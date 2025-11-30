Teleshow

La tajante respuesta de Darío Cvitanich a Chechu Bonelli luego de sus palabras sobre su madre: “Con mi familia no”

Después de las declaraciones de la modelo sobre la abrupta ruptura del vínculo con su exsuegra, el exfutbolsita salió a responderle de manera contundente con su versión de los hechos

Chechu Bonelli contó cómo era su relación con su exsuegra y el difícil momento que atraviesa luego de separarse de Darío Cvitanich (Circuito Cerrado - La Casa Streaming)

El final de la historia de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich marcó un antes y un después, no solo por el hermetismo con que ambos manejaron su relación durante años, sino también por las heridas familiares que empezaron a salir a la luz tras la ruptura que terminó por confirmarse en julio pasado. A poco tiempo de anunciar el final, Chechu fue consultada en la última emisión de Circuito Cerrado (La Casa Stream) y no solo habló sobre su relación con Darío sino que sorprendió al referirse a su exsuegra, introduciendo una interna familiar hasta entonces desconocida.

Mientras las repercusiones crecían, Darío usó sus historias de Instagram para responder en tono tajante. Allí subió la captura de una nota sobre los dichos de Chechu, centrándose especialmente en los comentarios respecto a su madre. “Mirá qué bueno. Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba... y mejor no sigo”, lanzó, señalando el malestar por exponer esos temas. “Con mi familia, mi pareja y mi vida, NO...”, cerró visiblemente enojado.

El exfutbolista le respondió sin vueltas luego de leer sobre su paso por el ciclo de streaming (Instagram)

Durante la entrevista previa, Chechu detalló cómo vivió el desenlace familiar y la pérdida del lazo con su exsuegra: “Me invitaron a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando. Amo la sensación esa de hogar, de recibirme en Baradero con un ‘¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí’. Y yo decía ‘¡qué lindo! Quiero esto’”. Emocionada, admitió: “Se me rompió esa sensación de familia. Me siento... me voy a largar a llorar”.

En el piso, mientras la modelo recibía el apoyo de los presentes, se explayó sobre el impacto emocional de esa decisión: “Siento que el tener que cortar con eso fue lo que más sufrí de la separación porque la amo con toda mi alma. Ella tiene todos hijos varones, entonces yo era una hija también para ella. Y todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”.

La reacción de Cvitanich no pasó inadvertida y sumó un nuevo capítulo a la separación. Las redes sociales se hicieron eco rápidamente, con seguidores, colegas y usuarios que opinaron sobre ambos puntos de vista, volviendo viral el fragmento de la entrevista sobre la exsuegra y la respuesta de Darío.

Así, la separación de Chechu y Darío pasó de ser un rumor mediático a mostrar la otra cara de los vínculos: ese tejido invisible de afectos, aprendizajes y rutinas familiares que exceden a la pareja y marcan verdadera pertenencia. Lo que para muchos es apenas un nombre en una noticia de espectáculos, para ellos es una historia repleta de emociones, idas y vueltas, aprendizajes maternales y la certeza de que, incluso después del adiós, hay heridas y vínculos que tardan mucho más en cerrarse.

La expareja durante uno de sus viajes familiares con sus tres hijas (Instagram)

Lejos de buscar reconciliaciones públicas, tanto Chechu como Darío optaron por exponer lo vivido desde lugares de dolor genuino, pero también de gratitud por lo compartido. Y el tiempo dirá si la calma volverá a sus familias, ahora con una sensibilidad diferente, repensando cómo se construye un hogar más allá del amor de pareja y la fama.

De esta manera, la separación entre Bonelli y Cvitanich no solo encendió las alarmas sobre el vínculo de pareja sino que también dejó al descubierto las marcas familiares y las complicidades que quedan truncas cuando una historia llega a su fin. Mientras la modelo se permitió hablar, llorar y agradecer el consejo y el afecto recibidos, el exfutbolista optó por el silencio familiar y la contundencia en las redes, dejando en claro que hay límites que elige no cruzar, y revelando así una interna íntima que había permanecido oculta a lo largo de los años.

Así, lo que en principio era apenas un rumor mediático, hoy suma nuevos capítulos y evidencia que cuando una pareja con historia se separa, las emociones no terminan sólo entre dos. Las familias, los afectos y los aprendizajes también cuentan en la ecuación emocional del adiós.

