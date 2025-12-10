El orgulloso mensaje de Gloria Carrá a su hija Ángela Torres tras su participación en Vélez: “Mi chiquita gigante”

La emoción de Gloria Carrá al ver a Ángela Torres cumplir sus sueños

Gloria Carrá no pudo disimular su orgullo y felicidad por el gran presente de su hija mayor, Ángela Torres. A través de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió un emotivo video en el que registró los momentos más destacados de Ángela como telonera de Shakira en el estadio José Amalfitani, algo soñado tanto desde lo artístico como desde el fanatismo personal que la joven artista siente por la colombiana.

El video muestra a Ángela sobre el escenario interpretando “Luz Roja”, una de las canciones de su primer álbum de estudio. Luego, las imágenes la muestran fuera del escenario, caminando sonriente con su equipo y con Marcos Giles —su compañero de Luzu y quien, según trascendidos, sería su actual pareja—. El cierre del montaje, en medio del show de Shakira, la encuentra abrazada a sus amigos mientras de fondo suena “Antología”, remarcando tanto la alegría profesional como la calidez de los vínculos que la rodean.

“Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”, escribió Gloria en el pie de clip, resumiendo lo que significa este hito en la vida de su hija.

Ángela y Gloria se expresaron en los comentarios y enternecieron a los seguidores de la actriz (Instagram)

El ida y vuelta entre madre e hija no tardó en sumar más ternura. Ángela comentó: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”, a lo que Gloria contestó: “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. El intercambio siguió en tono de humor y cariño, confirmando la complicidad y el amor: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, bromeó Torres. “Yo pensé que era puro amor”, replicó Gloria, acompañando el comentario con emojis.

El orgullo, la emoción y los sueños cumplidos se reflejaron así en una publicación familiar que sintetiza la alegría de ver a Ángela Torres en un momento soñado de su carrera, abrazada a su gente y bajo la mirada atenta, amorosa y luminosa de su madre.

El emotivo momento que se vivió en la segunda noche de Shakira

Durante el segundo show de Shakira en el estadio José Amalfitani se vivió un momento inolvidable y cargado de emoción que sorprendió a los 45.000 fanáticos presentes. En el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la artista colombiana invitó a sus hijos Sasha y Milan al escenario para interpretar juntos la canción “Acróstico”, un tema especialmente compuesto como declaración de amor para ellos.

Shakira cantó con sus hijos en el segundo show en Buenos Aires

La escena marcó la primera vez que los niños —fruto de la relación entre Shakira y Gerard Piqué— cantaron en vivo junto a su madre. Vestidos de celeste y blanco, Sasha y Milan subieron sonrientes y algo tímidos, llenando el escenario de una intimidad y ternura pocas veces vista en un show pop de semejante envergadura. El público acompañó cada estrofa, ovacionando tanto a la estrella como a sus hijos y regalando un aplauso cerrado que marcó el punto más alto de la velada.

La reacción en las tribunas fue inmediata: miles de celulares inmortalizaron la actuación, que en minutos se viralizó en redes sociales y multiplicó los mensajes de admiración, likes y comentarios de fans conmovidos por la escena. El video del momento se transformó en tendencia, reflejando el impacto del instante tanto en la audiencia presente como en la comunidad digital.

Al terminar la canción, el gesto familiar selló la emoción: Shakira, visiblemente conmovida, recibió el abrazo de sus hijos sobre el escenario y, antes de despedirse entre ovaciones, ambos le expresaron su amor. Así, la segunda noche en Vélez se transformó en una celebración no solo del talento musical, sino también de los lazos familiares y el significado más profundo de la música compartida, dejando una huella imborrable para la artista y sus seguidores.