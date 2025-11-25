Teleshow

La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

La participante de MasterChef Celebrity mostró el detrás de escena en un divertido video. “Los espero en mi River Plate para presentar mi single “Tu billetera me desvirtúa””, lanzó entre risas

Guardar
Sofía Gonet, conocida como La
Sofía Gonet, conocida como La Reini, impacta en redes sociales con una sesión de fotos audaz y minimalista inspirada en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como La Reini, sorprendió a sus seguidores con una producción fotográfica audaz y minimalista. Inspirada en su reciente participación en una noche de karaoke en MasterChef Celebrity (Telefe), la influencer y creadora de contenido apostó por una propuesta visual que fusiona su faceta artística y humorística, consolidando su presencia en el espectáculo digital.

La sesión de fotos, compartida a través de sus plataformas sociales, se caracteriza por una estética provocadora y referencias a la cultura pop de los años 2000. Gonet posó sin prendas, cubriéndose únicamente con cables entrelazados y luciendo botas de caña alta, evocando el estilo de las divas pop y el formato Popstars. El concepto visual, de corte minimalista, surgió tras su interpretación de “Miénteme” de Tini Stoessel durante la velada temática de karaoke en el reality culinario.

La influencer fusiona cultura pop
La influencer fusiona cultura pop de los años 2000 y humor en una producción visual que evoca el estilo de las divas Popstars (Instagram)
La propuesta artística de Gonet
La propuesta artística de Gonet destaca por el uso de cables y botas altas, consolidando su imagen como referente digital (Instagram)

El contexto de esta producción se remonta a la noche de karaoke en MasterChef Celebrity, donde Gonet compartió escenario con figuras como Ariel Puchetta. En sus redes sociales, expresó: “Arranca mi carrera musical. Hoy noche de karaoke en MasterChef Argentina”. En un video del backstage, explicó: “Hoy nace una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars”. Estas declaraciones refuerzan el vínculo entre su performance televisiva y la propuesta visual, mostrando cómo integra distintas facetas artísticas en su estrategia de comunicación.

Durante el video del backstage, Gonet se mostró hablando con su vestuarista, mientras este le colocaba un corset: “Más ajustadito, bien ajustadito. ¿Se puede un poco más? Está flojo”. Instantes después, la joven mostró la ropa del lugar: “Vamos a mostrar el perchero. Tenemos cebra, corset...para que se me cae. Ay, se me cayó el aro. ¿Qué es esto? Me encanta con vincha. Amo que es todo súper fino".

Sofía Gonet compartió una sensual
Sofía Gonet compartió una sensual sesión de fotos inspirada en PopStars (Instagram)
La viralización de las imágenes
La viralización de las imágenes confirma el impacto mediático de Gonet y su capacidad para marcar tendencia en el espectáculo digital (Instagram)

Fue entonces cuando su vestuarista le preguntó si le gustaba la década de los ‘70. “La verdad los detesto. ¿A vos te gustan?”, devolvió Sofía. En línea opuesta con su mirada, el joven respondió: “Es mi década preferida. Odio los ’90″. A pesar de no trabajar su década favorita, la influencer dijo: “A mi no me gustan mucho los ’70. Pero es lo que tocó, ya tocarán décadas mejores para hacer”.

La autopromoción y la construcción de una identidad multifacética forman parte del sello personal de Gonet. En tono humorístico, la influencer se definió: “No solo soy influencer, emprendedora, youtuber, tiktoker, ¿qué más soy? Cocinera, pastelera, sino también acróbata... y bueno, música, obviamente”. Esta autodefinición, sumada a su humor ácido y autoconfianza, potencia su posicionamiento como generadora de tendencias y figura relevante en el ámbito digital.

La sesión fotográfica surge tras
La sesión fotográfica surge tras su interpretación de 'Miénteme' de Tini Stoessel en la noche de karaoke de MasterChef Argentina (Instagram)

Para cerrar, Gonet relató el paso a paso de sus diversas pruebas de vestuario: “Outfit número tres de la sesión de fotos, como Dios me trajo al mundo. Acá no se tiene vergüenza de nada. Look número cuatro, una oruga, oruga plateada con aros. look número cinco, también muy sencillito y muy sobrio, estoy hecha una cebra. Terminamos el día de hoy, no puedo ni hablar. Se dio todo”.

La repercusión de la producción fotográfica fue inmediata. Las imágenes se viralizaron, generando conversación y consolidando a Gonet en el centro de la escena mediática. Su capacidad para marcar tendencia y provocar impacto en redes sociales se evidenció una vez más, reafirmando su rol como referente en la integración de estrategias visuales y performances televisivas.

Fiel a su estilo descontracturado, Gonet dejó abierta la expectativa sobre sus próximos pasos, insinuando que su presencia seguirá sorprendiendo tanto en la pantalla como en escenarios de mayor escala.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityLa Reini GonetSofia GonetSofi GonetMasterchef

Últimas Noticias

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

La cantante abrió su corazón en un video donde explicó la cirugía que enfrenta, agradeció el amor de sus seguidores y dejó un mensaje optimista sobre su regreso a los escenarios junto a sus compañeras

Lourdes Fernández reveló el motivo

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Diego Fernando compartieron homenajes llenos de nostalgia, amor y reclamos por justicia, mostrando cómo la ausencia del 10 sigue marcando a toda la familia en este aniversario

A cinco años de la

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

El cantante se refirió en Tarde o temprano a las versiones de un reencuentro con la madre de su hija Jamaica. Además, qué dijo Wanda Nara y Martín Migueles. ¿Se suma a MasterChef Celebrity?

L-Gante aclaró los rumores de

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

La bailarina debatió con Moria Casán y reveló las motivaciones detrás de su cambio de actitud y su mirada sobre el futuro de sus hijas

Cinthia Fernández confesó que está

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

La rosarina volvió a tener un cordial ida y vuelta con su cuñada en las redes sociales

Ivana Icardi le mostró su
DEPORTES
Da pelea en el Torneo

Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

TELESHOW
Lourdes Fernández reveló el motivo

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

Petro y las Farc, ¿les

Petro y las Farc, ¿les sorprende?

Taiwán descartó cualquier plan de integración a China y denunció los intentos de intimidación del régimen de Xi Jinping

Entre la conservación y la tradición culinaria: por qué el futuro de la anguila japonesa podría estar en jaque

Micro-rituales navideños: la pausa que transforma diciembre en recuerdos inolvidables

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia