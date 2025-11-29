Luis Brandoni fue dado de alta luego de su internación por un pico de presión

Luis Brandoni se encuentra en observación en el Sanatorio Anchorena

La salud de Luis Brandoni, figura central del teatro y la televisión argentina, generó preocupación tras su internación en el Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires. El actor, de 85 años, fue hospitalizado la noche del viernes 28 de noviembre debido a un pico de presión arterial, que lo bligó a suspender las funciones programadas de su obra en el Teatro Liceo. Teleshow habló en el mediodía del sábado 29 con el productor Carlos Rottemberg, quien ayer había comunicado la suspensión de la obra y señaló que “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”. Esto último sucedió alrededor de las dos de la tarde, cuando Brandoni recibió el alta médica.

El viernes, el productor le había explicado a este medio que la internación fue una medida de precaución tras el episodio de presión alta que sufrió el actor. “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”, detalló Rottemberg. El productor subrayó que la prioridad es la salud de Brandoni y que, por recomendación médica y familiar, se decidió cancelar las presentaciones restantes en Buenos Aires para permitir una recuperación completa.

El posteo de X de Multiteatro anunciando la suspensión de las funciones en Buenos Aires

La suspensión de las funciones en el Teatro Liceo impactaron de inmediato en la agenda teatral. El comunicado oficial, difundido por Multiteatro y recogido por Teleshow (Infobae), informó que las funciones previstas para el fin de semana quedaban canceladas debido a la indisposición física del actor. Además, se anunció que la obra Quién en Quién, protagonizada por Brandoni y Soledad Silveyra, retomará su temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Rottemberg aclaró que quienes hayan adquirido entradas para las funciones suspendidas podrán solicitar la devolución del importe por los mismos canales de compra.

El entorno cercano de Brandoni y sus compañeros de elenco manifestaron su apoyo y comprensión ante la situación. Soledad Silveyra, coprotagonista de la obra, relató a Teleshow cómo se desarrollaron los hechos: “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”. Silveyra destacó el profesionalismo del actor, quien incluso consideró acudir al sanatorio solo para recibir atención y poder cumplir con las funciones programadas. “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”, recordó la actriz.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra retomarán su obra "Quién es quién" en Mar del Plata el 2 de enero

Durante el lunes y martes posteriores, Brandoni mostró signos de mejoría, lo que alimentó la esperanza de una pronta recuperación. Sin embargo, la persistencia de los síntomas llevó a la decisión de priorizar su bienestar y posponer su regreso a los escenarios. Silveyra expresó su optimismo respecto a la próxima temporada en Mar del Plata: “Él está feliz de ir a Mar del Plata, pero muy feliz. Así que allá vamos”.

La ausencia de Brandoni en el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026 ya había generado inquietud entre el público y la prensa. Rottemberg explicó en ese momento que el actor no pudo asistir debido a su estado de salud y que lamentaba profundamente no estar presente en un evento tan significativo para la cartelera veraniega.

La trayectoria de Brandoni, marcada por una extensa y exitosa carrera en el teatro y la televisión, ha convertido cada una de sus presentaciones en un acontecimiento esperado por el público. La obra Quién en Quién, que compartió con Silveyra durante todo el año, se consolidó como uno de los grandes éxitos de la temporada porteña, y su traslado a Mar del Plata representa una de las apuestas más fuertes para el verano.