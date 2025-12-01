Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

En medio del alejamiento de Darío Cvitanich, Ivana Figueiras mostró su lado íntimo ante sus seguidores (Instagram)

La separación entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli generó tensiones y una seguidilla de idas y vueltas cargados de insinuaciones, indirectas y reproches públicos entre la expareja. Este fin de semana, un nuevo cruce en redes sociales volvió a ponerlos en el centro del escándalo, y según los trascendidos, este episodio habría llevado a Ivana Figueiras, pareja del exfutbolista, a tomar la decisión de terminar su vínculo amoroso. En este contexto, la modelo sorprendió al abrir su costado más privado y compartir con sus seguidores su faceta más íntima y sensible.

Fue a través de sus historias de Instagram que Ivana sorprendió a sus seguidores abriendo las puertas de su rutina emocional. Compartió una imagen de la tapa de su diario personal, decorado con la icónica ilustración de la Bella y la Bestia en estilo vitral, un guiño al universo de infancia pero también a ese “cuento” que, para ella, trae reflexión y vulnerabilidad. En el breve clip, la modelo mostró el interior del diario y enseguida cubrió escritos y confesiones con su mano, dejando a la vista frases y emociones pero cuidando el detalle de qué palabras revelar y cuáles reservarse para sí misma.

Unos minutos más tarde, volvió a mostrar el diario, esta vez acompañado de una flor seca y una frase tan sincera como melancólica: “El que más sabe lo que sufrí por amor. Creo que el año pasado se me cansaron los dedos de escribir ji ji”. Así, sin necesidad de hacer referencia explícita a Cvitanich, Ivana dejó en claro que el dolor, la introspección y la escritura se convirtieron en su refugio ante los vaivenes de sus relaciones y el torbellino mediático.

La modelo se sinceró al mostrar su lado más privado ante sus seguidores

El gesto de la modelo funcionó como respuesta inusualmente personal a la escalada reciente de mensajes cruzados con Bonelli. Mientras resguardaba detalles, en otra historia de Instagram se mostró contundente. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió, señalando sin mencionar directamente a la expareja de su novio. Y sumó una aclaración aun más directa: “Que quede claro: yo no rompí ninguna familia”.

Los días anteriores, el enojo y la tensión de Figueiras habían quedado expuestos tras la publicación de un video por parte de Ángel de Brito. En la filmación, Ivana aparece en un shopping junto a su hija menor. Este hecho desató su furia y no dudó en poner firmes límites y defender la privacidad de su familia mediante un fuerte descargo en sus propias redes. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, lanzó Chechu sobre la imagen. Acto seguido, sumó otra historia dirigida a de Brito, quien se había confundido a Figueiras con Chechu: “Y al menos aprendé mi nombre, amor. Con mis hijas no. Gracias”.

La declaración de Ivana que encendió las alarmas sobre su relación con Cvitanich (Instagram)

El eco de estos mensajes no tardó en sentirse online: seguidores, panelistas y usuarios se dividieron entre quienes apoyaron el límite maternal de Bonelli y quienes vieron en el gesto de Figueiras una exposición innecesaria. Mientras tanto, Cvitanich optó por el bajo perfil, en un escenario donde cada palabra, foto y gesto parece capaz de detonar una nueva ola de discusiones públicas.

Así, la relación entre Darío e Ivana parece haber llegado a un punto lleno de incertidumbres, marcado por reclamos no resueltos y reproches que siguen multiplicándose, ahora sin romance ni conciliación a la vista. Los límites entre la vida privada y la exposición mediática quedan una vez más en el centro del debate, y cada integrante de la historia elige cómo proteger lo que más le importa: su familia y su privacidad.