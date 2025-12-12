Teleshow

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

La conductora revivió el inicio de su relación con el ex futbolista el 13 de diciembre de 2020 y reveló cómo piensan festejarlo

La China Ansa, periodista y conductora, celebra cinco años de relación con Diego Mendoza en un momento especial para su familia. El quinto aniversario llega poco después del nacimiento de su segundo hijo, Rafael, y se vive con el humor y la complicidad que caracterizan a la pareja. A través de sus redes sociales, Ansa compartió recuerdos y anécdotas que marcan la historia de su vínculo, desde el inicio hasta la actualidad.

“MAÑANA ES NUESTRO ANIVERSARIO DE NOVIOS. Cumplimos 5 años. Un 13/12/2020 me propuso en el auto camino a mdq ser su novia. Frenó el auto a la altura de Lezama, en la esquina donde venden parrillada completa a muy buen precio”, relató la conductora, evocando el instante en que Mendoza le pidió formalizar la relación rumbo a Mar del Plata por la ruta 2. La escena, descrita desde su auto, es acompañada con detalles cotidianos de la actualidad, como una botellita de agua en el asiento del acompañante y la luz natural del día.

Cinco años después de aquel día de diciembre de 2020, la pareja ha formado una familia junto a India y el pequeño Rafael, nacido poco más de un mes atrás. “5 años después, con 2 hijos, uno recién nacido... celebramos el amor recontra re mil transformado ❤️”“, expresó Ansa, resaltando cómo el amor ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios y desafíos de la vida familiar.

Entre las costumbres que han construido junto a Mendoza, un ex futbolista de Huracán que sufrió un accidente mientras viajaba por Venezuela para disputar la Copa Libertadores, destaca una tradición que se repite cada vez que transitan por la ruta argentina que les trae mejores recuerdos y donde comenzó su historia: “Cada vez que pasamos por ese punto, frenamos el auto y nos damos un beso, mega cursi sí”. Este ritual se mantiene como un símbolo de la complicidad y el afecto que los une, incluso en medio de la rutina diaria.

La celebración del aniversario incluyó un detalle organizado por Mendoza. “Mañana me lleva a un lugar sorpresa 😏 un par de horas ... y se encargó de llamar a la abuela (llamado de emergencia beiiiiibeee) para que cuide un rato a las crianzas. ¿A dónde iremos? ¿Qué dicen? ¿Nos casamos? Ah re…”, compartió Ansa, mostrando el tono lúdico y espontáneo que define su relación.

El recuerdo del inicio de la pareja se materializa en la siguiente historia que publicó, una imagen de aquel día, donde Ansa sostiene una carta escrita a mano y recibe un beso en la mejilla de Mendoza. “Fue ese día. Con ese beso y esta carta”, rememoró la periodista, acompañando la publicación con un fragmento del mensaje: “Hola Amor… siempre recordá, a distancia o muy cerca, cada minuto compartido y las horas que nos dedicamos nos llenan de paz. Que las horas vuelan cuando estamos juntos… momentos únicos y mágicos”.

La llegada de Rafael ha transformado la dinámica familiar, sumando intensidad y ternura a la vida cotidiana. A finales de noviembre, Ansa compartió en redes sociales un álbum digital que retrata la intimidad de este nuevo capítulo junto a Mendoza, India y el recién nacido. “30 días muy movidos. Un mes revolucionario. Cuatro personas intentando dormir. Dos adultos sobreviviendo. Un hogar patas arriba, ¿alguien más está?”, escribió, reflejando con honestidad y humor los desafíos de la crianza y la convivencia.

En medio de noches agitadas y días caóticos, la pareja encuentra en los pequeños gestos y en sus rituales compartidos la manera de celebrar el amor y la familia. Así, cada viaje por la ruta que los unió se convierte en una oportunidad para renovar el compromiso y mantener viva la esencia de su historia.

