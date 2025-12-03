Teleshow

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

En medio del revuelo mediático de la modelo con su expareja e Ivana Figueiras, la conductora reflexionó a través de un video de superación

Guardar
El particular mensaje que compartió Chechu Bonelli después del escándalo mediático con su expareja Darío Cvitanich y la exnovia del exfutbolista, Ivana Figueiras (Instagram)

El final entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich no solo sorprendió por el hermetismo con el que durante 14 años llevaron su vida pública, sino que también expuso, con el correr de los meses, las heridas y tensiones familiares que permanecían puertas adentro. Tras oficializarse la separación en julio, la expareja se vio envuelta en nuevos conflictos, idas y vueltas mediáticas e incómodas réplicas en redes sociales. En ese escenario, Chechu se animó a abrir su corazón en una entrevista para el streaming La Casa. Sus palabras levantaron polvareda, y en medio del escándalo, eligió compartir en sus redes personales un mensaje que deja en claro su nueva filosofía para enfrentar este momento crucial.

Si bien eligió no dar más declaraciones a raíz del enojo del padre de sus hijas, Chechu decidió canalizar sus reflexiones a través de su cuenta de Instagram. Allí, a modo de mensaje para sí misma compartió un clip viral inspirado en las palabras del periodista e influencer boliviano Daniel Dueñas, que resume una filosofía de vida: “La mujer que se acostumbró a dormir sola, a comer sola y a resolver sola, dice que es peligrosa porque ya no tolera excusas ni ausencias disfrazadas de ocupación. No quiere promesas, ella quiere hechos. Como le decía mi abuela a mi hermana: si estando con un hombre pasás las mismas necesidades que sola, mejor quedate sola. Y es que una mujer que aprendió a sostenerse a sí misma, ya no busca que alguien la salve, busca que alguien la acompañe”.

Chechu se animó a posar
Chechu se animó a posar con un top y short color nude mientras intenta seguir adelante con su vida después de su separación de Darío Cvitanich (Instagram)

El video continúa: “No necesita milagros, necesita coherencia. Porque después de superar noches difíciles, de levantarse cada vez que la vida la empujó, descubrió que su paz vale más que cualquier presencia a medias. Una mujer así entiende su valor, reconoce lo que merece y no se conforma con migajas emocionales. Sabe que el amor se demuestra, no se promete. Por eso, quien quiera entrar en su vida debe hacerlo con respeto”. Sobre la publicación, Chechu fue directa al respecto.“Anoten ja ja. Bye”, escribió, dejando en claro su postura frente a futuras relaciones y el deseo de priorizar la tranquilidad emocional propia.

En paralelo a esa declaración pública de principios, la modelo compartió con sus seguidores una sesión de fotos diferente. Se animó a mostrarse en una faceta más íntima y estética, posando con un conjunto de tejido liviano en tono nude: top de tiras con detalle de lazo y short de puntilla blanca a los lados. Luciendo el pelo mojado hacia atrás y envuelta en una luz suave que marcaba los contornos de su figura, la imagen tuvo como fondo el clásico Nothing Compares 2 U, reforzando el clima de introspección, vulnerabilidad y belleza simple que transmitió la historia.

La conductora se animó a
La conductora se animó a una jugada sesión de fotos en medio del conflicto con su expareja Darío Cvitanich (Instagram)

La sesión se completó con una segunda imagen en blanco y negro, en la que Chechu repitió el look pero varió la postura, pasando a una imagen de frente con expresión serena. La apuesta visual, lejos de lo habitual en sus posteos, cosechó elogios tanto por parte de sus seguidores como de colegas, y terminó de instalar, por esa vía, la idea de un presente de aceptación y renovación, donde el dolor de la ruptura cede lugar a nuevas búsquedas y afirmaciones personales.

Así, entre reflexiones, imágenes y mucha actitud, Chechu Bonelli transita una versión propia del “después del amor”, donde la fortaleza, la autenticidad y la búsqueda de respeto marcan la hoja de ruta de su presente, aun en medio de los ecos que suenan del pasado. Sus publicaciones, lejos de polemizar, la muestran enfocada en la paz, la salud emocional y el derecho a escribir su propia historia, sin pedir permiso y sin volver atrás.

Temas Relacionados

Chechu BonelliDarío CvitanichEscándaloIvana

Últimas Noticias

Quién es Dante Barbera, el niño reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Es actor, tiene 12 años y cautivó a la audiencia con su espontaneidad y humor durante la inesperada apertura de Otro día perdido

Quién es Dante Barbera, el

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

La diva de los teléfonos se mostró en su refugio de La Mary, lejos del glamour y los maquillajes y realizando una actividad hogareña

El pasatiempo casero de Susana

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

El director repasó la carga emocional y el impacto de la enfermedad en la dinámica de la relación entre una mamá y su hijo

El crudo relato de Guillermo

Maxi López proyecta su futuro luego del nacimiento de su hijo: “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo”

Luego de sorprender como una de las revelaciones de MasterChef Celebrity y mientras palpita la llegada de Lando, el ex de Wanda Nara dio pistas sobre su futuro

Maxi López proyecta su futuro

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

Se cumplen 60 años del lanzamiento del disco que marcó un claro salto en cuanto a la madurez personal y musical de los Fab Four

Rubber Soul, cuando el alma
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

TELESHOW
El pasatiempo casero de Susana

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

Maxi López proyecta su futuro luego del nacimiento de su hijo: “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo”

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

INFOBAE AMÉRICA

Las revelaciones de las nuevas

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

Europa acordó poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027

Salvador Nasralla quiere que Juan Orlando Hernández sea juzgado en Honduras tras al indulto de Donald Trump