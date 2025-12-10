Teleshow

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

Tras el descargo de la actriz en redes sociales, su pareja se metió en la polémica y opinó del tema. El artista defendió la postura de su esposa y criticó la presión mediática que insiste en volver sobre su pasado

Guardar
Fabián Mazzei habló del descargo de Araceli González en redes sociales

En medio de la polémica por sus declaraciones sobre su antigua relación con Adrián Suar, Araceli González buscó aclarar la situación y realizó un profundo descargo en sus redes. Sin embargo, sus palabras no lograron poner punto final al tema. En ese marco, quien también se expresó al respecto fue su pareja, Fabián Mazzei, que la defendió de las críticas en redes y dio su opinión al respecto.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Mazzei en LAM (América): “¿Sufrís cuando Araceli da notas?”. En este contexto, el actor defendió la postura de González y criticó la presión mediática que, a su juicio, insiste en volver sobre el pasado de la actriz: “No me gusta escuchar comentarios desubicados, ahí me salta la chaveta. La nota la dio con toda la amorosidad que tiene ella. Levantan un comentario, alguien opina, y ella responde”. El artista consideró que el descargo de su pareja fue una reacción lógica ante la insistencia de los medios y de las redes, y sugirió que existen aspectos del conflicto que aún no se han hecho públicos: “Hay cosas que algún día saldrán a la luz”, anticipó.

El descargo de Araceli González tras su entrevista con Mario Pergolini

Mazzei también abordó el manejo familiar de la situación, especialmente en lo que respecta a Toto, el hijo de González y Suar. El actor recordó que durante años la actriz evitó declaraciones para proteger la salud mental de su hijo: “En su momento no habló para cuidar la salud mental de su nene. Ahora él ya es grande, puede decir lo que quiera”, señaló en LAM. Además, relató una anécdota sobre el primer encuentro con Toto y destacó la importancia de mantener un trato cordial con Suar: “Es el papá de Toto, no le negaría el saludo”.

Respecto a la figura de Adrián Suar y el conflicto familiar, Mazzei evitó confrontaciones directas, pero marcó límites claros sobre la exposición pública: “Nunca hablé mal de él y cada vez que nos cruzamos en eventos, el trato fue cordial”, afirmó. Al mismo tiempo, cuestionó a quienes opinan sin conocer el trasfondo y sugirió que la opinión pública debería dejar de insistir en el pasado de González.

La polémica comenzó cuando Araceli González volvió a la pantalla de El Trece como invitada en el programa de Mario Pergolini, un regreso que no pasó desapercibido y reavivó las viejas especulaciones sobre su relación con Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Toto. Sus declaraciones durante la emisión generaron un intenso revuelo mediático, especialmente porque muchos interpretaron referencias al pasado escandaloso de la pareja. Frente a las críticas y la interpretación de sus palabras, la figura del espectáculo publicó un extenso descargo en sus redes sociales con la intención de ponerle punto final al tema y correr el foco de la polémica.

Fabián Mazzei habló del descargo
Fabián Mazzei habló del descargo de Araceli González en redes sociales (Captura de video)

Yo estuve, como saben, en el programa de Mario Pergolini. Pude ir, me encantó y la verdad la pasé muy bien. Disfruté mucho de esta versión de Mario, que me encantó. Me divertí un montón, pero hay bomboncitas, mami. ¿Cómo estamos con la maldad? La lengua está tremenda”, comenzó diciendo en el vivo que hizo en su cuenta de Instagram y que luego fue replicado en Intrusos (América TV). Y siguió: “Para los nuevitos que: Hola, soy Ara. Tengo un Instagram y aparecieron ahora en mi vida. Bueno, qué quilombo. No, yo no lo hice. Yo no lo hice, bombonas. Gracias a Dios, yo no lo hice. Si ustedes ven el principio y el final, se dan cuenta que todo el tiempo quieren llegar a esa zona. Escuchen, bombonas hermosas, sean buenas minas. Tiene que haber sororidad. Están tremendas. He leído cosas tremendas. He escuchado cosas tremendas”.

Claro, yo hacía mucho que no estaba en el ruedo. ¿Por qué? Porque me metí a trabajar con Gara Cosmetic como loca. Entonces, yo trabajaba en eso, estaba full con eso, estaba en el pie de máquina cuando se hace una caja, eligiendo los colores, estoy en la elección de cada producto, lo pruebo un año antes. Hace tres años que me alejé para hacer mi marca y ahora dije: ‘Bueno, voy a empezar a hacer notas, porque me llaman todos los años para hacer notas, para hacer cosas’“, contó acerca de su vida y por qué aceptó volver a la pantalla que fue su hogar durante años.

Temas Relacionados

Araceli GonzálezFabián MazzeiAdrián SuarMario Pergolini

Últimas Noticias

Silvina Escudero se recibió y celebró el importante logro académico: “Tuve el coraje de volver a empezar”

La vedette y panelista compartió su alegría por el importante paso que dio en su vida

Silvina Escudero se recibió y

La anécdota de Anita, la hermana de Lali Espósito, que conmovió a la cantante: “La peiné como cuando la llevaba a patín”

La artista, en plena promoción de su documental Lali: la que le gana al tiempo, fue sorprendida por su hermana con un emotivo recuerdo de su infancia

La anécdota de Anita, la

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

El músico argentino sorprendió al compartir una foto junto al legendario productor, reviviendo una conexión única que marcó un antes y un después en la carrera de ambos

Charly García se reunió con

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Tras la derrota del conjunto xeneize ante Racing Club, por las semifinales del torneo local, el mediocampista recibió la furia de especialistas e hinchas en redes sociales

La contundente respuesta de Camila

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

La pareja mostró su incomodidad al dialogar con Intrusos en la ceremonia de Aptra que premió al cine y las series, acerca de si buscaron no coincidir con la exesposa de él. Cómo fue el momento

Luciano Castro y Griselda Siciliani
DEPORTES
Faustino Oro no se detiene:

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Del enorme elogio a Julián Álvarez al tenso cruce con un periodista: 7 frases del Cholo Simeone tras el triunfo del Atlético de Madrid

La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

TELESHOW
Silvina Escudero se recibió y

Silvina Escudero se recibió y celebró el importante logro académico: “Tuve el coraje de volver a empezar”

La anécdota de Anita, la hermana de Lali Espósito, que conmovió a la cantante: “La peiné como cuando la llevaba a patín”

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

Violentos enfrentamientos entre pandillas en

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones