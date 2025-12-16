Teleshow

El nuevo desafío de La Reini en MasterChef Celebrity y la confesión que sorprendió a Wanda Nara

En una noche de giros inesperados, la influencer priorizó su determinación y estilo personal en el certamen de gastronomía

El nuevo desafío de la Reini en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

Sofía “La Reini” Gonet volvió a destacar en Masterchef Celebrity Argentina al priorizar la moda sobre la cocina durante el programa 42 de la cuarta temporada. La influencer, reconocida por su estilo audaz, eligió lucir tacos altos a lo largo de toda la emisión, lo que la llevó a protagonizar momentos polémicos y arriesgados, desde enfrentar desafíos físicos hasta lanzar declaraciones provocadoras.

Desde el inicio, La Reini dejó clara su postura: “Yo, antes que con la cocina, estoy comprometida con el mundo de la moda”. Esta afirmación, repetida como un mantra, marcó el tono de su participación en el episodio. Su decisión de llevar tacos altos no solo fue una declaración de principios, sino que también la puso a prueba en uno de los retos más exigentes de la jornada: saltar la soga. Inicialmente, debió hacerlo descalza por el riesgo que implicaban los tacos, pero tras obtener un resultado poco favorable, expresó su convicción: “Creo que iba a saltar mejor la soga con tacos que sin”.

“Creo que iba a saltar mejor la soga con tacos que sin”, admitió La Reini (Captura Telefe)

El ambiente en el estudio se tensó cuando Gonet presentó su plato, un guiso de lentejas con salchicha parrillera, choclo y huevo frito. Al pasar al frente, la influencer profundizó en su pasión por los stilettos, afirmando: “En tacos he hecho muchas cosas”.

La conductora, Wanda Nara, intervino rápidamente para frenar la conversación y evitar que la situación se desbordara en vivo: “Bueno, no queremos saber tanto”, respondió, marcando el límite ante la espontaneidad de la participante.

Tras la degustación, que resultó favorable para Gonet, llegó el momento de la revancha: saltar la soga en tacos. Esta vez, la influencer logró un desempeño notable, reafirmando su preferencia por el calzado que la distingue. El episodio cerró con una nueva muestra de su personalidad, dejando en evidencia que, para ella, la moda es una elección que define su paso por el certamen y su manera de enfrentar cualquier desafío.

La polémica de la alfombra negra

La controversia en los recientes Martín Fierro Streaming 2025 se desató cuando Sofía Gonet realizó una serie de preguntas a Diego Poggi que rápidamente generaron repudio en redes sociales y reavivaron el debate sobre los estereotipos en la televisión argentina. El episodio, que se viralizó en cuestión de minutos, puso en evidencia los límites del humor y la persistencia de etiquetas en el mundo del espectáculo, mientras la gala premiaba a las figuras más destacadas del streaming.

Sofí Gonet con Diego Poggi: “¿Vos sos gay? Yo juraba que eras hetero” (Video: Telefe)

El momento más incómodo de la noche surgió cuando Gonet, en su rol de cronista, abordó a Poggi con una consulta sobre su vestimenta para la ceremonia. La influencer, fiel a su estilo directo, inició el intercambio con una frase que mezcló humor y desconcierto: “Los gays. El tema de los looks...”, expresó ante las cámaras. Poggi respondió con ironía: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale”.

La conversación escaló cuando Gonet preguntó de forma explícita: “¿Vos sos gay?”, a lo que el periodista replicó: “Depende del día”. La insistencia continuó con: “Ay, ¿pero sos bisexual?”, y Poggi, manteniendo el tono humorístico, contestó: “No, no, hago lo que puedo”.

La particular pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que causó tensión en los Martín Fierro de Streaming

La situación alcanzó su punto más álgido cuando Gonet agregó: “Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”. Poggi, con rapidez, cerró el cruce con una respuesta que evidenció el absurdo de los estereotipos: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”. Este fragmento, que se difundió masivamente en redes sociales, provocó una oleada de críticas y comentarios donde usuarios manifestaron su incomodidad y desaprobación. Entre los mensajes más repetidos se leía: “No le veo la gracia a su pregunta”, “Poggi le tuvo bastante paciencia para responder” y “Me da mucha vergüenza ajena”.

La felicidad de la ex

El sueño de Alan Lez

La China Suárez mostró el

Guillermo Francella vuelve al teatro

Una fiesta de cuento: Sarah
Violenta pelea de padres en

La felicidad de la ex

Rob Reiner dejó claro en

