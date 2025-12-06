La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef: “Se quedó en la época de vedette”

La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef

A días de hacer su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), Yanina Latorre se prepara para uno de los momentos más tensos que deberá enfrentar: el cara a cara con Marixa Balli. Es que, tras conocerse que la conductora será una nueva participante en el certamen culinario, la figura de la música tropical retomó su antiguo cruce. Así las cosas, este viernes, la panelista de LAM (América) decidió responder y elevar la temperatura del conflicto.

Todo comenzó luego de que Balli recordara su salida del programa de Ángel de Brito y reflexionara sobre la llegada de su excompañera. Por eso, Latorre disparó: “Se empezó a enojar con cosas de la producción. Es lo que pienso, es más fácil pegarme a mí que pagarle al conductor, que es el dueño del circo. A lo último ni hablaba. Si un día se quedó dormida, vos le dijiste: “¿Qué te pasa?”. Y te dijo: “No, hoy estoy mal, no tengo ganas de hablar””.

Acto seguido, la conductora de SQP recordó otro episodio: “Ella en el streaming de Bondi de Ángel, le dijo: “Yo ese programa no lo conduzco más”. Ese programa, como si fuese una basura. Estaba re enojada. Después dijo: “Me bajo del grupo de Angelitas”. ¿Por qué? Por no conducir un día”. Fue entonces cuando Pepe Ochoa agregó: “Marixa piensa que hay toda una gran conspiración en contra de ella. Y que termina en que no la autorizan a ir a Telefe”.

La respuesta de Yanina Latorre tras los dichos de Marixa Balli

Para cerrar su respuesta pública a Balli, Yanina buscó tomar distancia y dijo: “No lo digo despectivamente, pero estelaridad de teatro. Soy la primera figura, quedó en la cosa de la vedette. Yo nunca competí con ella. Le molesta que yo vaya a MasterChef porque se ve que a ella no la dejaron ir a programas y a mí sí”. Además, Latorre buscó marcar una diferencia profesional para justificar por qué la productora habilitó sus participaciones. “Que no se compare conmigo. Por ahí es más negocio que vaya una conductora y Ángel no quería prestar a sus panelistas”, expresó.

Previo a este suceso, Marixa, en vivo de Reaccionando en Vivo, contó cómo afronta la situación y se refirió a su salida del programa de Ángel de Brito: “Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie, porque mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef. Entonces, yo digo: “No”, porque yo ya lo había hablado. Yo soy una mujer muy segura de lo que digo, no voy a decir una cosa por otra, porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces, hay gente que sabe mentir. Yo no puedo mentir porque me voy a pisar, seguramente, por cómo es mi forma de ser”.

Fue entonces cuando Balli apuntó contra sus antiguos compañeros: “Y lo volví a aclarar en la nota, que tomé la decisión, que lo hablé con la producción y a la producción le expliqué cada cosa que me pasaba, por qué tomaba la decisión de retirarme, porque yo lo amo a Ángel, pero quería que quede bien claro los motivos por los cuales me iba. Entonces, como sabía que eran motivos que no se podían modificar, decido irme, porque me parece que es la decisión que tiene que tomar una persona coherente. Entonces, no tengo ningún problema”.

A lo largo de los años que compartieron pantalla, Yanina y la bailarina fueron las protagonistas de algunas peleas al aire, sin embargo, siempre se mostraron cordiales entre ellas. Pero la inminente llegada de la conductora de SQP a las cocinas más famosas volvió a poner la tensión en primer plano: “Yo quedé bien con todos, con ella, pero a mí me sorprendió porque yo mientras estuve en el ciclo no me dejaban ir nunca a ningún programa, y menos a Telefe. O sea, las veces que me llamaron, eran programas que a mí me servían mucho, como Georgina, como Vero, que son programas que yo antes de estar en LAM los hacía para Xurama”.