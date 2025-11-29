Teleshow

La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

La empresaria usó sus redes sociales para marcar los límites en cuanto a su vida personal y apuntó contra Chechu Bonelli

Guardar
Cansada de las críticas y
Cansada de las críticas y la exposición desmedida, Ivana Figueiras subió un descargo en sus redes (Instagram)

El 26 de septiembre, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron oficializar su relación tras la separación del exfutbolista con Chechu Bonelli. El anuncio no tardó en causar revuelo público y mediático: desde el inicio, la empresaria fue señalada como “la tercera en discordia” en el matrimonio anterior y rápidamente pasó a afrontar rumores y comentarios que cruzaban lo privado y lo público. Lejos de quedarse en silencio, Ivana optó por responder de forma directa en sus redes, marcando firmes límites respecto a la exposición personal y, especialmente, el cuidado de sus hijas.

La situación escaló en las últimas horas, luego de que Ángel de Brito compartiera un video donde Ivana y la hija menor de la empresaria con Cvitanich aparecen en un shopping, lo que motivó a la modelo a poner límites y realizar un fuerte descargo en sus redes sociales para defender su privacidad y la de su familia. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, escribió Ivana sobre la imagen, y añadió en una segunda historia: “Y al menos aprende mi nombre amor. Con mis hijas no. GRACIAS”.

Acto seguido, realizó un descargo más profundo sobre el hostigamiento recibido: “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen me bardeen. Me digan rompe hogares, rompe familias. Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”. Y siguió: “A partir de ahí sufrí amenaza de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndome diciéndome que ni lo intente y enterar cosas más (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su depto me manda fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. GRACIAS”.

Ivana fue clara y pidió
Ivana fue clara y pidió que se respete la privacidad de su hija menor

En una advertencia, subrayó: “Y juro por Dios que alguien filma a mi hija sin mi consentimiento y soy capaz de cualquier cosa. Les avisé.” Luego de su reclamo en redes, el conductor de América TV optó por eliminar el video. Ivana compartió una captura de la conversación (ocultando sus propios mensajes iniciales) y sumó: “Con mis hijas no. Les juro que por mis hijas mato a quien sea”.

Cerró su descargo con una foto movida de su jean y un mensaje dirigido a Chechu: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.

Finalmente, Ivana respondió a algunos seguidores y destacó especialmente uno de los mensajes recibidos: “Cada día me doy más cuenta el entorno sano que tengo. Hijas, amigas de toda la vida, familia. Todo esto no forma parte de mí, ni de mi esencia. No tengo nada que ver con nada de esto. Gracias a todos por los mensajitos. Los amo”.

Cansada de que la traten
Cansada de que la traten como la tercera en discordia, dio la fecha en la que vio por primera vez a su novio: "El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío" (Instagram)

El intenso descargo de Ivana Figueiras no solo marcó un límite claro al hostigamiento y la exposición personal, sino que también evidenció la necesidad de repensar los códigos del espectáculo y la privacidad. Entre advertencias, sinceridad y cansancio acumulado, dejó en claro que su prioridad indiscutible son sus hijas y que no está dispuesta a tolerar que se vulnere su intimidad ni a formar parte de polémicas ajenas a su propia vida. Al cerrar filas sobre su familia y sus vínculos sinceros, Ivana reivindicó la importancia de preservar el entorno sano y ajeno al “circo mediático”, asegurando que, frente a cualquier ataque, su decisión será siempre proteger lo verdaderamente esencial.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasDarío DvitanichChechu BonelliÁngel de Brito

Últimas Noticias

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

El pequeño grabó la canción para el espectáculo navideño del productor y emocionó a su papá en el proceso

El orgullo de Flavio Mendoza

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

El periodista deportivo, exdirector de Medios de la AFA y una de las plumas más brillantes en Infobae narró a través de un emotivo video el proceso que lo llevó de la incertidumbre por una leucemia a una nueva etapa vital

Cherquis Bialo contó cómo fue

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

Los artistas coincidieron en el Faena y charlaron animadamente de sus respectivas carreras. Qué disco le obsequió el argentino y cómo seguirá el vínculo

Así fue el encuentro entre

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

El movimiento urbano se expande con figuras consagradas, eventos internacionales y una comunidad que trasciende generaciones. La palabra de referentes como Arkano, Frescolate y Azuky a Teleshow

De las plazas a estadios

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

La modelo abrió su corazón y reflexionó sobre los daños afectivos colaterales luego de la ruptura con el padre de sus hijas

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó
DEPORTES
Sufrió un brutal golpe en

Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verla en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
El orgullo de Flavio Mendoza

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

INFOBAE AMÉRICA

Murió Tom Stoppard, relevante autor

Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento