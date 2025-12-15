La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

Ángela Torres ganó el Martín Fierro Revelación por su desempeño en el streaming argentino y su carisma artístico (Video: OLGA)

Ángela Torres se consagró ganadora del Martín Fierro a Mejor Talento Revelación y coronó un año clave en su carrera dentro del streaming. La cantante y actriz, que forma parte del ciclo Nadie dice nada (Luzu TV), fue una de las grandes protagonistas de la noche y recibió la estatuilla en medio de una fuerte ovación.

La categoría fue presentada por Mica Vázquez y Juli Poggio, quienes anunciaron el nombre de la ganadora tras unos segundos de suspenso. Ángela competía con Tomás Limansky (Gelatina), Anacleta (Blender), Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV), Luli González (OLGA) y Lola Latorre (La Casa Streaming), en una terna que reflejó el crecimiento y la diversidad del streaming argentino.

Al momento de la entrega, Damián Betular fue el encargado de dedicarle unas palabras que sintetizaron el espíritu del premio: destacó que Ángela es cantante y actriz, que este año el público la descubrió “desde su lado más auténtico” y subrayó su rápida adaptación a los códigos de un equipo ya consolidado. También remarcó que se ganó el cariño de la audiencia gracias a su carisma artístico, su humor y su sensibilidad, y recordó que incluso recibió elogios por su armonía vocal de parte de Rosalía, un reconocimiento que trascendió fronteras.

La cantante y actriz fue reconocida por su participación en Nadie dice nada, el ciclo de Luzu TV que marcó su año (RS Fotos)

Emocionada, Ángela subió al escenario entre aplausos y no ocultó su sorpresa. “No entiendo nada. Este año me tiene completamente shockeada”, confesó entre risas, mientras admitía que estaba temblando. A lo largo de su discurso, eligió agradecer especialmente a sus compañeros de Nadie dice nada, a quienes definió como un equipo generoso y fundamental en su crecimiento personal y profesional. “Los amo. Aprendo de ustedes. Son el mejor equipo del mundo”, expresó, incluyendo no solo a quienes están frente a cámara, sino también a todo el equipo que trabaja detrás.

En un tono íntimo y sincero, Ángela destacó que el programa le cambió la vida y que sus compañeros la inspiran “a ser mejor persona todos los días”. También tuvo palabras para el público, agradeciendo el cariño que recibe “repentinamente” y el apoyo constante que la acompaña en esta etapa de exposición y consolidación.

La cantante viene de telonear los shows de Shakira en Argentina y, además, fue protagonista de un gesto con un fan que se volvió viral. Mientras interpretaba Te lo juro yo, Ángela advirtió a un joven en la primera fila que lloraba desconsoladamente. Sin interrumpir la canción, bajó del escenario y se acercó hasta él. Le cantó a capela, cara a cara, y lo invitó a compartir ese instante frente a miles de personas. El fan, todavía emocionado, se animó a cantar junto a ella y, al finalizar el tema, se fundieron en un abrazo que desató una ovación generalizada.

Un gesto viral de Ángela Torres con un fan durante un show en Argentina evidenció su sensibilidad y cercanía con la audiencia

Tras el encuentro, otros seguidores se acercaron y le entregaron una carta. “Me lo quedo”, dijo Ángela, visiblemente conmovida, antes de regresar al escenario para cerrar la interpretación. El video del momento recorrió las redes y acumuló miles de reacciones, con mensajes que destacaron su sensibilidad y cercanía con el público.

Ángela Torres no consiguió permanecer ajena a la fuerza de ese momento. Un mes antes, la expectativa de su participación como telonera de la colombiana ya generaba revolución. Había revelado su presencia en los tres shows de Vélez de una forma igualmente emotiva. Lo contó en vivo durante su visita al ciclo Nadie Dice Nada, de Luzu TV, donde compartió la noticia y su cuota de emoción con Nico Occhiato y quienes lo acompañan en la mesa. “Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en el Vélez”, expresó, incapaz de ocultar la alegría y los nervios de un salto profesional tan esperado.