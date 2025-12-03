Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

La declaración que hizo enojar a Ivana Figueiras (Video: A la Tarde-América TV)

Hace algunas semanas, la vida de Ivana Figueiras quedó en el centro de la escena mediática a raíz de su relación con Darío Cvitanich, expareja de Chechu Bonelli. A lo largo del último fin de semana, Ivana decidió poner fin al vínculo con el exfutbolista luego de un escándalo generado por la intensa exposición, mensajes cruzados en redes y un clima de tensión creciente en torno a la pareja. Lo ocurrido no solo tuvo consecuencias en la esfera mediática, sino también en la salud de la empresaria, ante las versiones que circularon sobre un posible cuadro de estrés.

En el programa A la tarde (América TV), el periodista Oliver Quiroz aportó detalles tras hablar con Carolina, socia de Figueiras, en la marca de ropa interior que ambas llevan adelante. “Porque me dicen que Ivana no está pasando un buen momento a nivel personal ni de salud, que estuvo internada el fin de semana a raíz de todo este escándalo que se desató con Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. Es la información que me suma. Y también lo que me agrega es que Ivana quedó un poco dañada o dolida, o todavía no supera lo que fue la separación con el padre de su segunda hija, con su anterior pareja antes de Darío”, relató Quiroz en el ciclo de espectáculos.

El cronista profundizó sobre el impacto anímico de la situación: “La persona con la que hablé se presentó como la socia de Ivana, que trabajan juntas, las que tienen juntas este local. Y también lo que me sumó es que lo que desató todo esto —el problema del estrés, todo lo que le provocó a Ivana— es que, bueno, también comenzó a recibir insultos en sus redes sociales. No podía publicar nada. Le llegaban comentarios de la niñera de Chechu, le llegaban comentarios de gente amiga de Chechu, periodistas deportivas. Fue una suma de cosas en las que Ivana no podía estar tan tranquila”.

Las horas pasaron y la preocupación por la salud de la empresaria fue creciendo, hasta que hace tan solo unas horas decidió abordar el tema en sus redes sociales. En una historia de Instagram, Ivana compartió la captura del programa conducido por Karina Mazzocco en el que se hablaba de su supuesta internación y fue categórica: “Nunca estuve internada. Gracias”.

Ivana negó haber estado internada durante el fin de semana (Instagram)

Cronología de una separación

El sábado por la tarde, luego de una seguidilla de descargos en sus redes sociales, la modelo compartió una última historia que encendió las alarmas sobre el presente de su relación. El mensaje de su seguidora era en contra de Bonelli y con una advertencia para Cvitanich: “Totalmente. Tiene graves problemas psicológicos y no suelta. Que entienda y acepte la derrota. Y, por otro lado, que él te cuide. Sos mucha mujer, con los pies en la tierra para andar aguantando esta locura”.

Por alguna razón, la modelo decidió responderle a la seguidora y la confusión no tardó en tener rienda suelta, donde las especulaciones acerca de una separación no tardaron en ser las protagonistas: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”. En un segundo mensaje sumó: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

Al instante, la frase “yo hoy estoy sola” generó especulaciones sobre una separación, sobre todo porque tan solo unas horas antes, Cvitanich había publicado una selfie junto a Ivana en el sillón de su casa, acompañada por la dedicatoria amorosa: “Te amo. Gracias por tanto”. Mientras tanto, no hay rastros en sus redes del tiempo qeu compartieron juntos.