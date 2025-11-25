La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

Sofía Gonet, conocida como La Reini, impacta en redes sociales con una sesión de fotos audaz y minimalista inspirada en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como La Reini, sorprendió a sus seguidores con una producción fotográfica audaz y minimalista. Inspirada en su reciente participación en una noche de karaoke en MasterChef Celebrity (Telefe), la influencer y creadora de contenido apostó por una propuesta visual que fusiona su faceta artística y humorística, consolidando su presencia en el espectáculo digital.

La sesión de fotos, compartida a través de sus plataformas sociales, se caracteriza por una estética provocadora y referencias a la cultura pop de los años 2000. Gonet posó sin prendas, cubriéndose únicamente con cables entrelazados y luciendo botas de caña alta, evocando el estilo de las divas pop y el formato Popstars. El concepto visual, de corte minimalista, surgió tras su interpretación de “Miénteme” de Tini Stoessel durante la velada temática de karaoke en el reality culinario.

El contexto de esta producción se remonta a la noche de karaoke en MasterChef Celebrity, donde Gonet compartió escenario con figuras como Ariel Puchetta. En sus redes sociales, expresó: “Arranca mi carrera musical. Hoy noche de karaoke en MasterChef Argentina”. En un video del backstage, explicó: “Hoy nace una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars”. Estas declaraciones refuerzan el vínculo entre su performance televisiva y la propuesta visual, mostrando cómo integra distintas facetas artísticas en su estrategia de comunicación.

Durante el video del backstage, Gonet se mostró hablando con su vestuarista, mientras este le colocaba un corset: “Más ajustadito, bien ajustadito. ¿Se puede un poco más? Está flojo”. Instantes después, la joven mostró la ropa del lugar: “Vamos a mostrar el perchero. Tenemos cebra, corset...para que se me cae. Ay, se me cayó el aro. ¿Qué es esto? Me encanta con vincha. Amo que es todo súper fino".

Fue entonces cuando su vestuarista le preguntó si le gustaba la década de los ‘70. “La verdad los detesto. ¿A vos te gustan?”, devolvió Sofía. En línea opuesta con su mirada, el joven respondió: “Es mi década preferida. Odio los ’90″. A pesar de no trabajar su década favorita, la influencer dijo: “A mi no me gustan mucho los ’70. Pero es lo que tocó, ya tocarán décadas mejores para hacer”.

La autopromoción y la construcción de una identidad multifacética forman parte del sello personal de Gonet. En tono humorístico, la influencer se definió: “No solo soy influencer, emprendedora, youtuber, tiktoker, ¿qué más soy? Cocinera, pastelera, sino también acróbata... y bueno, música, obviamente”. Esta autodefinición, sumada a su humor ácido y autoconfianza, potencia su posicionamiento como generadora de tendencias y figura relevante en el ámbito digital.

Para cerrar, Gonet relató el paso a paso de sus diversas pruebas de vestuario: “Outfit número tres de la sesión de fotos, como Dios me trajo al mundo. Acá no se tiene vergüenza de nada. Look número cuatro, una oruga, oruga plateada con aros. look número cinco, también muy sencillito y muy sobrio, estoy hecha una cebra. Terminamos el día de hoy, no puedo ni hablar. Se dio todo”.

La repercusión de la producción fotográfica fue inmediata. Las imágenes se viralizaron, generando conversación y consolidando a Gonet en el centro de la escena mediática. Su capacidad para marcar tendencia y provocar impacto en redes sociales se evidenció una vez más, reafirmando su rol como referente en la integración de estrategias visuales y performances televisivas.

Fiel a su estilo descontracturado, Gonet dejó abierta la expectativa sobre sus próximos pasos, insinuando que su presencia seguirá sorprendiendo tanto en la pantalla como en escenarios de mayor escala.