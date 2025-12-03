Teleshow

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

En medio del escándalo que protagoniza con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, la empresaria dio su versión de lo ocurrido durante el fin de semana

Guardar
La declaración que hizo enojar a Ivana Figueiras (Video: A la Tarde-América TV)

Hace algunas semanas, la vida de Ivana Figueiras quedó en el centro de la escena mediática a raíz de su relación con Darío Cvitanich, expareja de Chechu Bonelli. A lo largo del último fin de semana, Ivana decidió poner fin al vínculo con el exfutbolista luego de un escándalo generado por la intensa exposición, mensajes cruzados en redes y un clima de tensión creciente en torno a la pareja. Lo ocurrido no solo tuvo consecuencias en la esfera mediática, sino también en la salud de la empresaria, ante las versiones que circularon sobre un posible cuadro de estrés.

En el programa A la tarde (América TV), el periodista Oliver Quiroz aportó detalles tras hablar con Carolina, socia de Figueiras, en la marca de ropa interior que ambas llevan adelante. “Porque me dicen que Ivana no está pasando un buen momento a nivel personal ni de salud, que estuvo internada el fin de semana a raíz de todo este escándalo que se desató con Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. Es la información que me suma. Y también lo que me agrega es que Ivana quedó un poco dañada o dolida, o todavía no supera lo que fue la separación con el padre de su segunda hija, con su anterior pareja antes de Darío”, relató Quiroz en el ciclo de espectáculos.

El cronista profundizó sobre el impacto anímico de la situación: “La persona con la que hablé se presentó como la socia de Ivana, que trabajan juntas, las que tienen juntas este local. Y también lo que me sumó es que lo que desató todo esto —el problema del estrés, todo lo que le provocó a Ivana— es que, bueno, también comenzó a recibir insultos en sus redes sociales. No podía publicar nada. Le llegaban comentarios de la niñera de Chechu, le llegaban comentarios de gente amiga de Chechu, periodistas deportivas. Fue una suma de cosas en las que Ivana no podía estar tan tranquila”.

Las horas pasaron y la preocupación por la salud de la empresaria fue creciendo, hasta que hace tan solo unas horas decidió abordar el tema en sus redes sociales. En una historia de Instagram, Ivana compartió la captura del programa conducido por Karina Mazzocco en el que se hablaba de su supuesta internación y fue categórica: “Nunca estuve internada. Gracias”.

Ivana negó haber estado internada
Ivana negó haber estado internada durante el fin de semana (Instagram)

Cronología de una separación

El sábado por la tarde, luego de una seguidilla de descargos en sus redes sociales, la modelo compartió una última historia que encendió las alarmas sobre el presente de su relación. El mensaje de su seguidora era en contra de Bonelli y con una advertencia para Cvitanich: “Totalmente. Tiene graves problemas psicológicos y no suelta. Que entienda y acepte la derrota. Y, por otro lado, que él te cuide. Sos mucha mujer, con los pies en la tierra para andar aguantando esta locura”.

Por alguna razón, la modelo decidió responderle a la seguidora y la confusión no tardó en tener rienda suelta, donde las especulaciones acerca de una separación no tardaron en ser las protagonistas: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”. En un segundo mensaje sumó: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

Al instante, la frase “yo hoy estoy sola” generó especulaciones sobre una separación, sobre todo porque tan solo unas horas antes, Cvitanich había publicado una selfie junto a Ivana en el sillón de su casa, acompañada por la dedicatoria amorosa: “Te amo. Gracias por tanto”. Mientras tanto, no hay rastros en sus redes del tiempo qeu compartieron juntos.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasDarío CvitanichChechu BonelliA la tarde

Últimas Noticias

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

La producción revela material inédito sobre la vida personal y profesional de la cantante y generó gran expectativa entre sus fanáticos

Lali Espósito presenta su documental:

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

En su último evento juntos, la empresaria y el exfutbolista mostraron cómo se transformó su amor desde que trabajan juntos en Masterchef Celebrity y ambos decidieron fortalecer el vínculo familiar

Wanda Nara y Maxi López

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

La conductora de Pasó en América lanzó una observación sobre la modelo y se sorprendió al notar que su micrófono estaba abierto

Sabrina Rojas criticó el look

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Es actor, tiene 12 años y cautivó a la audiencia con su espontaneidad y humor durante la inesperada apertura de Otro día perdido

Quién es Dante Barbera, el

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

En medio del revuelo mediático de la modelo con su expareja e Ivana Figueiras, la conductora reflexionó a través de un video de superación

Chechu Bonelli compartió un particular
DEPORTES
FIFA dio a conocer a

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

TELESHOW
Lali Espósito presenta su documental:

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

INFOBAE AMÉRICA

“La edición número 50 de

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional