Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

En medio de sus vacaciones en Brasil, la artista compartió con sus seguidores cuál es el tratamiento que evade hace 20 meses

Ante sus seguidores, Jimena Barón mostró su rostro y confesó que evitó realizarse un particular tratamiento estético (Instagram)

A través de sus redes, Jimena Barón cultiva un ida y vuelta permanente con sus seguidores donde lo personal, lo cotidiano y lo íntimo se entremezclan con naturalidad. En el universo digital muestra tanto su faceta de madre de dos hijos y su rutina familiar con Matías Palleiro, como los altibajos y sorpresas que le entrega la vida, y allí la cantante se anima a profundizar en los temas que la preocupan, divierten y, sobre todo, en los cambios que elige transitar en su cuerpo y en su imagen. Así lo hizo en las últimas horas, cuando decidió hablar abiertamente de una decisión estética que durante años fue una rutina para ella y ahora elige dejar atrás: la toxina botulínica.

El momento de sinceridad se dio en sus historias de Instagram, mientras Jimena se probaba collares y pulseras artesanales de caracoles y piedras que compró en Brasil, uno de sus refugios preferidos. “Hace 20 meses que no me pongo botox y estoy pensando en seguir así, ¿qué dicen?”, consultó a sus seguidores en un breve clip en el que se mostró relajada, natural y sin maquillaje.

Lejos de posar desde la perfección, la artista aprovechó el video para señalar con el dedo la zona de su ceño, el único detalle que la incomoda del cambio. “Me jode un poco la arruga del ceño, pero el resto creo que me gusta más así”, escribió sobre la imagen, compartiendo con su audiencia las reales contradicciones de dejar atrás algunos tratamientos estéticos.

La artista expresó su incomodidad ante las líneas de expresión del entrecejo

La reacción no tardó en llegar. Decenas de seguidores le enviaron mensajes de apoyo, interacciones y palabras llenas de empatía. “Estás brutal”, le escribió una usuaria. “Regia, seguí así”, sumó otra. “Sos hermosa así como estás”, fue una de las frases más repetidas, reafirmando que la belleza sin filtros ni retoques es tema de identificación para muchas.

Esta apuesta por la belleza natural es parte de un proceso para Jimena Barón. En mayo de 2024, la artista ya había confesado haber reemplazado la toxina botulínica por métodos caseros. Compartió, casi como si fuera un tip de belleza doméstica, su truco estrella contra las arrugas: una cinta blanca, común y rígida, que pega entre sus cejas antes de dormir en un intento por combatir las líneas de expresión. “Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, relató en un video, mientras mostraba la cinta pegada y explicaba cómo la ayudaba a no despertarse con “las dos rayas” entre las cejas después de dormir. “Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene. La cinta es cualquiera, lo vi en TikTok. No voy a decir la marca, son unas rígidas y como no existen en Argentina dije ‘me voy a poner cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana ¡no hay arruga!”, contó sonriente.

La opinión de los seguidores de la artista ante la posibilidad de volver a hacerse un retoque

Así, la vuelta de Jimena al proceso de belleza más honesto y realista parece estar marcada tanto por el disfrute como por la aceptación. La ex “La Cobra” elige cuidarse para ella misma, sin buscar la aprobación y sin las exigencias de un ideal difícil de sostener. Madura y confiada, valora la opinión de los suyos, pero no queda atada al qué dirán. Encontró en la conversación con sus fans el soporte para navegar este cambio y para revalorizar, de la mano de recuerdos y rutinas cotidianas, una naturalidad que la libera.

Jimena Barón se sinceró con sus seguidores y compartió el método casero que le ayuda a evitar las marcas de expresión en el entrecejo (Instagram)

Cada consejo, tip o reflexión que comparte sobre la maternidad, los cambios físicos y las emociones de la adultez termina resonando en una audiencia que agradece su autenticidad. La vida cotidiana con sus hijos, sus publicaciones espontáneas y sus trucos de belleza forman, junto a las canciones, los ensayos y los nuevos proyectos, el universo real de una artista que apuesta a sentirse bien desde adentro hacia afuera.

