La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

Cansada de las críticas y la exposición desmedida, Ivana Figueiras subió un descargo en sus redes (Instagram)

El 26 de septiembre, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron oficializar su relación tras la separación del exfutbolista con Chechu Bonelli. El anuncio no tardó en causar revuelo público y mediático: desde el inicio, la empresaria fue señalada como “la tercera en discordia” en el matrimonio anterior y rápidamente pasó a afrontar rumores y comentarios que cruzaban lo privado y lo público. Lejos de quedarse en silencio, Ivana optó por responder de forma directa en sus redes, marcando firmes límites respecto a la exposición personal y, especialmente, el cuidado de sus hijas.

La situación escaló en las últimas horas, luego de que Ángel de Brito compartiera un video donde Ivana y la hija menor de la empresaria con Cvitanich aparecen en un shopping, lo que motivó a la modelo a poner límites y realizar un fuerte descargo en sus redes sociales para defender su privacidad y la de su familia. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, escribió Ivana sobre la imagen, y añadió en una segunda historia: “Y al menos aprende mi nombre amor. Con mis hijas no. GRACIAS”.

Acto seguido, realizó un descargo más profundo sobre el hostigamiento recibido: “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen me bardeen. Me digan rompe hogares, rompe familias. Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”. Y siguió: “A partir de ahí sufrí amenaza de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndome diciéndome que ni lo intente y enterar cosas más (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su depto me manda fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. GRACIAS”.

Ivana fue clara y pidió que se respete la privacidad de su hija menor

En una advertencia, subrayó: “Y juro por Dios que alguien filma a mi hija sin mi consentimiento y soy capaz de cualquier cosa. Les avisé.” Luego de su reclamo en redes, el conductor de América TV optó por eliminar el video. Ivana compartió una captura de la conversación (ocultando sus propios mensajes iniciales) y sumó: “Con mis hijas no. Les juro que por mis hijas mato a quien sea”.

Cerró su descargo con una foto movida de su jean y un mensaje dirigido a Chechu: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.

Finalmente, Ivana respondió a algunos seguidores y destacó especialmente uno de los mensajes recibidos: “Cada día me doy más cuenta el entorno sano que tengo. Hijas, amigas de toda la vida, familia. Todo esto no forma parte de mí, ni de mi esencia. No tengo nada que ver con nada de esto. Gracias a todos por los mensajitos. Los amo”.

Cansada de que la traten como la tercera en discordia, dio la fecha en la que vio por primera vez a su novio: "El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío" (Instagram)

El intenso descargo de Ivana Figueiras no solo marcó un límite claro al hostigamiento y la exposición personal, sino que también evidenció la necesidad de repensar los códigos del espectáculo y la privacidad. Entre advertencias, sinceridad y cansancio acumulado, dejó en claro que su prioridad indiscutible son sus hijas y que no está dispuesta a tolerar que se vulnere su intimidad ni a formar parte de polémicas ajenas a su propia vida. Al cerrar filas sobre su familia y sus vínculos sinceros, Ivana reivindicó la importancia de preservar el entorno sano y ajeno al “circo mediático”, asegurando que, frente a cualquier ataque, su decisión será siempre proteger lo verdaderamente esencial.