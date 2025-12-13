Teleshow

El cara a cara entre Yanina Latorre y Marixa Balli luego de cruzarse en MasterChef: “¿Por qué no me saludaste?"

La panelista empezó las grabaciones en reemplazo de Maxi López y reavivó una vieja disputa con su excompañera de LAM

El cara a cara entre Yanina Latorre y Marixa Balli después de no saludarse en MasterChef (Video: LAM. América)

Si bien faltan unos días para que se vea su participación al aire, el desembarco de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity ya empezó a generar las primeras repercusiones. Y uno de los posibles focos de conflicto está puesto en su reencuentro con Marixa Balli, con quien no quedó en buenos términos luego de que la Cachaca dejara LAM para sumarse al certamen gastronómico.

En el programa de Ángel de Brito, Yanina contó algunos detalles de sus primeros días de grabación, y aseguró que Marixa Balli había intentado evitarla. “Entraron todos los participantes juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer", señaló en el piso del programa de América. Pero la cosa no quedó allí.

En cuestión de minutos, un móvil puso a Marixa al aire para que diera su versión. Y luego de una breve introducción, Ángel fue directo al grano: “Nos estaba contando la nueva participante de MasterChef, Yanina Latorre, no sé si te suena, que hoy no se pudieron saludar, que no se encontraron... ¿Te hiciste medio la boluda?“.

La respuesta de Yanina Latorre tras los dichos de Marixa Balli por su llegada a MasterChef (Video: LAM)

Balli dio su versión de los hechos. “No, yo no me hice la boluda. Estaba en un sector, como en una oficina y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto. Yo cuando me termino de maquillar, ya me levanto, voy, saludo a los chicos que siempre están comiendo en esa mesa donde estaban todos...”, desarrolló su relato, cuando fue interrumpida por su excompañera. “Yo estaba ahí comiendo”, sentenció, dando inicio a un breve careo ante la mirada del conductor y las angelitas.

Marixa Balli: —Primero me maquillo y después voy, porque yo estaba en una oficina ahí.

Yanina Latorre: —No, no era una oficina, era el lugar donde estaban todos y yo estaba ahí y te vi.

MB: —Sí, pero son oficinas, yo estaba ahí desde temprano en la oficina. Cuando salgo de ese lugar que está al lado de los espejos, me siento en la habitación, me empiezan a maquillar y ahí veo que estás como almorzando en la mesa donde almuerzan todos.

YL: —¿Por qué no me dijiste ‘bienvenida’, como hicieron todos? Estuvieron divinos todos.

MB:— ¡Pero si me estoy maquillando, Yanina! No empecemos como cuando entré a LAM y dije “en el chat me saludaron todos menos Yanina”. No entremos con eso porque no fue ni de mala voluntad ni de mala onda. Simplemente, me estoy maquillando porque tengo que cumplir con un horario.

La reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre va a formar parte de MasterChef (Video: LAM. América)

YL: —Estaban todos comiendo. Cachete Sierra, el Turco Husaín, estaban todos comiendo relajadísimos. Eras la única que no se sentó a comer ahí.

MB: —Estaban todos maquillados. No quieras buscar quilombo donde no hay.

YL: Cachete no estaba maquillado. Llegó y se sentó.

MB: —Sí, estaba maquillado porque lo vi mientras estaba en esa oficina. Vi como se maquilló el turco y como se maquilló a Cachete.

Al no ponerse de acuerdo, de Brito cambió de tema y cerró el móvil, advirtiendo que no hay el mejor vínculo entre las excompañeras. Habrá que ver cuando arranque la competencia y se vean al aire las participaciones de las dos, cómo repercute esta situación en un ambiente en el que se aprecia mucha camaradería entre los participantes.

