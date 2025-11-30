La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas en su relación con Darío Cvitanich (Instagram)

Luego de una seguidilla de descargos en sus redes sociales, Ivana Figueiras compartió una última historia que encendió las alarmas sobre el presente de su relación con Darío Cvitanich, a pocas semanas la separación con Chechu Bonelli. Después de escribir todo lo que sentía respondió los mensajes privados que le enviaron cuatro seguidores apoyándola en esta tormenta. En ese marco, fue en el último ida y vuelta en el que se dio una sorpresiva declaración.

El mensaje de su seguidora era en contra de Bonelli y con una advertencia para Cvitanich: “Totalmente. Tiene graves problemas psicológicos y no suelta. Que entienda y acepte la derrota. Y, por otro lado, que él te cuide. Si no lo rajas, sos mucha mujer, con los pies en la tierra para andar aguantando esta locura”.

"Yo hoy estoy sola", la frase de Ivana que comenzó rumores de separación

Por alguna razón la modelo decidió responderle y la confusión no tardó en tener rienda suelta: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”. En un segundo mensaje sumó: “Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

Al instante, la frase “yo hoy estoy sola” generó especulaciones sobre una separación, sobre todo porque tan solo unas horas antes, Cvitanich había publicado una selfie junto a Ivana en el sillón de su casa, acompañada por la dedicatoria amorosa: “Te amo. Gracias por tanto”.

La declaración de amor Cvitanich horas antes del escándalo

Durante el fin de semana largo la pareja había estado en José Ignacio y ella subió un posteo con el exfutbolista. En la foto posaban juntos sentados sobre la arena en una playa durante una jornada soleada. Ambos llevan gafas de sol oscuras y ropa informal en tonos neutros; Cvitanich apoya la cabeza en su mano derecha, mientras Figueiras sonríe levemente hacia la cámara. Detrás se observan césped bajo, una casa de techo rojo y cielo azul despejado, que completan un entorno relajado y natural.

“De este finde increíble”, había escrito Figueiras en el pie de foto y del periodista deportivo no tardó en llegar: “¡Sos lo más lindo! Te quiero”. Este posteo, que se podía encontrar en el perfil de la empresaria fue eliminado o archivado, lo que hace que las posibilidades de la separación más amplias.

El posteo ya no se encuentra más en el perfil de Ivana (Instagram)

El enojo de la dueña de una tienda de ropa interior escaló en las últimas horas, luego de que Ángel de Brito compartiera un video donde Ivana y la hija menor de la empresaria con Cvitanich aparecen en un shopping, lo que motivó a la modelo a poner límites y realizar un fuerte descargo en sus redes sociales para defender su privacidad y la de su familia. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, escribió Ivana sobre la imagen, y añadió en una segunda historia: “Y al menos aprende mi nombre amor. Con mis hijas no. GRACIAS”.

Acto seguido, realizó un descargo más profundo sobre el hostigamiento recibido: “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen me bardeen. Me digan rompe hogares, rompe familias. Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”. Y siguió: “A partir de ahí sufrí amenaza de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndome diciéndome que ni lo intente y enterar cosas más (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su depto me manda fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. GRACIAS”.

Cerró su descargo con una foto movida de su jean y un mensaje dirigido a Chechu: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”.