El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

El descargo de Araceli González tras su entrevista con Mario Pergolini (Video: Intrusos- América TV)

Araceli González volvió a la pantalla de El Trece como invitada en el programa de Mario Pergolini, un regreso que no pasó desapercibido y reavivó las viejas especulaciones sobre su relación con Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Toto. Sus declaraciones durante la emisión generaron un intenso revuelo mediático, especialmente porque muchos interpretaron referencias al pasado escandaloso de la pareja. Frente a las críticas y la interpretación de sus palabras, la figura del espectáculo publicó un extenso descargo en sus redes sociales con la intención de ponerle punto final al tema y correr el foco de la polémica.

“Yo estuve, como saben, en el programa de Mario Pergolini. Pude ir, me encantó y la verdad la pasé muy bien. Disfruté mucho de esta versión de Mario, que me encantó. Me divertí un montón, pero hay bomboncitas, mami. ¿Cómo estamos con la maldad? La lengua está tremenda”, comenzó diciendo en el vivo que hizo en su cuenta de Instagram y que luego fue replicado en Intrusos (América TV). Y siguió: “Para los nuevitos que: Hola, soy Ara. Tengo un Instagram y aparecieron ahora en mi vida. Bueno, qué quilombo. No, yo no lo hice. Yo no lo hice, bombonas. Gracias a Dios, yo no lo hice. Si ustedes ven el principio y el final, se dan cuenta que todo el tiempo quieren llegar a esa zona. Escuchen, bombonas hermosas, sean buenas minas. Tiene que haber sororidad. Están tremendas. He leído cosas tremendas. He escuchado cosas tremendas”.

“Claro, yo hacía mucho que no estaba en el ruedo. ¿Por qué? Porque me metí a trabajar con Gara Cosmetic como loca. Entonces, yo trabajaba en eso, estaba full con eso, estaba en el pie de máquina cuando se hace una caja, eligiendo los colores, estoy en la elección de cada producto, lo pruebo un año antes. Hace tres años que me alejé para hacer mi marca y ahora dije: ‘Bueno, voy a empezar a hacer notas, porque me llaman todos los años para hacer notas, para hacer cosas’“, contó acerca de su vida y por qué aceptó volver a la pantalla que fue su hogar durante años.

Una vez terminado el programa de Pergolini, un móvil de LAM (América TV) la estaba esperando afuera: “Voy a hacer una nota hermosa, salgo de la nota hermosa, me esperan periodistas, soy muy educada, hablo lo que tengo que hablar, pero vienen con esas preguntas, yo no soy la que tengo que soltar, es el periodismo. Y si solo vamos a hablar de lo que pasó 32 años atrás, y bueno, claro, siempre voy a caer en esa trampa espantosa que no tiene... Pero bueno, nada, están muy heavys. Yo les juro que no lo podía creer. Tampoco soy ingenua, no vivo en un pomelo, sé cómo se está manejando todo”.

Araceli González apuntó contra Adrián Suar (Video: LAM, América TV)

“De golpe vos decís: ‘No, bueno, ya está. Me van a preguntar por la marca, me van a preguntar por esto’, pero no les interesa, no les interesa si tengo una marca, si me rompo el or... laburando, si me va bien, si me va mal, qué tipo de marca tengo, que trato de hacer la mejor marca del mundo en Argentina en un escenario bastante hostil, porque todo lo que quieras hacer bueno sale muy caro. Entonces, a mí me encanta ir a la tele y de hecho voy a estar en lo de Mirtha ahora, muy pronto. Pero la idea es poder contarles un poco qué hago con Gara, poder contarles un poco cómo trabajo, pero parece que no interesa el trabajo hoy, ¿no? No, no interesa. O sea, si no estás en la tele, si no estás ahí, no interesa. O sea, todo el laburo que yo hago, ustedes no se dan una put... idea. Digo: Estoy trabajando. Imagínense que cómo yo me voy a levantar todas las mañanas con una historia del año 32. Y estaríamos muy mal de la cabeza“, explicó con enojo en la voz.

Araceli también dedicó unas líneas a los más curiosos y críticos, defendiendo el derecho a elegir cuáles son los temas que prefiere abordar: “Prefiero hablar de manera chistosa lo que tanto me costó conseguir, que es la paz, a meterme a fondo en un lugar que nada es muy efímero, que uno no puede desarrollar un tema con mucho tiempo. Entonces, para desarrollar con mucho tiempo un tema, hay que escribir un libro o hay que hacer una entrevista muy larga y esto va a que uno tiene que escuchar preguntas, hacer devoluciones, pero la realidad es mucho más grave del chiste que yo puedo hacer atrás. Y algún día quizás se van a enterar. No ahora, pero algún día se van a enterar”.

Por último, la actriz fue categórica en cuanto al modo en que eligió vivir y en cómo trata los temas familiares ante sus hijos: “Con respecto a mis hijos, están muy bien abordados. Cuando nosotros transitamos distintas cosas, lo que hay que hablarles es con la verdad. Hay muchas verdades que a ellos se les viene encima y se dan cuenta, empiezan a ordenar sus propios cajoncitos y empiezan a relacionarse y a vincularse con la gente de la mejor manera y como pueden”.

De esta manera, Araceli González no solo buscó dejar atrás los fantasmas y especulaciones, sino que también aprovechó para defender el esfuerzo de su trabajo, la construcción de una identidad propia y, por sobre todas las cosas, la paz personal que le costó conseguir. En un mensaje lleno de sinceridad, ironía y sensibilidad, la actriz se corrió del pasado mediático para reivindicar su presente y su voz.