo a la calle a hacer, no sé, algún mandado, a alzar al perro y pienso que ella me va a estar esperando. Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otro caés, el día está mal, la otra... Y así vas viviendo.” Admite que todo resulta nuevo: “Todo para mí es todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo.”

Karim González indagó sobre la resiliencia: “Yo siempre hablo mucho de la resiliencia, porque es caer en el fondo y tratar de subir de alguna manera. Te sentís como naciendo de nuevo.” Puig concordó: “Y sí, y sí.”

Sobre la longevidad del vínculo, el reflejo es de gratitud a pesar de los desafíos: “Son muchos años al lado de una persona que era... Además, nosotros teníamos una relación extraordinaria. Nos llevábamos muy, muy bien. Hemos tenido nuestras peleas, baches y ciertas cosas, pero siempre nos respetábamos mucho, nos divertíamos mucho. Como todos... imaginate más de cincuenta años, todo lo que pasó. Y bueno, estábamos pasando un gran momento porque habíamos hecho esa obra, Largo viaje, Un día hacia la noche, que era extraordinaria.”