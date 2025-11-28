Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Luis Brandoni y Soledad Silveyra, al ser reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura (Jaime Olivos)

El escenario del Teatro Liceo esperaba la gran despedida. Este fin de semana, el telón caía sobre uno de los ciclos más exitosos en la cartelera de Buenos Aires: Quién en Quién, la obra en la que Luis Brandoni y Soledad Silveyra regalaron momentos de emoción y humor ininterrumpidos durante todo el año. Sin embargo, la noticia irrumpió desde las redes oficiales de Carlos Rottemberg, productor de la obra: “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”, reza el comunicado. La expectativa se transformó en preocupación y la ciudad suspendió el aplauso, al menos por unos días.

El mensaje, divulgado por la cuenta oficial de Multiteatro, continuaba: “El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata”. El contraste no podía ser más rotundo: la euforia del éxito tras un año de funciones repletas quedaba empañada por la incertidumbre de la salud de uno de sus protagonistas.

El comunicado en el que se informa el presente de salud de Luis Brandoni (X: Multiteatro)

En charla exclusiva con Teleshow, Carlos Rottemberg dio más detalles de la salud del gran actor argentino: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves", señaló el productor.

Rottemeberg se refirió a la evolución del artista, con quien lo une una relación profesional y afectiva: “Hoy sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana". Cabe mencionar que el domingo la obra bajaba de la cartelera del Liceo para, luego de unas semanas de descanso, retomar la actividad en La Feliz.

“De esta manera habrá tiempo para poder terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto que es la temporada de Mar del Plata. La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa", concluyó Rottemberg, y señaló que a quienes ya hayan adquirido las entradas, el importe será devuelto por los mismos canales por los que fueron adquiridos.

Luis Brandoni festejo sus 85 años de vida siendo parte de la obra Quién es Quien

La salud de Beto había alertado al público el pasado miércoles, cuando estuvo ausente del lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026. Rottemberg lo explicó claro y ante todos: “Beto Brandoni no está presente porque tiene un inconveniente de salud. A raíz de una suspensión de las funciones del domingo, en este momento está visitando al médico y manifestó su desazón por no poder estar acá”.

La ausencia de Brandoni no pasó inadvertida y el micrófono viajó a las manos de Solita Silveyra, su socia en ficción y testigo de los días recientes: “Tengo el privilegio de tener un compañero como Brandoni, el cual disfruté todo el año, fue un regalo para mí del cielo en este momento de la vida”, compartió, visiblemente conmovida y dibujó la intimidad de lo acontecido con la salud del actor.

“El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”, rememoró Silveyra, y destacó el profesionalismo de su colega. “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.

Luis Brandoni y Solefdad Silveyra sobre las tablas, en el éxito Quién es quien

El lunes y martes, según relató Silveyra, Luis pareció estar mejor. La esperanza flotaba: tal vez, el adiós sería solo un paréntesis. La expectativa estaba en ese diagnóstico médico que estaba sucediendo en ese momento, y que obligó a postergar su regreso a las tablas.

Pero entre la preocupación y el desconcierto, emergió la alegría. Solita se permitió soñar en voz alta: “Él está feliz de ir a Mar del Plata, pero muy feliz. Así que allá vamos”. La función no terminó, solo se desplaza hacia el mar. Luis Brandoni, el protagonista que una ciudad esperaba despedir entre aplausos, volverá a escena cuando el médico lo permita. Mientras tanto, un público entero aguarda la señal que volverá a encender las luces y a levantar el telón.