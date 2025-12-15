El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Con transmisión de Olga y Telefe se entregó la primera edición del galardón de Aptra que distingue a figuras y canales del streaming (Video: Telefe)

La noche estaba armada antes de que se encendieran las cámaras. El Centro de Convenciones de Buenos Aires se presentaba con una estética sobria y moderna: mesas negras, copas alineadas, pantallas gigantes y un murmullo constante que anticipaba que no se trataba de una entrega más. Por primera vez, se entregó el premio Martín Fierro de Streaming y el clima era el de un debut esperado, con ansiedad, competencia y una sensación compartida de estar asistiendo a un punto de inflexión.

La apertura marcó de inmediato el tono. Luis Ventura, presidente de APTRA, irrumpió en escena disfrazado de Albus Dumbledore de Harry Potter, un gesto que desarmó cualquier intento de solemnidad clásica. Hubo risas, aplausos y comentarios cruzados en las mesas. El mensaje fue claro: el streaming entraba al universo Martín Fierro, pero lo hacía con sus propias reglas, su desparpajo y su caos característico.

Con la conducción de Paula Chaves y Damián Betular, la ceremonia avanzó con ritmo ágil, cruces espontáneos y un lenguaje mucho más cercano al de una transmisión en vivo que al de una gala tradicional. Los discursos, lejos de centrarse solo en trayectorias individuales, pusieron el foco en equipos, comunidades y procesos colectivos. En ese marco, los premios comenzaron a delinear su noche.

En una noche cargada de emoción, defendió la creación de una premiación independiente para el streaming. “Martín Fierro es compartir y disentir en libertad”, afirmó caracterizado como el personaje de la saga (Video: Telefe)

El primer tramo de la noche reconoció a Seba de Caro, de Gelatina, como Columnista, seguido por el premio a Actualidad, que quedó en manos de Ángel responde, el ciclo de Bondi liderado por Ángel de Brito. “Gracias a toda la gente que nos ve, a todos nosotros desde cualquier parte del mundo en este lugar tan democrático que es el streaming. Gracias a todos y aguante Bondi”, dijo el presentador. En la categoría El más border del streaming, el reconocimiento fue para Lo del Turco, de La canchita TV, confirmando que el costado irreverente también tiene su lugar dentro del ecosistema.

La categoría Co conducción femenina consagró a Yoyi Francella, de Luzu TV, mientras que Martín Garabal fue reconocido como Figura humorística masculina. Aunque no estuvo presente, su premio fue uno de los más comentados de la noche y reafirmó el peso del humor autorreferencial dentro del streaming. El carácter federal del formato también tuvo su espacio: Cabaret Voltaire, de Brindis (Rosario), y Dólar Blue, de La Casa del Streaming (Misiones), compartieron el premio a Mejor programa federal, ampliando el mapa más allá de Buenos Aires.

Ángela Torres ganó el Martín Fierro Revelación por su desempeño en el streaming argentino y su carisma artístico (Video: OLGA)

En el rubro deportivo, Flavio Azzaro se llevó la estatuilla a Voz periodística deportiva por su trabajo en AZZ, mientras que Momi Giardina, de Luzu TV, fue distinguida como Figura humorística femenina, con un discurso cargado de emoción y sentido de pertenencia. “Lo primero que tengo para decirles que yo me río mucho de mí misma, Sus traumas háganlo risa, que es lo mejor que les puede pasar”, aconsejó la bailarina. La noche continuó con uno de los premios más celebrados: Ángela Torres fue consagrada Talento revelación, consolidando su crecimiento dentro del streaming y recibiendo una ovación sostenida. “No entiendo nada. Este año me tiene completamente shockeada”, marcó la actriz.

El periodismo tuvo un momento destacado con el premio Informativo, que fue compartido por Segurola y Habana (Futurock) y La Mañana (Infobae). El equipo de Infobae subió al escenario visiblemente emocionado y definió su propuesta como “periodismo del siglo 20 con herramientas del futuro”, además de anticipar la expansión del canal a 16 horas diarias de programación en 2026, uno de los anuncios más fuertes de la noche.

El ciclo de Infobae En Vivo se alzó con una de las estatuillas más especiales de la jornada. El momento (Video: Martín Fierro de Streaming/ Telefe)

La música también tuvo su espacio con Gracias Mercedes, de OLGA, ganador como Transmisión especial musical, mientras que Cuidemos El Fútbol (CEF), de AZZ, se impuso en la categoría Deportivo. El premio a Conducción femenina fue para Nati Jota, de OLGA, quien dejó una de las frases más representativas de la gala: “Hemos llegado, ya no estamos de extras en un Martín Fierro de medios tradicionales”, una declaración que sintetizó el espíritu del evento.

El ritmo de la ceremonia se sostuvo con el reconocimiento a Stream Conicet: Fondo del Mar, del Schmidt Ocean Institute, como Transmisión especial, un anticipo de lo que sería el gran cierre de la noche. Más adelante, Industria Nacional, de Gelatina, fue distinguido en la categoría Político, mientras que La Voz, de Streams Telefe & LUZU TV, se llevó el premio a Stream react. En Humorístico, el ganador fue Soñé que volaba, de OLGA, y Davoo Xeneize fue reconocido como Streamer, reforzando el peso de las comunidades digitales. “Yo no creo que sea mejor streamer ahora que hace cinco años a pesar de que ahora tengo más gente. Creo que el contenido no pasa por el número sino por otro lado”, explicó el hincha de Boca.

El premio a Co-conducción masculina quedó en manos de Damián Betular, de OLGA, quien también era protagonista como conductor de la ceremonia. Iván Schargrodsky, de Cenital, fue distinguido como Voz periodística, con un discurso que reivindicó un periodismo más reflexivo en tiempos de velocidad extrema. “Nosotros hacemos un periodismo que lleva un poquito más de tiempo y a veces complejizar, explicar y volver a recuperar las posiciones relativas para volver a escucharnos, que creo que es importante... puede no estar de moda, pero es lo que hacemos”, enfatizó en el escenario. En Musical, el reconocimiento fue para Un poco de ruido, mientras que el Clip del año, elegido por voto del público, quedó para LUZU TV, confirmando el poder de su comunidad, pese a que Occhiato les había pedido a sus seguidores que no inviertan dinero en aquel premio.

El público y las comunidades digitales tuvieron un rol protagónico, con Luzu TV y OLGA como grandes ganadores por voto popular (Video: OLGA)

La recta final profundizó la lectura de la noche. La Cruda, de OLGA, ganó como Mejor contenido on demand; Nadie dice nada, de Luzu TV, se impuso en Interés general; y Tapados de laburo, de OLGA, fue reconocido como Programa revelación, con un agradecimiento colectivo que reflejó el trabajo en equipo detrás del proyecto. Juan Pablo Varsky, de Clank!, fue distinguido como Entrevistador, mientras que Sería increíble, de OLGA, ganó en Magazine, y Mi primo es así, también de OLGA, se llevó el premio en Semanal.

El peso de las audiencias quedó claro con LUZU TV como ganadora a Mejor comunidad, por voto del público. En Dupla del año, el reconocimiento fue para Germán Beder y Joaquín Cavanna, de Vorterix, y Luquitas Rodríguez, también de Vorterix, se consagró como Conducción masculina, con un discurso descontracturado que mezcló humor y emoción, saludando a su madre y homenajeando al Papa Francisco. El premio a Mejor producción integral quedó en manos de OLGA, consolidando su dominio a lo largo de la ceremonia.

El Martín Fierro de Oro fue otorgado a Stream CONICET: Fondo del Mar, resaltando la importancia de la ciencia y la divulgación en el streaming (Video: OLGA)

Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el anuncio final. El Martín Fierro de Oro fue para Stream CONICET: “Fondo del mar”, del Schmidt Ocean Institute. El salón entero se puso de pie y estalló en una ovación unánime, con el canto espontáneo de “Conicet, Conicet”. En una noche atravesada por la competencia, especialmente por la tensión permanente entre OLGA y Luzu, los dos canales más fuertes del streaming argentino, el cierre fue un consenso absoluto. La ciencia, la divulgación y el impacto educativo lograron suspender cualquier rivalidad.

Así terminó el debut de los Premios Martín Fierro de Streaming: intenso, competitivo y profundamente atravesado por comunidades activas. Una gala que confirmó que el streaming ya no ocupa un lugar periférico, sino que disputa el centro de la escena, incluso cuando el aplauso final une a todos frente a una misma pantalla.