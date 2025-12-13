Teleshow

Leo Sbaraglia despide a Héctor Alterio: “Era un hombre de una generosidad maravillosa”

En diálogo con Teleshow, el actor de Relatos salvajes recuerda a quien fue su maestro. La entrañable relación que construyeron y la vez que lo vio llorar mientras miraban juntos La Tregua

Leonardo Sbaraglia recuerda a Héctor Alterio

La noticia del fallecimiento de Héctor Alterio ha causado una profunda conmoción en el mundo del cine argentino y español. Leonardo Sbaraglia, uno de los actores más reconocidos de su generación y compañero de Alterio en varias producciones, compartió con Teleshow un testimonio cargado de emoción y gratitud, evocando la huella imborrable que el maestro dejó en su vida y en la cultura.

“Hace muchos años que no lo veía. La última vez fue cuando vino a Argentina, lo fui a ver al teatro, estaba ahí haciendo un unipersonal. Ahí también estaba su hija Malena. Tengo recuerdos de él, de muchas etapas de mi vida”, comenzó Sbaraglia, quien rememoró los primeros trabajos con Alterio.

Alterio en su emblemática escena de la película "Caballos Salvajes": "¡La puta que vale la pena estar vivo!"

“La primera vez fue con Tango Feroz, pero fundamentalmente con Caballos Salvajes, allí inicié una relación con él muy profunda. Tampoco es que nos hicimos confidentes. Él era siempre un tipo bastante introvertido... sobre todo cuando trabajaba, pero fuera del trabajo, era de una luz y de una generosidad maravillosa, relató el actor en diálogo con Teleshow.

El vínculo entre ambos trascendió lo laboral y se transformó en una relación de afecto y apoyo mutuo, especialmente cuando Sbaraglia se instaló en España. “Él fue de las personas que, cuando fui a España, me recibió, me abrió las puertas de su casa, de su familia. Cantábamos tangos, me llevó a pasear a Segovia con quien era en ese momento mi mujer, Guadalupe, y él, con Tita. Me dio la bienvenida, la bendición de llegar a España”, recordó el actor subrayando la hospitalidad y calidez de Alterio y su familia.

Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia y
Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia y Marcelo Piñeyro, durante la filmación de Cenizas del Paraíso (Foto: Beltrán Gambier)

A lo largo de los años, compartieron rodajes y experiencias que marcaron a Sbaraglia de manera indeleble. “Antes habíamos hecho Cenizas del paraíso, después hicimos Plata quemada. Más tarde participó también en una película española que era Utopía. Tengo recuerdos que me quedaron en el alma para siempre”, confesó el actor con su voz entrecortada, invadida por la emoción al despedir a su gran compañero y maestro.

A la hora de recordarlo, eligió una anécdota para ilustrar la sensibilidad del maestro. “Me acuerdo una vez, cuando estábamos filmando Caballos salvajes, yo no había visto todavía La tregua. Estábamos viendo la película en un parate del rodaje, creo que con Cecilia Dopazo o algún compañero más, y le dije: ‘Vení, Héctor, ¿querés venir a verla?’. ‘No, dejame de joder’, decía. Él estaba ahí con los lentes negros que usaba en la película, iba y venía, y de vez en cuando pispeaba para ver diferentes cosas. De pronto lo veo que está mirando su película apoyado en la puerta de la combi y, debajo de los lentes, empecé a ver cómo se le caían las lágrimas. Me mató esa emoción de él viendo La tregua, con todo lo que significó para él”, relató Sbaraglia a Teleshow.

Héctor Alterio en La Tregua, de 1974. La película fue finalista del Oscar

El actor también repasó el impacto que tuvieron en la carrera de Alterio películas como La Patagonia rebelde y La tregua, que lo catapultaron a la popularidad. “Hasta ese momento, si bien ya era un gran actor, no era conocido. Cuando tuvo esos dos grandes éxitos, fue al Festival de San Sebastián en España y ahí le dijeron que no podía volver al país porque estaba amenazado por la Triple A”, señaló.

“Es muy loco, porque en el momento en que empezó a ser reconocido y popular en Argentina, no pudo volver nunca más”, evocó Sbaraglia. También destacó la consagración de Alterio en España: “Hizo grandísimos trabajos. Recuerdo películas como El nido, A un dios desconocido, y tantas más".

Leonardo Sbaraglia destaca la huella
Leonardo Sbaraglia destaca la huella imborrable que Héctor Alterio dejó en su vida y en la cultura argentina

En su reflexión final, Sbaraglia expresó la dimensión humana y artística de Alterio: “Yo creo que se nos fue no solo de las personas más impresionantes de nuestra cultura, no solo uno de los mejores actores que hemos tenido en nuestra historia, sino también un gran tipo”, afirmó en diálogo con Teleshow.

La noticia sorprendió a Sbaraglia en Córdoba, donde presenta la obra, Los días perfectos, un unipersonal basado en la novela de Jacobo Bergareche y adaptado por Daniel Veronese. Y ya decidió un homenaje tan urgente como necesario: “Le voy a dedicar las próximas funciones a la memoria de Héctor”. Una muestra de gratitud y reconocimiento a quien consideró un faro en su vida y en la escena cultural.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Joaquín Levinton continúa internado: cuándo

El fuerte respaldo de la

Murió a los 86 años

Murió María Teresa Corral, pionera
DEPORTES
Racing y Estudiantes definirán al

TELESHOW
Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se vive la Navidad

Tessa Hulls, ganadora del Pulitzer con un cómic prohibido en China, habla sobre su nueva vida creativa