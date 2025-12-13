El duro comentario de Wanda Nara sobre Yanina Latorre que refleja su relación en MasterChef: “Me sacó todas las energías”

El picante comentario de Wanda Nara hacia Yanina Latorre que reveló su vínculo en MasterChef

Críticas, indirectas y polémicos dichos, la relación entre Wanda Nara y Yanina Latorre siempre se caracterizó por fuertes cruces. Sin embargo, más allá de su poco trato, la mediática y la periodista compartirán programa luego de que la conductora de SQP (América) se una a MasterChef Celeberity (Telefe). En ese marco, este viernes, la empresaria lanzó un filoso comentario hacia la nueva participante, reflejando el clima hostil que viven en las grabaciones.

Todo sucedió cuando Nara fue invitada a la apertura de un nuevo local en un reconocido shopping de Buenos Aires. “Cómo se lleva Wanda con el nuevo reemplazo de Maxi López”, describía el video de dicho momento, compartido por una joven. En el clip se escucha a la conductora decir: “Una participante del programa que me sacó todas las energías...¿conocen a Yanina Latorre? Hoy vino a cocinar”. Fue entonces cuando la host del evento le consultó ante el público: “¿La querés?”. Con un tono de indiferencia y sarcasmo, la influencer comentó: “Si...bueno. La conductora tiene que ser imparcial pero casi incendia todo”.

Tiempo atrás, Wanda Nara bloqueó a Yanina Latorre y la panelista la cruzó con todo: "Que traidora"

En medio de las grabaciones de los primeros programas de Latorre en MasterChef, el comentario de Wanda refleja la tensión que se vive en el estudio. Un mes atrás, la relación entre Latorre y Nara parecía atravesar su mejor momento luego de que ambas figuras se encontraran en el espectáculo de Martín Cirio. El encuentro no fue casualidad, pero sí genuino. Fue la propia Yanina quien se encargó de inmortalizar el momento en sus historias de Instagram. “Me tiene bloqueada, pero nos entendemos”, escribió, dejando en claro que pese a los silencios virtuales, entre ellas hay códigos que trascienden la pantalla de un celular. El video mostró a Yanina recorriendo los pasillos de camarines hasta cruzarse con Wanda, a quien saluda con toda naturalidad: “¿Ya cantaste, amor?”. La empresaria, sorprendida, no tardó en abrazarla y devolver el gesto: “¡No sabía que estabas hoy!”, dijo, dejando ver que la visita la tomó desprevenida.

La charla siguió con la complicidad propia de dos figuras que, aunque se cruzaron públicamente más de una vez, saben cómo surfear las aguas de la exposición. “Te va a gustar lo que pasó ahora”, le anticipó Yanina, misteriosa. Wanda, desconcertada, repreguntó: “¿Ahora? No vi nada”. La panelista le explicó su presencia en el evento. “Yo ya estuve con Martín”, refiriéndose al anfitrión de la noche. La conductora de MasterChef Celebrity respondió divertida: “No lo vi. Yo estaba acá”. Entre bromas y guiños, Yanina señaló también a la hija menor de Wanda, que esperaba junto a Natt Córdoba, amiga de la empresaria y cuya madre comentó: “Ella quería ver el show, pero no es para ella”.

Yanina Latorre y Wanda Nara dejaron atrás los roces y se abrazaron en el show de Martín Cirio: “Nos entendemos”

El cruce en los camarines funcionó casi como una tregua pública, un gesto de cordialidad frente a una historia llena de idas y vueltas mediáticas. Esto resulta especialmente llamativo a la luz de los hechos más recientes: semanas antes, Latorre había generado un nuevo capítulo de tensión al referirse al supuesto mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo Fernández, pareja de Valentina Cervantes y figura de la Selección Argentina. Yanina fue directa al aire, mostrando a sus panelistas un mensaje que, según afirmó, probaba la existencia de ese contacto y dejó claro que no pensaba retractarse. “Yo te aseguro, Wanda Nara, que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Nadie inventa nada. No trabajo gracias a vos; vos trabajás gracias a nosotros que te hacemos publicidad. Ese mensaje existió y Valentina lo tiene. No está enojada con vos, pero lo tiene guardado. Ojalá algún día se anime y te lo muestre”.

En otro de sus filosos comentarios, a finales de septiembre, Yanina había criticado con dureza a Wanda luego de su intercambio irónico con Máxi López por redes. En su programa en El Observador 107.9, la periodista analizó la controversia, la cual se originó cuando el exfutbolista compartió una fotografía en la que, con tono lúdico, señaló: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Este mensaje, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado como una invitación a un reencuentro, sugiriendo una deuda simbólica tras la ausencia de Wanda Nara a un compromiso relacionado con la producción de MasterChef.

La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar. Replicó la imagen en su propio perfil de Instagram y, en la parte inferior de la fotografía, escribió: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. Esta frase, breve y contundente, fue interpretada como una declaración de independencia y un guiño a la dinámica familiar que mantienen ambos, ahora en un tono mucho más distendido que en el pasado. Más adelante, Wanda publicó una historia donde pareció reconocer su falta, y puso “se me pasó”. Pero luego la borró, quedando su respuesta inicial como válida.