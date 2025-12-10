Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

Fabián Mazzei habló del descargo de Araceli González en redes sociales

En medio de la polémica por sus declaraciones sobre su antigua relación con Adrián Suar, Araceli González buscó aclarar la situación y realizó un profundo descargo en sus redes. Sin embargo, sus palabras no lograron poner punto final al tema. En ese marco, quien también se expresó al respecto fue su pareja, Fabián Mazzei, que la defendió de las críticas en redes y dio su opinión al respecto.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Mazzei en LAM (América): “¿Sufrís cuando Araceli da notas?”. En este contexto, el actor defendió la postura de González y criticó la presión mediática que, a su juicio, insiste en volver sobre el pasado de la actriz: “No me gusta escuchar comentarios desubicados, ahí me salta la chaveta. La nota la dio con toda la amorosidad que tiene ella. Levantan un comentario, alguien opina, y ella responde”. El artista consideró que el descargo de su pareja fue una reacción lógica ante la insistencia de los medios y de las redes, y sugirió que existen aspectos del conflicto que aún no se han hecho públicos: “Hay cosas que algún día saldrán a la luz”, anticipó.

El descargo de Araceli González tras su entrevista con Mario Pergolini

Mazzei también abordó el manejo familiar de la situación, especialmente en lo que respecta a Toto, el hijo de González y Suar. El actor recordó que durante años la actriz evitó declaraciones para proteger la salud mental de su hijo: “En su momento no habló para cuidar la salud mental de su nene. Ahora él ya es grande, puede decir lo que quiera”, señaló en LAM. Además, relató una anécdota sobre el primer encuentro con Toto y destacó la importancia de mantener un trato cordial con Suar: “Es el papá de Toto, no le negaría el saludo”.

Respecto a la figura de Adrián Suar y el conflicto familiar, Mazzei evitó confrontaciones directas, pero marcó límites claros sobre la exposición pública: “Nunca hablé mal de él y cada vez que nos cruzamos en eventos, el trato fue cordial”, afirmó. Al mismo tiempo, cuestionó a quienes opinan sin conocer el trasfondo y sugirió que la opinión pública debería dejar de insistir en el pasado de González.

La polémica comenzó cuando Araceli González volvió a la pantalla de El Trece como invitada en el programa de Mario Pergolini, un regreso que no pasó desapercibido y reavivó las viejas especulaciones sobre su relación con Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Toto. Sus declaraciones durante la emisión generaron un intenso revuelo mediático, especialmente porque muchos interpretaron referencias al pasado escandaloso de la pareja. Frente a las críticas y la interpretación de sus palabras, la figura del espectáculo publicó un extenso descargo en sus redes sociales con la intención de ponerle punto final al tema y correr el foco de la polémica.

Fabián Mazzei habló del descargo de Araceli González en redes sociales (Captura de video)

“Yo estuve, como saben, en el programa de Mario Pergolini. Pude ir, me encantó y la verdad la pasé muy bien. Disfruté mucho de esta versión de Mario, que me encantó. Me divertí un montón, pero hay bomboncitas, mami. ¿Cómo estamos con la maldad? La lengua está tremenda”, comenzó diciendo en el vivo que hizo en su cuenta de Instagram y que luego fue replicado en Intrusos (América TV). Y siguió: “Para los nuevitos que: Hola, soy Ara. Tengo un Instagram y aparecieron ahora en mi vida. Bueno, qué quilombo. No, yo no lo hice. Yo no lo hice, bombonas. Gracias a Dios, yo no lo hice. Si ustedes ven el principio y el final, se dan cuenta que todo el tiempo quieren llegar a esa zona. Escuchen, bombonas hermosas, sean buenas minas. Tiene que haber sororidad. Están tremendas. He leído cosas tremendas. He escuchado cosas tremendas”.

“Claro, yo hacía mucho que no estaba en el ruedo. ¿Por qué? Porque me metí a trabajar con Gara Cosmetic como loca. Entonces, yo trabajaba en eso, estaba full con eso, estaba en el pie de máquina cuando se hace una caja, eligiendo los colores, estoy en la elección de cada producto, lo pruebo un año antes. Hace tres años que me alejé para hacer mi marca y ahora dije: ‘Bueno, voy a empezar a hacer notas, porque me llaman todos los años para hacer notas, para hacer cosas’“, contó acerca de su vida y por qué aceptó volver a la pantalla que fue su hogar durante años.