Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La colaboración entre Shakira y Bizarrap ha representado un momento clave en la trayectoria de la artista colombiana. En una entrevista exclusiva con Marley en Por el mundo (Telefe), realizada durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira compartió detalles sobre el proceso creativo y la conexión personal que la une al productor argentino.

La cantante relató que, tras escribir la Sesión 53, experimentó una sensación de alivio: “Me acuerdo después de escribir la Sesión 53, me sentí tan liviana. Como que lo necesitaba, ¿no?”, expresó, subrayando el efecto liberador que tuvo para ella la creación de este tema.

La afinidad profesional y personal entre Shakira y Bizarrap se hizo evidente en el estudio, donde ambos comparten una marcada obsesión por el detalle y el perfeccionismo. “Yo digo que Biza es mi consuelo porque me doy cuenta que no soy la única loca obsesiva que se queda con una mezcla hasta el último momento. O sea, Bizarrap es igual”, afirmó la cantante, destacando el nivel de exigencia que ambos aplican a su trabajo.

“Es igual, es igual. Es obstinado y perfeccionista y, sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca, no quiere entregar la música, no la quiere entregar. Y a mí me pasa igual. Y digo que bueno, he encontrado mi par, en ese sentido. Dios los cría y ellos se juntan”, agregó la colombiana.

La evolución de la colaboración musical entre ambos artistas se reflejó en el paso de la Sesión 53 a “Soltera”, una canción que, según la propia cantante, representa una nueva etapa de empoderamiento y libertad personal. “Hicimos Soltera. Así que mira, hemos vivido como distintas etapas, porque Soltera es ya como el empoderamiento, ¿no?”, explicó la cantante, resaltando el cambio de perspectiva que implica esta nueva obra. En tono distendido, añadió: “No tengo que reportarme”, haciendo referencia a la independencia que siente en esta fase de su vida.

El vínculo entre Shakira y Argentina quedó reflejado al recordar a Gustavo Cerati, quien participó en la grabación de “No” en el año 2005 para el álbum "Fijación oral vol. 1“. La artista compartió una anécdota sobre el legendario músico argentino: “Viví momentos inolvidables con él. Siempre llevaba una libreta marrón porque decía que era un ‘coleccionista de palabras’. Recurría a ellas; me parece una idea maravillosa, lo recuerdo muchísimo”, expresó.

La cantante abordó también su perspectiva sobre la evolución de su oficio, señalando que la pasión sigue intacta. Como declaró: “Cada vez disfruto más; siento como si estuviera empezando. Todo lo que viví me hizo más fuerte y más aferrada a este oficio que me ayuda a expresarme y sanar. Después de mis hijos, este trabajo y mi público son el mayor regalo que Dios me dio”.

En el plano familiar, Shakira conversó junto a Marley sobre la faceta creativa de Milan y Sasha. Destacó el talento musical de sus hijos, y con humor agregó: “Sí, porque del papá no”, aludiendo a que la inclinación artística de ambos proviene de su lado.

Finalmente, la artista reflexionó acerca de los obstáculos que tuvo que sortear tanto por su género como por su origen. Recordó los retos de construir una carrera desde Colombia, país que en sus inicios no contaba con una tradición consolidada en el género pop: “Viví prejuicios y discriminación cuando en Colombia no existía cultura del pop”, afirmó. También se refirió al impacto de los avances tecnológicos que han transformado la industria musical en las últimas tres décadas.

En la parte final de la entrevista, Shakira reflexionó sobre la intensidad y el disfrute que caracterizan su presente profesional. “Aunque si me viera la gente todo lo que trabajo, dirán: ‘¿Así es que se pasa tan rico soltera? ¿Trabajando así como esta mujer?’”, comentó entre risas, dejando ver que su soltería transcurre entre largas jornadas creativas y una dedicación absoluta a su arte, una faceta que, según sus propias palabras, la llena de satisfacción y plenitud