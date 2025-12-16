Teleshow

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

La influencer decidió volver a tocar el tema que comenzó el sábado por la noche en redes sociales e hizo un mea culpa sobre la situación que protagonizó con su expareja

Guardar
Sofía la Rein" Gonet habló tras su enfrentamiento en redes con Homero Pettinato (Video: Instagram)

El sábado por la noche, lo que comenzó como un rumor en redes sociales terminó desencadenando una tormenta mediática entre Sofía “la Reini” Gonet y Homero Pettinato, después de su reciente y polémica separación. Todo empezó cuando la cuenta lomaspopucom difundió una imagen de Homero en el Konex acompañado de una joven misteriosa, señalando: “No se despegaron un segundo, a los besos mal”, y alimentando las versiones de un nuevo romance. La repercusión no tardó en llegar: Sofía respondió publicando capturas de pantalla de violentos intercambios con su ex, exponiendo insultos y reproches que retrataban la intensidad de la relación terminada.

La escalada siguió de ambos lados: Homero no se quedó callado e hizo su propio descargo, grabando un video en el que narró su versión sobre la relación y los momentos difíciles que vivió junto a la influencer, avivando aún más los comentarios y la grieta digital. Durante al menos tres días, la pelea fue tema de conversación: circularon insultos, acusaciones y detalles privados de la pareja, en un ciclo que parecía interminable.

Tras ese silencio y exposición, Sofía decidió dar un cierre público con un extenso reel subido a Instagram. En su descargo, contó: “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu…, que soy una hija de pu… y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”.

Los chats que decidió subir
Los chats que decidió subir Sofía luego de los rumores de romance de Pettinato

Gonet eligió ser directa: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

Repasó episodios del vínculo y de los duros reproches recibidos: “Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles que a mí me daba mucha bronca forzarme tanto y sentir que daba tanto y recibir desprecios, destratos, desplantes, mentiras. Desde cómo empezó todo: preparar un viaje y que él se quede dormido. Estaba con una persona que me dejaba de contestar a las seis de la tarde y hasta el otro día no aparecía y vos no tenías ni idea si le había pasado algo grave, si estaba con alguien. O salir con esta persona a algún lugar y que vaya al baño y se olvide de que yo estaba ahí acompañándolo”.

No esquivó hablar de infidelidades, contagios y maltrato: “¿Quieren hablar de algo más grave? Hablemos de ITS. Mujeres hetero contagiadas por sus maridos, amantes, novios, chongos. ¿Eso no es violencia tampoco?. Vos ni enterada, pensás que tenés un pacto monogámico y transparente, y bueno, después te enterás de cosas. Pero bueno, después una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre”.

El descargo del día sábado de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet filtrara sus chats violentos (Video: Instagram)

“Mi vínculo y de lo que se está hablando, porque parece que es agenda importante hoy, es un circo y no es importante. Es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas. Por una vez en la vida tengo la oportunidad de decir algo un poco menos pelotudo. Les digo que no existe el clean look, no existen las clean vidas, no quieran instalar las clean relaciones cuando todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen pu…, a todas nos dicen hija de pu…”

Luego, amplió su mirada, haciendo autocrítica y señalando la violencia sistemática en el entorno mediático y digital: “Todos somos violentos, todos somos tremendamente violentos, porque es verdad que yo fui violenta. También es verdad que mi ex fue violento. También es verdad que los canales de streaming fueron violentos. Todos los medios televisivos fueron violentos. Si no, fíjense cómo abordaron todos el tema hablando, insultando y diciendo barbaridades denigrantes. La gente que me escribió a mí, la gente que le habrá escrito a mi ex, en Twitter. Hay violencia por todos lados. El tema ya está cerrado de ambas partes. Yo no voy a salir a hablar ni a contar más nada. No voy a aparecer en ningún programa de chimentos. No me interesa”.

Para el final, hizo un llamado a la reflexión y dejó un consejo para sus seguidoras: “Mientras la Inquisición me prende fuego, el consejo que le doy a mis seguidores que todavía me bancan es que descentralicen el amor y descentralicen a los hombres de sus vidas. Obvio que no hay que ser violento, obvio que no hay que putear, obvio que no hay que amenazar a nadie. Y cuando algo no va y te das cuenta que no va, salir de ahí y cortar de raíz la relación y no dejar que escale, porque sigue escalando y porque es mutuo y porque no termina más y es de no acabar.”

Temas Relacionados

Sofía GonetSofía la Reini GonetHomero PettinatoChatsEscándalo

Últimas Noticias

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

En medio de la repercusión que generó su reacción en el ciclo televisivo, la actriz explicó el motivo que la llevó a expresar su emoción frente a las cámaras y afirmó que no se refería a Adrián Suar, su expareja

Araceli González contó por qué

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

La modelo se fue a hacer un estudio médico y durante el proceso se dieron cuenta de la inusual característica de su cuerpo

Paula Chaves contó cómo se

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

La cantante y el influencer, que venían coqueteando al aire de Nadie Dice Nada, le regalaron a sus seguidores el momento que estaban esperando. ¿Realidad o ficción?

El apasionado beso de Ángela

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

La cantante celebró 36 años y estuvieron, entre otros, La Joaqui, Luck Ra y el bailarín Gonzalo Gerber, con quien la vincularon sentimentalmente

Cazzu festejó su cumpleaños a

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

Una multitud se hizo presente en la única instancia cara a cara para ser parte del reality de convivencia más famoso del mundo

Más de 5 cuadras de
DEPORTES
Nalbandian reflotó su polémica con

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

Las impactantes fotos de la visita de Messi a un refugio de animales en la India: el inédito homenaje que recibió

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

TELESHOW
Araceli González contó por qué

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Vermont se vuelve referente ambiental

Vermont se vuelve referente ambiental de Estados Unidos al identificar 352 especies de abejas silvestres

La ONU denunció un agravamiento de la represión rusa en los territorios ocupados de Ucrania

La Policía de Australia confirmó que el autor de la masacre en Sídney era originario del sur de India

Brasil embargó 100 millones de dólares al Comando Vermelho en una ofensiva contra su red de lavado

La luz de Ahmed, un Justo entre las Naciones de nuestros tiempos