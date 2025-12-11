Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

En pleno certamen, una joven hizo que Darío Bassi probara el postre que le llevó y su devolución descolocó al estudio (Ahora Caigo – El Trece)

Las tardes en Ahora Caigo (El Trece) ya tienen un ritmo propio, y el responsable no es otro que Darío Barassi, quien, con su humor y chispa inigualables, convierte cada programa en una sucesión de momentos imprevistos que hacen reír tanto a los presentes en el estudio como a quienes siguen el ciclo desde sus casas. Lo suyo no es solo un concurso de preguntas y respuestas: cada emisión suma escenas inolvidables, desafíos desopilantes y una complicidad única con los participantes y su equipo. Y en esta oportunidad, el conductor volvió a dar que hablar cuando una participante no solo lo sorprendió con su historia y habilidades, sino que además lo puso en un aprieto desopilante al obligarlo en vivo a probar los brownies caseros de su emprendimiento.

Esta vez, la protagonista fue Agus, una joven de 26 años, docente de nivel inicial, que cautivó a Barassi enumerando la interminable lista de actividades que realiza: modelo, acrobacia en tela, pole dance, yoga y gimnasio. “Qué pesada, con todo lo que hace. Me da ansiedad escucharte”, lanzó Barassi con desparpajo, desatando las primeras risas en el estudio ante la personalidad multifacética de la participante.

Pero Agus tenía preparada una sorpresa que elevó el tono del programa: desde la tribuna, su madre le acercó una caja de brownies recién horneados, el producto estrella de su emprendimiento de pastelería. Decidida, la participante prácticamente obligó a Barassi a probarlos en vivo. A pesar de las bromas del conductor, que bromeó con la idea de mantener la figura frente a las cámaras, Agus le aclaró que la receta “no es fit”, sino todo lo contrario: “Están cargados de azúcar y manteca”. Sin poder negarse, el conductor accedió y, después del primer bocado, lanzó su reconocido veredicto: “Gartón. Bien rica, tiene pinta”, mientras que la productora Luli Latorre aportó su propia devolución: “Crocante por fuera y húmeda por dentro”.

El momento en que la madre de la participante le entregó la caja de brownies a Barassi (Captura de video)

El verdadero giro del segmento llegó cuando Agus compartió un dato de su vida personal: contó que está recién separada de su novia. En ese instante, Barassi se puso al frente de un “momento odio colectivo” junto a la tribuna. “La odiamos. Toda la familia la odia”, exclamó con solidaridad y humor. Agus no desaprovechó la oportunidad de desahogarse: mirando directamente a cámara, lanzó: “Ella se lo pierde, ¡mirá lo que soy! Por favor”. El conductor, lejos de suavizar el tono, le dedicó a la expareja el ya clásico: “En tu cara, basura”, logrando que todo el estudio acompañara con aplausos y risas.

Este tipo de situaciones descontracturadas no son nuevas para el ciclo. A mediados de noviembre, otro evento desopilante involucró a Barassi y el merchandising de los participantes. Mientras recorría el estudio, el conductor se topó con una bolsa traída por la pareja del líder del juego. La sorpresa era doble: primero, una gorra piluso, y luego una remera acompañada de una advertencia contundente: “Podés quedar bien con alguien, pero no te va a entrar por el talle”. Barassi, fiel a su estilo, convirtió el comentario en desafío personal. “Pero yo entro ahí, ¿qué dicen que no?”, lanzó al público, mientras todos anticipaban la escena.

En medio del ciclo, Darío Barassi intentó probarse el regalo de una seguidora y terminó protagonizando un desopilante momento frente a las cámaras (Ahora Caigo – El Trece)

Con ayuda de Luli, el conductor logró ponerse la remera, aunque quedó tan ajustada que tuvo que pedir socorro, esta vez para sacársela en medio de risas generalizadas. “¿Para qué le dijiste que no? No sabés lo que sufro cada vez que le tengo que poner algo tan ajustado”, lanzó la productora, reforzando el espíritu lúdico. El segmento incluyó preguntas picantes. “¿Se me notan los pezones? ¿De qué se ríen ustedes?”, preguntó Barassi, provocando una ola de carcajadas. Ante la insistencia de Luli con: “Si te lo vas a poner, te lo dejás hasta el final”, el conductor aceptó la incomodidad solo hasta que pudo más y volvió a despojarse de la prenda, redoblando las bromas y sumando una nueva escena para la memoria del programa.

Así, entre brownies, desafíos textiles y momentos de corazón abierto, Barassi sigue haciendo de Ahora Caigo el show más imprevisible, divertido y auténtico de la tele abierta. Su estilo, su carisma y las devoluciones llenas de humor logran que hasta el más simple de los días se convierta en evento. Las carcajadas, el cariño del público y ese “ida y vuelta” genuino con los participantes son la clave para mantener viva la chispa y las ganas de volver en cada emisión.