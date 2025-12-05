Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

Toto Kirzner habló después de los comentarios de su mamá, Araceli González, sobre su papá, Adrián Suar (Video: LAM, América TV)

Toto Kirzner volvió a quedar en el centro de la atención debido a la relación entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar. El joven fue abordado por un móvil de LAM (América TV) después de que su mamá diera una entrevista con definiciones sobre su vínculo actual con el padre del actor, y su respuesta sorprendió por la madurez, la claridad y la distancia emocional con la que decidió abordar un conflicto que lleva años.

Con total naturalidad, Toto comenzó admitiendo algo que ya marcaba un tono: no había visto la nota de Araceli, ni la que dio a Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Eltrece) ni la que brindó a LAM. “Pésimo hijo, de verdad”, bromeó, explicando que llegó tarde a su casa y sabía que su mamá grabaría la entrevista, pero aún no había tenido oportunidad de verla.

Cuando la cronista le preguntó si le había generado algo saber que Araceli volvió a Eltrece, lo que reavivó especulaciones sobre la relación con Suar, el actor fue sincero: le alegró verla entusiasmada, especialmente por reencontrarse con Pergolini, con quien mantiene buena relación. Pero rápidamente el diálogo se desplazó hacia el punto más sensible: las declaraciones de su madre sobre la tensión con su padre. Y ahí Toto fue categórico.

El actor aclaró que mantiene relaciones independientes con Araceli González y Adrián Suar tras su separación

“No me genera nada. Es una cosa entre ellos y yo ocupo el rol del hijo, es lo único que puedo decir”, afirmó, marcando una línea divisoria tan firme como respetuosa. Explicó que nunca interviene en los asuntos de sus padres, no porque no le importe, sino porque no le corresponde: “Yo tengo la relación con mi mamá y tengo la relación con mi viejo. Ya se separaron hace mucho tiempo, entonces no hay algo en conjunto que podamos tener así”.

La cronista insistió, preguntándole si alguna vez le había pesado la exposición de la separación o de las versiones. Pero el integrante del canal de streaming Olga mostró, otra vez, una solidez emocional que llamó la atención: “Siempre fueron muy claros para hablar uno del otro y comprenden bien los medios desde hace tantos años. A mí me educaron bárbaro sobre este tema. Estoy tranquilo porque ellos saben lo que están haciendo”.

Sobre la posibilidad de que la mala relación entre Araceli y Suar pudiera afectarlo emocionalmente, Toto respondió con total honestidad: de niño, como cualquier hijo de padres separados, pudo atravesar frustraciones o tristezas, pero nunca vivió la situación como un quiebre doloroso. “Prácticamente toda mi vida ellos estuvieron así, con esa dinámica. No me duele para nada”, aseguró.

Araceli González apuntó contra Adrián Suar en un móvil televisivo (Video: LAM, América TV)

Cuando le remarcaron que Araceli había dicho en LAM que Suar “es divino con todo el mundo, menos conmigo”, y quisieron saber si eso lo afectaba, Toto volvió a sostener su postura sin dejar lugar a interpretaciones: “No insisto, no me meten a mí. Siempre me tuvieron en claro que eso es entre él y yo, ella y yo. Y yo soy el hijo”.

Incluso ante la pregunta de si le resultaba difícil ver esa tensión expuesta públicamente, mantuvo la calma: “No pasa nada. Yo confío en mis viejos, son bastante cuerdos”. Y, sobre si imaginaba una eventual reconciliación o acuerdo entre ellos, dejó la puerta abierta sin dramatizar: “Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Y todo estará bien”.

La breve entrevista terminó confirmando un dato que a veces se pierde en el ruido mediático: Toto ya no es el niño en medio de un divorcio escandaloso, sino un adulto con vínculos independientes con cada uno de sus padres. Y, sobre todo, alguien que aprendió a diferenciar su vida personal de los conflictos ajenos, incluso cuando esos conflictos involucran a dos figuras centrales de su historia.