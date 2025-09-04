Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte

El video de compartió Arturo Puig para recordar a Selva Aleman en el aniversario de su muerte

A tan solo un año de aquella trágica e imborrable fecha, él la sigue recordando con el mismo amor de toda la vida. Entre emotivos recuerdos y sensibles palabras, este miércoles, Arturo Puig homenajeó a Selva Alemán en el aniversario de su muerte con un clip que evidenciaba su pasión por el arte y su amor por el teatro.

“Yo me crié en los escenarios y en los teatros y entre cajas y aprendiéndome las obras de memoria porque mi mamá me llevaba al teatro. Yo los amo a mis personajes, sean como sean y trato de entenderlos”, se la escucha decir a Alemán en una antigua entrevista, al tiempo que el video mezclaba diversos momentos de su carrera sobre el escenario. Entre las imágenes se mostraban fotos de su juventud, en blanco y negro, y escenas que la artista compartía junto al otro protagonista de su historia de amor, Arturo.

Hacia el final del clip se escucha a Alemán reflexionar sobre su trayectoria y su camino en el mundo del espectáculo: “Yo creo que el camino del arte es un camino de ida y que le sirve a todo el mundo. Y creo que ese es un camino en el cual uno no se equivoca”. Para cerrar el video, creado por la Secretaria de Cultura de la Nación, se leía una frase que inmortalizaba el recuerdo de Selva: “Dedicó su vida a la actuación y nos dejó un universo de emociones. Selva Alemán 30/04/1944 a 03/09/2024”.

Apenas se vieron, supieron que terminarían juntos: Arturo y Selva

La actriz Selva Alemán falleció de forma repentina el 3 de septiembre de 2024 en Buenos Aires. La artista murió a los 80 años tras sufrir un infarto en la Clínica Zabala, donde fue trasladada más temprano ese mismo día luego de experimentar un malestar y ser atendida en su domicilio. Unos días antes, Alemán había participado junto a su esposo, Arturo Puig, en la alfombra roja de los Premios Sur en el Teatro Politeama, sin que existiera señal alguna sobre un posible deterioro de su salud.

Selva Alemán no padecía enfermedades previas ni antecedentes cardíacos. Al momento de su fallecimiento, la pareja planeaba la llegada de su obra “Largo viaje de un día hacia la noche” al circuito teatral de Mar del Plata para la temporada de verano. El repentino desenlace dejó a Arturo Puig sin compañero ni proyecto artístico, según describió su entorno, y sus allegados buscaron acompañarlo y proponerle nuevos desafíos para sobrellevar el dolor.

Nacida el 30 de abril de 1944, Selva Carmen Giorno —su nombre real— se crio en el seno de una familia de artistas: hija de Carmen Vallejo y criada por el músico Oscar Alemán, cuya identidad adoptó como apellido artístico. Desde los primeros años de su vida manifestó vocación por la actuación, integrándose tempranamente a la Asociación Argentina de Actores en 1961. Desde entonces formó parte de un amplio repertorio en televisión, teatro y cine.

El mensaje desgarrador de Arturo Puig a Selva Alemán, a 11 meses de su muerte (Instagram)

El recorrido profesional de Alemán incluye participaciones en clásicos televisivos como Nuestra galleguita, Situación límite, Atreverse, Alta comedia, Son amores, Lalola y Tiempo final. En cine, participaron en títulos reconocidos como Mamá querida, La isla, La murga y El grito de Celina. Sobre los escenarios, las producciones de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Las troyanas, El precio y Reconocernos marcaron hitos en su carrera.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Selva Alemán cosechó importantes reconocimientos. Obtuvo tres Premios Martín Fierro: mejor actriz en drama por Fiscales en 1998, mejor participación especial femenina en Tiempo final en 2002 y mejor actriz protagónica por Malparida en 2010. Se suman el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2003 —entregado por el sindicato de actores y el Senado de la Nación—, el Konex de Platino 2011 y el ACE de Oro en 2015 por Madres e hijos.

El vínculo entre Selva Alemán y Arturo Puig se manifestó tanto en la vida personal como en el terreno profesional. La pareja mantuvo una relación extensa con etapas fuera y dentro del mismo escenario. Tras la pandemia de COVID-19, modificaron sus rutinas laborales para compartir nuevamente una obra, Cartas de amor, que señaló una nueva etapa de colaboraciones conjuntas.

Entre quienes compartieron escena con Alemán, se destaca el recuerdo de su profesionalidad y su trato amable. “Era una artista admirada tanto por sus pares como por el público, que valoraban su calidad humana y su humildad”, describieron allegados a la actriz ante la consulta de Infobae. Su legado perdura en los numerosos trabajos realizados y en el reconocimiento de generaciones de intérpretes y espectadores.