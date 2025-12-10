La Navidad más auténtica de Lizy Tagliani: emociones, abrazos y una escena inesperada

Lizy Tagliani mostró el árbol de Navidad (Video: Instagram)

Una mañana cálida de diciembre, la cuenta de Instagram de Lizy Tagliani explotó de ternura y carcajadas. Allí, lejos del protocolo, de las frases hechas y de las fotos frías, se compartió un video inesperado, donde el amor familiar se mezcla con el humor. La escena es cotidiana y, precisamente por eso, conmueve: el hijo de la conductora le muestra, con orgullo y entusiasmo, el árbol de Navidad que construyó junto a su padre para sorprenderla.

En el salón cálido de su casa, el árbol brilla junto a la ventana, con decoraciones que parecen haber sido elegidas una a una, con las manos pequeñas de un hijo y la guía amorosa de un papá, todas con detalles en blanco. Lizy, vestida de rojo y envuelta en una ternura palpable, se agacha para abrazar a su hijo, conocido como Tati, frente a la obra recién realizada. Un instante que podría haber quedado en lo privado, pero que ella decidió compartir con sus casi siete millones de seguidores.

Ningún guion podría imitar la espontaneidad de este momento. Y es que la familia de Lizy tiene ese don de la autenticidad. En el texto que acompaña el video, ella misma revela los pormenores: “En esta familia todo puede pasar, mientras la emoción de ver cómo quedó el arbolito que armaron con papá, a la pelea de la Norma y Mimí de fondo”, presentando en la escena a sus perras, que protagonizan otro espectáculo en simultáneo: entre los abrazos y sonrisas del reencuentro, tras el ventanal, en el parque, se puede observar a las dos mascotas librando alguna de esas peleas inofensivas, como las que suceden en cualquier casa donde el amor prevalece por sobre los pequeños desastres cotidianos.

La angustia de Lizy Tagliani en su debut en Carlos Paz por estar lejos de su hijo: “No estuve allí para empujarte al andar” (Foto: Instagram)

¿Qué se percibe al ver esa imagen? Por un lado, la calidez humana de una celebridad que no teme mostrarse vulnerable, maternal, honesta. Por el otro, la dinámica real de un hogar, donde mientras los adultos celebran el esfuerzo de los pequeños, los animales de la casa generan su propio caos en el fondo, sin que nadie les preste demasiada atención, salvo, quizás, los seguidores atentos.

La reacción de la comunidad virtual fue tan inmediata como entrañable. Los comentarios brotaron en segundos: “Bella, pero ver a la Mimí y la Norma atrás peleando me mata de amor”. Otro seguidor escribió: “Mientras tanto, afuera dos animales salvajes pelean desaforadamente... hermosa familia! Felicitaciones”. Y no faltó quién saludara al pequeño artífice: “¡Te amamos Tati! ¡A vos y a tu arbolito! Y como pasa en todas las familias, mucho amor, pero nunca faltan los que pelean. Jajaja. ¡Los queremos, familia!”.

La empatía digital se multiplicó. Un mensaje resumió la escena: “Nos dio emoción, amor, suspenso y pelea de Norma y Mimí jajajaja. ¡Te amamos Lizy!”. ¿Acaso no es en esa conjunción de emociones donde reside la magia de las fiestas? Alegría, ternura, caos, amor, y alguna disputa sin importancia que arranca sonrisas y no deja cicatrices.

Así fue el festejo de cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani (Video: Instagram)

La imagen ya es viral: la madre que se encorva para abrazar a su hijo frente al árbol recién armado, mientras en el jardín, las perras discuten el protagonismo. Un retrato de familia —con todas sus luces y sus sombras— donde la emoción y el humor conviven y hacen hogar.

Cabe recordar que hace solo unos meses, la conductora y su marido, Sebastián Nebot, organizaron un festejo con temática de Spider-Man para el festejo de los 5 años de Tati.

“Te amo, Tati. ¡Feliz mi amor! Siempre con ustedes", escribió la conductora en las redes que acompañó su mensaje con una tierna foto de su hijo disfrazado de El Hombre Araña abrazado a una palmera, mientras era sostenido por su papá, mientras imitaba a su ídolo.