Seis películas inolvidables con Héctor Alterio que impactaron en el cine argentino y español

Héctor Alterio, un gran actor que deslumbró en las pantallas de grandes películas argentinas y españolas: La Historia Oficial, La Tregua, Cría Cuervos, El hijo de la Novia, El Crimen de Cuenca y Caballos Salvajes

Héctor Alterio, que murió hoy a los 96 años, fue una de las figuras fundamentales del cine argentino y español, con una carrera que abarca más de medio siglo y una filmografía que ha dejado huella en la historia del séptimo arte. Su versatilidad y profundidad interpretativa han marcado a generaciones de espectadores y cineastas. A continuación, se presenta un recorrido por seis de sus películas inolvidables, obras que definieron su carrera y se convirtieron en hitos del cine internacional.

Héctor Alterio en La Tregua, de 1974. La película fue finalista del Oscar

La tregua (1974): el primer gran hito internacional

En 1974, Héctor Alterio protagonizó La tregua, una película argentina de drama romántico dirigida por Sergio Renán y basada en la novela homónima de Mario Benedetti. Este filme fue la primera producción argentina nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Alterio interpreta a Martín Santomé, un oficinista viudo y hastiado que, cerca de la jubilación, encuentra en la joven Laura Avellaneda (Ana María Picchio) una inesperada oportunidad para el amor y la felicidad. La historia explora la rutina, el paso del tiempo y la posibilidad de una última alegría antes de la vejez. El elenco incluyetambién, entre otros, a Luis Brandoni, Marilina Ross, Oscar Martínez, Cipe Lincovsky, Lautaro Murúa, Norma Aleandro, Antonio Gasalla y Luis Politti. La interpretación de Alterio, llena de matices y humanidad, fue clave para el éxito y la trascendencia de la película, que abordó con sensibilidad temas universales como el amor tardío y la pérdida.

Héctor Alterio en la película española Cría Cuervos

Cría cuervos (1976): la consolidación en el cine español

Dos años después, Alterio se integró al cine español con Cría cuervos, un drama psicológico dirigido y escrito por Carlos Saura. En esta obra, el actor interpreta a Anselmo, un militar que sirvió en la División Azul junto a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y cuya figura paterna resulta compleja en una familia marcada por la pérdida y el secreto. La película, protagonizada por Ana Torrent, Conchi Pérez, Maite Sánchez y Geraldine Chaplin, explora la infancia desde una perspectiva oscura y opresiva, donde la muerte y la ausencia de afecto configuran el universo de la joven Ana. El personaje de Alterio, viudo y distante, encarna la rigidez y el fracaso de un matrimonio corroído por la infidelidad, y su presencia fue determinante para la consolidación de su carrera en España tras su emigración forzosa desde Argentina. Cría cuervos se convirtió en un referente del cine europeo de los años setenta, y la actuación de Alterio aportó una profundidad singular al retrato de la disfunción familiar.

Héctor Alterio como el juez Isasa en la película española El Crimen de Cuenca

El crimen de Cuenca (1980): denuncia y memoria histórica

En 1980, Alterio asumió el papel del juez Emilio Isasa en El crimen de Cuenca, una película dirigida por Pilar Miró que reconstruye uno de los casos judiciales más controvertidos de la historia española. El filme, basado en hechos reales, narra la desaparición en 1910 del pastor José María Grimaldos, conocido como “El Cepa”, en el pueblo de Osa de la Vega, provincia de Cuenca. La madre del desaparecido acusa a dos compañeros, Gregorio Valero y León Sánchez, de asesinato y robo, y el juez Isasa, interpretado por Alterio, los condena. Sin embargo, en 1926 se descubre la inocencia de ambos, revelando una grave injusticia judicial. El elenco incluye a Amparo Soler Leal, Daniel Dicenta, José Manuel Cervino, Fernando Rey y Mercedes Sampietro. La película denuncia los errores del sistema judicial y se consolidó como un testimonio fílmico sobre la memoria histórica y la necesidad de justicia.

Héctor Alterio y Norma Aleandro en una escena clave de La Historia Oficial, ganadora del Oscar en 1985

La historia oficial (1985): el reconocimiento internacional

Estrenada en 1985 bajo la dirección de Luis Puenzo, La Historia Oficial representa uno de los mayores logros en la carrera de Alterio y en la cinematografía argentina. Escrita por Puenzo y Aída Bortnik, la película cuenta con un elenco encabezado por Alterio y Norma Aleandro, junto a Hugo Arana, Guillermo Battaglia, Chela Ruiz, Patricio Contreras y Chunchuna Villafañe. La trama se sitúa en la Argentina de la posdictadura y aborda la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos, a través de la historia de una madre que sospecha que su hija adoptiva podría ser hija de desaparecidos. La película fue vista por 1.720.000 espectadores, sumando 890.000 en su estreno y 820.000 en su reestreno tras obtener el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en 1986, siendo la primera vez que Argentina y Latinoamérica recibían este reconocimiento. También obtuvo el Globo de Oro en la misma categoría. La interpretación de Alterio, en un contexto de memoria y dolor colectivo, contribuyó a la fuerza y el impacto internacional del filme.

Alterio en su emblemática escena de la película "Caballos Salvajes": "¡La puta que vale la pena estar vivo!"

Caballos salvajes (1995): una frase que está en la memoria colectiva

En 1995, Alterio regresó al cine argentino con Caballos salvajes, una road movie dirigida por Marcelo Piñeyro que combina acción y drama. El actor interpreta a José, un viejo anarquista que entra en una financiera y amenaza con suicidarse si no le devuelven el dinero que le hurtaron. El joven empresario Pedro Mendoza (Leonardo Sbaraglia), le entrega todo el dinero que encuentra y decide ayudar a José. Ambos escapan en el auto deportivo del joven. Durante cuatro días, viven situaciones violentas y solidarias en su huida por la Patagonia argentina, forjando una amistad profunda. En el camino conocen a Ana (Cecilia Dopazo), que termina acompañándolos. El elenco se completa con Fernán Mirás, Daniel Kuzniecka, Federico Luppi, Cipe Lincovsky, Antonio Grimau y Mónica Scaparone. La película tuvo una notable repercusión mediática. El desenlace revela las motivaciones personales de José y la importancia de la dignidad y la justicia en su vida. Su frase en la escena emblemática de la película, cuando sobre un acantilado patagónico grita “¡La puta que vale la pena estar vivo!" se encuentra entre las más recordadas del cine nacional.

Héctor Alterio en El hijo de la Novia, con Ricardo Darín y Norma Aleandro

El hijo de la novia (2001): el drama familiar que fue un boom de taquilla

El recorrido culmina con El hijo de la novia, una película argentina de drama y romance estrenada en 2001, dirigida por Juan José Campanella y escrita junto a Fernando Castets. El filme está protagonizado por Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro, con la participación de Eduardo Blanco, Natalia Verbeke, Gimena Nóbile, Claudia Fontán, David Masajnik y Atilio Pozzobón, además de las actuaciones especiales de Salo Pasik y Adrián Suar. La historia explora las relaciones familiares y el impacto del Alzheimer en la vida de los protagonistas, abordando con sensibilidad el proceso de enfrentar la enfermedad de un ser querido. El hijo de la novia fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera y recibió el Cóndor de Plata a la mejor película. Su estreno en cines argentinos atrajo a 1.694.000 espectadores y generó una recaudación de USD 8,5 millones, consolidando su éxito tanto en crítica como en taquilla.

A través de estas seis películas, elegidas en forma arbitraria dentro de una profusa carrera, Héctor Alterio ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Su trabajo en historias que abordan los dilemas familiares y las luchas personales sigue siendo un referente para el cine de habla hispana.