Araceli González habló de Adrián Suar y su vínculo actual: “Con todo el mundo es divino, conmigo no”

Araceli González regresó a Eltrece y expresó su emoción por reencontrarse con el equipo técnico de sus inicios televisivos (Video: LAM, América TV)

Araceli González volvió a aparecer en la pantalla de Eltrece en el programa de Mario Pergolini, un movimiento que no pasó desapercibido y que inevitablemente reactivó años de especulaciones sobre su relación profesional y personal con Adrián Suar. En diálogo con LAM (América TV), la actriz habló sin eufemismos sobre su regreso y dejó definiciones claras sobre el vínculo con el productor, con quien mantuvo tensiones públicas en el pasado, tras su divorcio.

“Volví a Eltrece, donde empecé. Para mí este canal es mi casa, mi familia”, aseguró Araceli, visiblemente movilizada por reencontrarse con el staff técnico que la acompañó en sus primeros proyectos. “Me encontré con todos los que trabajaban en esa época y dije: ‘Por lo menos llegamos vivos’”, bromeó, fiel a su estilo, mostrando que la emoción convive con su humor filoso.

El regreso, sin embargo, abrió una puerta inevitable: ¿cómo está hoy su relación con Suar, su exmarido y padre de su hijo Toto? La actriz no esquivó la pregunta y fue directa: “Con lo cabrona que soy, imaginate si no hablé. Todo lo que tenía que decirle, se lo dije”. Pero la frase que terminó sintetizando el estado actual del vínculo fue otra: “Tengo muy buenas devoluciones. Con todo el mundo él es divino. Conmigo no”.

Al ser consultada por los motivos de aquella tensión, Araceli evitó entrar en detalles, aunque dejó en claro que la distancia no es un tema que ocupe su presente. “No es mi problema. Él sabrá. Para mí está todo bien”, insistió, marcando un límite claro respecto a un conflicto que considera superado.

A lo largo de su carrera, la actriz enfrentó rumores sobre supuestas trabas laborales dentro de Polka y del canal. Su pareja, Fabián Mazzei, llegó a insinuar públicamente que dejó de ser convocado para las tiras de Suar desde que iniciaron su relación. Araceli no lo desmintió, pero tampoco quiso profundizar: “Eso no lo sé. No es algo que yo pueda responder. Cuando vuelvo al Trece es porque yo elijo volver. Si algún día ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces la vida te está contestando sola”.

Otro de los nombres que surgió durante la nota fue el de Griselda Siciliani, quien años atrás mencionó la “calidad actoral” de Mazzei, señalando que “no sirve para ningún proyecto” generando un fuerte chispazo mediático. Araceli decidió no reavivar aquel episodio: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: no hablo de esas cosas. Yo quiero todo bien, a mí todo me gusta, yo los quiero a todos”, disparó, intentando poner paños fríos sobre aquel momento. Además, añadió: “No, yo ya respondí y le hice un programa a (Jorge) Rial divino de una hora y media. No, ya respondí eso”, sin ganas de volver a reavivar la tensión.

Entre frases de sinceridad absoluta y momentos de humor, la actriz también se refirió a Mario Pergolini y celebró su desembarco en la conducción televisiva: “Es la mejor versión de Mario. Me parece que está entero, distinto, marcado por su impronta”. Este miércoles ella fue la invitada en el late night show conducido por el periodista, Otro Día Perdido, en una charla profunda en la que repasó momentos de su vida, su carrera y proyectos a futuro.

Ya hacia el final de la entrevista, volvió a insistir en que, más allá de los años turbulentos, su energía está puesta en su presente familiar y profesional. “Yo no tengo problema con nadie. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré, tener dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajan”.