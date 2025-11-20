Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

En medio del ciclo, Darío Barassi intentó probarse el regalo de una seguidora y terminó protagonizando un desopilante momento frente a las cámaras (Ahora Caigo – El Trece)

Cada vez que pisa el estudio, Darío Barassi logra generar un sinfín de carcajadas entre los participantes de Ahora Caigo (El Trece). Fiel a su estilo, el conductor logra que cada emisión sea imprevisible, con momentos que quedan grabados tanto para el público en casa como para su equipo detrás de cámaras. Sin competencia directa y con el ciclo afianzado en la grilla, Barassi renovó sus ocurrencias y volvió a poner a prueba su sentido del humor, esta vez acompañado por su productora y confidente en cámara, Luli Latorre.

La jornada comenzó con la clásica interacción entre el conductor y los participantes, pero un giro inesperado se apoderó del estudio cuando Darío se acercó a buscar una bolsa traída por la pareja del participante líder. La sorpresa estaba lista: al abrirla, la mujer le ofreció primero un piluso y luego una remera, con una advertencia que detonó la risa. “Podés quedar bien con alguien”, le sugirió, mientras aclaraba que la prenda no le iba a entrar por el talle.

Lejos de aceptar el comentario, el humorista decidió redoblar la apuesta y tomarse la situación como un desafío personal. “Pero yo entro ahí, ¿qué dicen que no?”, retó divertido, mientras el público ya anticipaba la escena. Apelando al trabajo en equipo, le pidió ayuda a Luli. “Hacé que me entre”, la incitó. Tras forcejear y risas compartidas, el conductor logró calzarse la remera, aunque la prenda quedó tan ajustada que no tuvo más remedio que pedir auxilio nuevamente, ahora para poder quitársela. “¿Para qué le dijiste que no? No sabés lo que sufro cada vez que le tengo que poner algo tan ajustado”, soltó la productora entre carcajadas.

El ida y vuelta siguió, con Barassi consultando divertido: “¿Se me notan los pezones? ¿De qué se ríen ustedes?”. Las risas del público no tardaron en desbordar el estudio, sumando clima distendido e interacción con los presentes. Ante la insistencia, la productora le adelantó: “Si te lo vas a poner, te lo dejas hasta el final del programa”. Por su parte, el presentador terminó por sucumbir a la incomodidad y volvió a sacarse la remera, causando una nueva ola de carcajadas.

El conductor del ciclo ya había protagonizado otros momentos memorables vinculados a la ropa en el ciclo. A fines de octubre, otra participante se robó el protagonismo con un look que Barassi no tardó en elogiar. Apenas fue presentada en cámara, el conductor la celebró. “Muy canchera está vestida. El mejor look de hoy”, opinó, mientras la joven se presentaba como Dai, 34 años, y dueña de un comercio en Martín Coronado.

Sin embargo, el humorista no se quedó en la simple admiración. Fiel a su estilo sarcástico, redobló la apuesta y volvió sobre el outfit de la participante. “Tapate un poco, hija. Estás despechugada”, dijo entre gestos pícaros, lo que generó sorpresa, risas y aplausos en el estudio. En una suerte de “duelo de looks”, el propio Barassi elevó la vara: “Si ella muestra, yo muestro”.

Al ver el outfit de una participante, Darío Barassi inició una competencia de escotes que causó furor en el estudio (Ahora Caigo - El Trece)

La respuesta fue instantánea y, sin dudarlo, el conductor abrió su camisa y dejó ver su pecho, alentado por una ovación. “¿Se ve que tengo canas ahora?”, preguntó, jugando con la cámara y sacándose todos los filtros. Barassi aprovechó la situación para reírse de sí mismo. “Estoy lleno de pelos blancos”, lanzó, y el operador acercó el plano, redoblando el efecto cómico. El cierre del segmento lo encontró burlándose gentilmente de su silueta: “Che, ahí parezco flaco”.

Así, entre prendas apretadas, bromas sobre el cuerpo, looks desafiantes y desafíos de vestuario, Barassi sigue conquistando la pantalla y demostrando que, cuando se trata de reírse, continúan causando carcajadas en el prime time. El estudio, a cada paso suyo, se convierte en una fiesta donde la consigna es una sola: disfrutar y dejarse sorprender.