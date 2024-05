Jimena Barón dio a conocer su método casero para combatir las arrugas de la cara y revolucionó a sus fanáticos

Jimena Barón explicó cómo evita las arrujas del entrecejo (Video: TikTok)

Jimena Barón ha logrado posicionarse como una de las figuras del mundo del espectáculo más queridas dentro de las redes sociales. Al natural, la cantante no se guarda nada a la hora de compartir sus vivencias y reflexiones a sus fieles seguidores. Pero eso no es todo, ya que también aprovecha su lugar para dar consejos de belleza, los cuales han causado revuelo gracias a su particular método casero para combatir las arrugas.

Preocupada por las líneas de expresión que se le forman en su entrecejo, la intérprete se decidió por probar una técnica que descubrió al investigar en las plataformas sociales. “Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, señaló al hacer alusión a una cinta blanca que se pegó entre las cejas. A su vez, explicó que esto la ayudaba a no despertarse con las dos “rayas” que se le forman en ese sitio de la cara mientras duerme por la noche.

“Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene. La cinta es cualquiera, yo lo vi en TikTok. No voy a decir la marca (de la cinta), son unas rígidas y como no existen en la Argentina dije: ‘Me voy a poner una cinta cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana ¡no hay arruga!”, continuó la compositora de “La Cobra”, al mismo tiempo en el que compartió el resultado que obtuvo gracias a este descubrimiento, que ya fue tendencia en redes durante un largo tiempo. “Dato. Dato tremendo, baratísimo e inofensivo”, sumó al demostrar que tenía buenos resultados en un intento de evitar la necesidad de recurrir a cirugías estéticas.

La artista encontró un método completamente casero que la ayudó a evadir las líneas de expresión (Instagram)

Ante el consejo que decidió compartirle a sus fanáticos, los internautas decidieron responderle y hablar de sus propias experiencias. Incluso, más de una le hizo consultas sobre la efectividad de la técnica, en especial si ayudaba en otros sectores del rostro. “Ya me veo 24/7 con la cinta en toda la cara”, “Me tendría que encintar la cara entera”, “Yo tengo la misma arruga”, “Quedás divina con esas cintas”, “Me voy a gastar toda la cinta”, fueron algunas de las tantas reacciones que le dejaron a la expareja de Daniel Osvaldo en la sección de comentarios.

Jimena Barón reflexionó sobre la maternidad en las redes sociales

La intérprete se sinceró a la hora de hablar del reloj biológico de las mujeres (Video: TikTok)

Tras hablar sobre el método que utiliza, la artista se refirió a un video que se viralizó en los últimos días y que le dio lugar para hablar en el ciberespacio. “Era una mujer hablando sobre cómo las mujeres de mi edad, entre los 35 y 40 años, si estamos en una relación le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance de ser madres. El chabón puede, a los 40, cortar una relación, o diez años hasta los 50 agarrarse una piba joven y ser padre”, explicó la intérprete ante la cámara.

“A los 40, el pibe recién está en el boliche pensando qué trago tomar, porque ni siquiera eso sabe, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico. Más allá de cómo te sientas, de tu energía, de tu cuerpo, si estás mejor o peor que antes, hay un reloj biológico”. En ese sentido, Barón señaló que “son años mucho más importantes que los de la vida de un chabón común y corriente porque son nuestra última chance de ser madre si queremos y podemos” y, además, volvió a hacer hincapié en que los hombres “tienen toda la vida para ser padres, ustedes no”.

“Si estás en pareja que sea un tema esto, que sea un tema de conversación, sean sinceras con ustedes mismas. Si tienen el deseo, tengan mucho cuidado con estos años que no vuelven, no hay vuelta atrás”, continuó en otro momento del video. Y, a modo de cierre, concluyó: “Si quieren ser madres, no estén con una persona que le de miedo charlarlo. Son años importantísimos, no hay vuelta atrás, son irrecuperables. Ellos tienen toda la vida, cuando sea tarde puede ser un tema súper doloroso, cuídenlos”.