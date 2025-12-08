Shakira llegó a la Argentina con sus hijos y encendió la previa de Vélez: todas las imágenes

Así fue la salida de Shakira hacia la Argentina con sus hijos desde Uruguay (Video: RSFotos)

La noche avanzaba y las luces del aeropuerto de Buenos Aires proyectaban una tensión especial. Pasadas las 23:30 del domingo, el rumor se confirmó: Shakira había llegado a la Argentina, envuelta en la discreta euforia de quienes saben que las próximas horas marcarán un hito. La artista colombiana, radiante tras la ventanilla del avión, descendió cautelosa junto con sus hijos, Sasha y Milan. ¿Cuántos fans soñaron con ese momento desde que supieron que el cierre latinoamericano de Las Mujeres Ya No Lloran Tour tendría a la Argentina como destino de su último escenario en la región?

El saludo de Shakira a sus fans a la salida del aeropuerto (RS Fotos)

El impactante operativo a la llegada deShakira a la Argentina (RS Fotos)

El viaje desde Punta del Este no fue el ideal, con una demora de tres horas, y dos horas en marcha el avión, debió subir en pista junto con sus hijos, tal como lo muestran las imágenes. Y a su llegada a la Argentina, terminó ante una escena de seguridad inédita: seis motos de policía y tres camionetas blindadas formaron un cordón que solo atraviesan las figuras a las que millones miran con fascinación. La cantante colombiana, con la naturalidad de quien conoce las reglas de la atención mundial, llevó a Sasha y Milan al resguardo del vehículo blindado, apretando su mano sobre el hombro de uno, dedicando el gesto dulce de una madre que protege su mundo más íntimo.

El operativo de seguridad a la espera de la cantante colombiana (RS Fotos)

De pronto, en medio del protocolo y la prisa, la sonrisa: la artista giró brevemente hacia una multitud expectante. Olas de fanáticos gritaban, estiraban brazos, se aferraban a sus cámaras y sus sueños. Desde la ventanilla, Shakira saludó con la mano, sonriendo, un gesto fugaz que para muchos fue la recompensa de horas de espera en medio de la noche. Los hijos, atentos al vaivén del entorno, supieron —quizás por centésima vez— que la normalidad para ellos implica escoltas blindadas y el clamor de extraños con lágrimas de alegría.

Aito de la Rúa a la llegada de la cantante al país (RS Fotos)

¿Quién más viajó en el mismo avión? Entre los rostros, uno reavivó la memoria colectiva: Aito De la Rúa, excuñado de la cantante, pisó suelo argentino junto a la estrella y sus hijos. Allí estaba, discreto, mediando entre pasado y presente.

De hecho, cabe recordar que hace tan solo unos días, la propia artista buscó refugio en La Colorada, la emblemática chacra de José Ignacio, propiedad de la familia De la Rúa, y allí encontró descanso absoluto, naturaleza y un clima propicio para recobrar energías. Las fotos se suceden. Las cámaras persiguen cada paso. Y la expectativa crece.

El operativo de seguridad mantuvo a los fans a un costado a la espera del paso de la cantante (RS Fotos)

La artista colombiana eligió Argentina como escenario para el cierre de una gira regional en una etapa marcada por logros extraordinarios. Serán cinco recitales (lunes 8, martes 9 y jueves 11 de diciembre en el estadio de Vélez en Buenos Aires, y sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba) antes de terminar el año con tres presentaciones en Hollywood, Florida, el 27, 28 y 29 de diciembre. El reencuentro con el público local representa mucho más que una escala en sus shows: “¡Estoy aquí, Latinoamérica!¡ Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, escribió en una publicación que generó una ola de entusiasmo entre fanáticos de todas las edades.

Al paso del vehículo que la trasladaba, la cantante no dudó en saludar a los fanáticos que allí la esperaban (RS Fotos)

El impacto de la gira actual se refleja en cifras que la consolidan como una de las figuras más relevantes de la música global. Según Billboard Boxscore, la artista ocupa el segundo puesto en el Top 10 mundial de las giras más taquilleras de 2025, superando a nombres como Paul McCartney y Bruno Mars. Además, es la única latina en ese selecto grupo.

Los fanáticos, a la espera de conseguir alguna imagen de la cantante (RS Fotos)

Más de un millón de espectadores en la región y ventas récord en cada ciudad confirman su posición como la artista femenina latina más influyente y uno de los grandes fenómenos culturales de las últimas décadas. Su más reciente álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”, debutó con cifras inéditas y fue certificado siete veces Platino en tiempo récord. La colaboración con Bizarrap en “Shakira|BZRP Music Sessions #53″ marcó un hito al convertirse en la canción en español más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, lo que la catapultó directamente al Top 10 global.