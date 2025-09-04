Teleshow

Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte

El actor compartió un emotivo clip de su esposa en el que ella relataba sus sentimientos y su pasión por el teatro

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
El video de compartió Arturo Puig para recordar a Selva Aleman en el aniversario de su muerte

A tan solo un año de aquella trágica e imborrable fecha, él la sigue recordando con el mismo amor de toda la vida. Entre emotivos recuerdos y sensibles palabras, este miércoles, Arturo Puig homenajeó a Selva Alemán en el aniversario de su muerte con un clip que evidenciaba su pasión por el arte y su amor por el teatro.

Yo me crié en los escenarios y en los teatros y entre cajas y aprendiéndome las obras de memoria porque mi mamá me llevaba al teatro. Yo los amo a mis personajes, sean como sean y trato de entenderlos”, se la escucha decir a Alemán en una antigua entrevista, al tiempo que el video mezclaba diversos momentos de su carrera sobre el escenario. Entre las imágenes se mostraban fotos de su juventud, en blanco y negro, y escenas que la artista compartía junto al otro protagonista de su historia de amor, Arturo.

Hacia el final del clip se escucha a Alemán reflexionar sobre su trayectoria y su camino en el mundo del espectáculo: “Yo creo que el camino del arte es un camino de ida y que le sirve a todo el mundo. Y creo que ese es un camino en el cual uno no se equivoca”. Para cerrar el video, creado por la Secretaria de Cultura de la Nación, se leía una frase que inmortalizaba el recuerdo de Selva: “Dedicó su vida a la actuación y nos dejó un universo de emociones. Selva Alemán 30/04/1944 a 03/09/2024”.

Apenas se vieron, supieron que
Apenas se vieron, supieron que terminarían juntos: Arturo y Selva

La actriz Selva Alemán falleció de forma repentina el 3 de septiembre de 2024 en Buenos Aires. La artista murió a los 80 años tras sufrir un infarto en la Clínica Zabala, donde fue trasladada más temprano ese mismo día luego de experimentar un malestar y ser atendida en su domicilio. Unos días antes, Alemán había participado junto a su esposo, Arturo Puig, en la alfombra roja de los Premios Sur en el Teatro Politeama, sin que existiera señal alguna sobre un posible deterioro de su salud.

Selva Alemán no padecía enfermedades previas ni antecedentes cardíacos. Al momento de su fallecimiento, la pareja planeaba la llegada de su obra “Largo viaje de un día hacia la noche” al circuito teatral de Mar del Plata para la temporada de verano. El repentino desenlace dejó a Arturo Puig sin compañero ni proyecto artístico, según describió su entorno, y sus allegados buscaron acompañarlo y proponerle nuevos desafíos para sobrellevar el dolor.

Nacida el 30 de abril de 1944, Selva Carmen Giorno —su nombre real— se crio en el seno de una familia de artistas: hija de Carmen Vallejo y criada por el músico Oscar Alemán, cuya identidad adoptó como apellido artístico. Desde los primeros años de su vida manifestó vocación por la actuación, integrándose tempranamente a la Asociación Argentina de Actores en 1961. Desde entonces formó parte de un amplio repertorio en televisión, teatro y cine.

El mensaje desgarrador de Arturo
El mensaje desgarrador de Arturo Puig a Selva Alemán, a 11 meses de su muerte (Instagram)

El recorrido profesional de Alemán incluye participaciones en clásicos televisivos como Nuestra galleguita, Situación límite, Atreverse, Alta comedia, Son amores, Lalola y Tiempo final. En cine, participaron en títulos reconocidos como Mamá querida, La isla, La murga y El grito de Celina. Sobre los escenarios, las producciones de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Las troyanas, El precio y Reconocernos marcaron hitos en su carrera.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Selva Alemán cosechó importantes reconocimientos. Obtuvo tres Premios Martín Fierro: mejor actriz en drama por Fiscales en 1998, mejor participación especial femenina en Tiempo final en 2002 y mejor actriz protagónica por Malparida en 2010. Se suman el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2003 —entregado por el sindicato de actores y el Senado de la Nación—, el Konex de Platino 2011 y el ACE de Oro en 2015 por Madres e hijos.

El vínculo entre Selva Alemán y Arturo Puig se manifestó tanto en la vida personal como en el terreno profesional. La pareja mantuvo una relación extensa con etapas fuera y dentro del mismo escenario. Tras la pandemia de COVID-19, modificaron sus rutinas laborales para compartir nuevamente una obra, Cartas de amor, que señaló una nueva etapa de colaboraciones conjuntas.

Entre quienes compartieron escena con Alemán, se destaca el recuerdo de su profesionalidad y su trato amable. “Era una artista admirada tanto por sus pares como por el público, que valoraban su calidad humana y su humildad”, describieron allegados a la actriz ante la consulta de Infobae. Su legado perdura en los numerosos trabajos realizados y en el reconocimiento de generaciones de intérpretes y espectadores.

Temas Relacionados

Arturo PuigSelva Alemán

Últimas Noticias

Evangelina Anderson, a pleno con su soltería y muy cerca de un hombre más joven: “Estoy recuperando el tiempo que perdí”

Pepe Ochoa dio detalles de la vida íntima de la modelo, tras el final de su matrimonio con Martín Demichelis después de 18 años juntos

Evangelina Anderson, a pleno con

Se estrenó “Adulto”, la multipremiada película de Juan Minujín que muestra cómo es crecer de golpe

Tras haber sido destacada con diversos premios internacionales, el film de Mariano González celebró su llegada a los cines con un exclusivo evento. Además, figuras como Marcela Tinayre, Graciela Borges, Ricardo Alfonsín y Marta Minujín dijeron presentes

Se estrenó “Adulto”, la multipremiada

Peter Lanzani recordó cuando se rompió un diente jugando al rugby mientras grababa Casi Ángeles y la reacción de Cris Morena

El actor charló con el ex Puma Agustín Creevy sobre sus años en el equipo de la Asociación Alumni, de Tortuguitas, mientras grababa la tira juvenil que marcó su carrera

Peter Lanzani recordó cuando se

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan”

La actriz, a la salida de su programa en Olga, se refirió a cómo atraviesa el divorcio del actor. Qué dijo sobre las versiones sobre su infidelidad

Gimena Accardi habló de su

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

La actitud que tomó con un tatuaje el delantero del Galatasaray generó especulaciones y reacciones en redes sobre el trasfondo de su decisión

La publicación de Mauro Icardi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiso contratar a un sicario,

Quiso contratar a un sicario, no pudo y mató a un vecino de su ex pareja

Con la presencia de Schiaretti y Randazzo, Somos Buenos Aires cerró la campaña con críticas a Kicillof y a Milei

Cómo Billie Eilish revoluciona la moda: de los looks oversize a la transformación glam

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

INFOBAE AMÉRICA
El partido del presidente Irfaan

El partido del presidente Irfaan Ali se encamina a una victoria holgada en las elecciones de Guyana

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

TELESHOW
Evangelina Anderson, a pleno con

Evangelina Anderson, a pleno con su soltería y muy cerca de un hombre más joven: “Estoy recuperando el tiempo que perdí”

Se estrenó “Adulto”, la multipremiada película de Juan Minujín que muestra cómo es crecer de golpe

Peter Lanzani recordó cuando se rompió un diente jugando al rugby mientras grababa Casi Ángeles y la reacción de Cris Morena

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan”

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara