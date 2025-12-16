El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

La conductora lanzó una fuerte crítica sobre la polémica de la influencer con Homero Pettinato (Video: Infama/ América)

En medio del conflicto derivado de la filtración de mensajes privados entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, en el programa Infama (América TV) se profundizó el análisis sobre el impacto que protagonistas mediáticas tienen en la opinión pública y en las jóvenes. Marcela Tauro, conductora del programa, expresó su preocupación al advertir que la repercusión de estas figuras trasciende los escándalos personales y afecta también la percepción de la vida cotidiana.

La indignación se disparó cuando contaron en el programa que Wanda Nara planea pasar las fiestas en Punta del Este e invitó a Evangelina Anderson y a la propia Sofía Gonet. “A ver, la Reini es muy tóxica como Wanda. Wanda también es tóxica. Es tóxica, perdónenme. Para mí esta chica está... no la justifico”, sostuvo la periodista luego de que Laura Ubfal revelara esta información en pantalla.

La conductora del ciclo de espectáculos y panelista de Intrusos cuestionó el surgimiento de figuras mediáticas como la influencer y el lugar que ocupan en las redes como en la televisión. “La locura que vendemos, chicos… Me parece gravísimo, pero la culpa la tenemos nosotros los medios también, ¿eh? Porque Telefe tiene contratadas a estas loquitas, estas chiquitas que enloquecen”, advirtió la conductora, molesta con la situación.

(RSfotos)

Tauro también repudió el tipo de intercambios violentos que se viralizan en redes y que, según su mirada, son amplificados por la televisión: “Le decís a un tipo... ‘Golpeador’, ‘Te voy a romper el cráneo’, ‘drogadicto’; y el tipo le dice ‘gato cascoteado’”, cuestionó, señalando el peligro de normalizar insultos y agresiones en el espacio público, en alusión a los mensajes que La Reini, como se la conoce a la figura de MasterChef Celebrity (Telefe), le habría dedicado al hijo de Roberto Pettinato.

Karina Iavícoli puso el foco sobre otra derivación preocupante, especialmente para el público adolescente: “La peor parte para mí de estas chicas, de estos perfiles, es que a las chicas jovencitas, que todavía no tienen la edad de ellas, les muestran una vida que no existe: vas, te levantás un tipo, te garpa un hotel, no trabajás, haces quilombo… La vida no es así, es otra cosa. Y eso peligroso”.

Para finalizar el segmento, Marcela retomó el análisis con una mirada crítica al modelo aspiracional que proponen las redes sociales: “Perdón, es lo que estamos viviendo, lamentablemente. A ver, las pibas hoy en día no quieren estudiar y menos trabajar, porque es más fácil irse de modelo a Dubái”.

Marcela Tauro fue muy crítica con los mensajes que Sofía Gonet le habría enviado a Homero Pettinato

Esta tarde Sofi Gonet, entrevistada en el programa A la tarde (América TV), afirmó que su vínculo con el humorista Homero Pettinato está completamente finalizado. Al consultarle por las declaraciones públicas de él, respondió: “Es violento y es mentiroso”, remarcando que para ella el conflicto está cerrado y que siente alivio. Ante la posibilidad de revelar más información, indicó que podría hacerlo en un futuro, pero que ahora prefiere preservarse.

El momento más tenso llegó cuando el cronista le mencionó una de las frases con las que Pettinato intentó defenderse públicamente: “Él dijo que no es ningún violento, ningún mentiroso”. La respuesta de la creadora de contenido fue inmediata: “Es violento y es mentiroso”. Sin embargo, en el mismo tramo incorporó un matiz sobre la dinámica que, según ella, se vivió puertas adentro: “Así como yo también reconozco que esta relación sacó lo peor de ambos”.

Consultada por si se arrepentía de algo, Sofía introdujo un costado autocrítico y habló del modo en que reaccionó públicamente: “Yo tengo un tema de iras que hago estas cosas con mi herramienta, que son las redes, que claramente es algo que tengo que hacer introspección y ver el tema este de la exposición, de que a veces me voy de mambo y no lo sé manejar”. Aun así, volvió a insistir con su lectura del vínculo: “En cuanto al vínculo, fue violento de parte de los dos.Yo la pasé muy mal todo este año y él no se puede hacer la víctima porque no es ninguna víctima”.