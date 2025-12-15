Teleshow

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

El ciclo se alzó con una de las estatuillas más especiales de la jornada. El momento

El ciclo se alzó con una de las estatuillas más especiales de la jornada. El momento (Video: Martín Fierro de Streaming/ Telefe)

La Mañana de Infobae, el ciclo informativo transmitido de lunes a viernes entre las 9 y las 12 a través del streaming de Infobae, fue distinguido con el premio Martín Fierro de streaming en la categoría de programa Informativo, en un premio que por igualdad de cantidad de votos también fue compartido con el ciclo Segurola y Habana (Futurock).

El equipo de Infobae conformado por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart recibió el reconocimiento en la ceremonia de la noche del domingo y al subir al escenario los conductores, acompañados por los productores, Sánchez tomó el micrófono y, visiblemente emocionado, expresó: “Gracias APTRA, somos el streaming de Infobae, hacemos esto con mucha responsabilidad y mucho compromiso, hacemos periodismo del siglo 20 con las herramientas del futuro, y les puedo asegurar que estamos muy comprometidos con esto”.

Durante su discurso, el periodista agradeció particularmente a Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, afirmando: “Gracias a Daniel Hadad que nos fue buscando uno por uno para encarar este proyecto”. Además, reconoció la labor de otros integrantes del equipo: “Gracias a Mateo, a Cami, a Mili, a nuestro equipo, a nuestros productores, Male, a Fede, a Vani, los que estamos acá somos apenas unos pocos, hay un ejército, un batallón, estamos a full con esto, nos encanta hacer periodismo así”.

Finalmente, anticipó los planes de expansión del programa para el próximo año: “Vamos a ser mucho más en el 2026. Vamos a pasar de 6 horas de programación diaria a 16 horas porque esto es lo mejor que nos pasó en mucho tiempo”, concluyó Sánchez ante los presentes.

Conductores, productores y directores de Infobae en vivo, tras alzarse con la estatuilla (Jaime Olivos)

Al bajar del escenario, aún emocionado por lo que estaba viviendo, Sánchez expresó en diálogo con Teleshow: “Estamos muy contentos porque este año nosotros trabajamos con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Nos tomamos muy en serio y muy profesionalmente este desafío. Y la verdad que no hubo una sola mañana que no lo hiciéramos con ese nivel de involucramiento”.

Respecto del ciclo que se encuentra entre los más vistos de cada jornada, el periodista explicó: “Discutimos los temas, los pensamos, tratamos de ser creativos, tratamos de informar, pero al mismo tiempo entretener. Tratamos de adaptarnos al lenguaje que impera, que es el lenguaje de la época, y tratamos de hacer todo con un compromiso que yo muchas veces no experimenté. Y ahora estamos felices. Teníamos ganas de ser reconocidos siempre y sentimos que lo merecíamos. La verdad que queríamos ganarlo. Esto nos da energía para renovar la apuesta el año que viene. Así que el año que viene vamos a ir por más".

Milagros Hadad junto con Mateo y Camila Hadad, directores de Infobae en Vivo (Jaime Olivos)

Es que la propuesta del canal no se quedará estancada en lo que ocurrió este primer año, sino que el desafío es sumar más voces y propuestas, como ya había revelado arriba del escenario al recibir la estatuilla y ahora continuaría explicando ya aferrado a su premio, instantes antes de las fotos de ocasión.

“El cambio más importante es que vamos a incrementar las horas de programación. Vamos a pasar de seis horas diarias a dieciséis horas. Vamos a hacer dieciséis horas de periodismo, de creatividad, de entretenimiento, de análisis, de profundidad, de información. O sea que se suman nuevos programas a los dos programas, que son los dos programas firmes de la mañana y de la noche. Así que estamos muy contentos”, dejó en claro sobre lo que se viene para este próximo 2026.

A su vez, al finalizar, dejó en claro cuál es la clave para poder hacer un producto de calidad y que a la vez sea reconocido por la industria, y sobre elló se limitó a una sola palabra: “La clave es el compromiso”.

