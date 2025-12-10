El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Shakira cantó con sus hijos, Milan y Sasha

Shakira vivió un momento especial durante su segundo concierto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, al invitar a sus hijos Sasha y Milan al escenario para interpretar juntos la canción “Acróstico”. Ante 45.000 espectadores, la artista colombiana mostró una faceta íntima y familiar, marcando la primera vez que los niños cantaron en vivo junto a su madre.

En el marco de la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la cantante sorprendió al público al presentar a Sasha y Milan, quienes aparecieron vestidos con trajes celestes y blancos. La interpretación de la canción se trató de un tema que Shakira compuso especialmente para sus hijos y se convirtió en el punto más emotivo del espectáculo. Los jóvenes, visiblemente felices, compartieron el escenario con su madre y disfrutaron de ese instante especial ante una multitud.

Shakira cantó con sus hijos el tema "Acróstico" que ya habían grabado juntos

La reacción del público fue inmediata. Miles de fanáticos acompañaron cada estrofa de la canción y ovacionaron tanto a la artista como a sus hijos, generando una atmósfera de celebración y pura vibración. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde las imágenes y videos de la actuación recibieron una avalancha de likes y comentarios, reflejando el impacto de la presentación en la audiencia y en la comunidad digital.

Al finalizar la interpretación, la emoción dominó la escena. Shakira, conmovida por la experiencia, recibió el cariño de sus hijos, fruto de su relación con Gerard Pique. Los chicos la abrazaron sonrientes y le expresaron su amor antes de despedirse del público. El gesto selló una noche significativa tanto para la familia como para los seguidores presentes.

Este concierto forma parte del cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” en Argentina, que incluyó varias fechas en Buenos Aires y continuará el 14 y 15 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba.

La cantante cantó uno de sus éxitos en el recital que dio en Buenos Aires

La serie de presentaciones ha generado gran expectativa, con localidades agotadas y un repertorio que repasa los éxitos de la carrera de la artista colombiana, consolidando su vínculo con el público argentino.

La velada quedó marcada por la alegría y la complicidad familiar, mientras Sasha y Milan, radiantes, se despidieron del escenario junto a su madre, dejando una imagen de felicidad compartida ante miles de testigos.

Cuando Shakira compuso Acróstico, el tema que cantó con sus hijos

Shakira, Acróstico , videoclip oficial, junto a Sasha y Milan hijos de la cantante y Gerard Piqué

El lanzamiento del videoclip de “Acróstico”, protagonizado por Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha, generó en 2023 un fuerte impacto emocional entre sus seguidores, al plasmar en imágenes la intimidad de una familia en proceso de cambio tras la separación de la artista con Gerard Piqué. El video, que en sus primeras dos horas superó las 800.000 reproducciones, mostró a la cantante y a sus hijos interpretando la canción en un ambiente doméstico que se vaciaba progresivamente, en clara alusión a la mudanza de la familia a Miami y al cierre de una etapa.

En el videoclip, la artista aparece sentada frente a un piano de cola en una casa que, a medida que avanza la canción, va perdiendo objetos personales: los peluches se guardan en cajas y los armarios quedan vacíos. Esta puesta en escena reforzó la referencia a la separación de Shakira y Gerard Piqué, y al proceso de adaptación de sus hijos a una nueva vida.

Shakira y sus hijos Milán y Sasha a poco de mudarse a Miami después de la separación del padre de sus hijos (2023)

La repercusión en redes sociales fue inmediata. En cuestión de minutos, la cantante y sus hijos se convirtieron en tendencia en Twitter, impulsados por el mensaje que Shakira compartió al anunciar el estreno del video oficial. En su publicación, la artista expresó: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”. Este reconocimiento público al talento y la dedicación de sus hijos conmovió a sus seguidores y sumó un matiz personal al lanzamiento.

Shakira profundizó en el vínculo musical con sus hijos al afirmar: “Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

Un momento muy especial se vivió en el recital de Buenos Aires cuando la imagen del músico, Gustavo Cerati, apareció en el escenario

La artista, que recientemente colaboró con Karol G en “TQG” y protagonizó una de las sesiones más escuchadas de Bizarrap con la #53, subrayó la importancia de este momento familiar. El mensaje concluyó con una dedicatoria directa a sus hijos: “Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.